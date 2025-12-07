Assine
Estudante desaparece após pular no mar para provar coragem em desafio

RF
Redação Flipar
  • Cameron Robbins tinha 18 anos e fez uma espécie de
    Cameron Robbins tinha 18 anos e fez uma espécie de "brincadeira" que acabou sendo fatal. Foto: Reprodução redes sociais
  • Cameron viajava com colegas do ensino médio para comemorar a formatura e decidiu pular do barco como um desafio.
    Cameron viajava com colegas do ensino médio para comemorar a formatura e decidiu pular do barco como um desafio. Foto: Reprodução de TV BBC News
  • A informação foi inicialmente divulgada pela emissora de TV americana WAFB e teve grande repercussão.
    A informação foi inicialmente divulgada pela emissora de TV americana WAFB e teve grande repercussão. Foto: Divulgação
  • Um vídeo mostrou o momento em que Cameron se jogou ao mar infestado de tubarões. As imagens não são nítidas porque era noite e o vídeo foi feito pelos colegas. Mas dá pra ver o rapaz em seus últimos momentos de vida
    Um vídeo mostrou o momento em que Cameron se jogou ao mar infestado de tubarões. As imagens não são nítidas porque era noite e o vídeo foi feito pelos colegas. Mas dá pra ver o rapaz em seus últimos momentos de vida Foto: Reprodução rede social
  • Cameron estudou na University Laboratory School, na cidade de Baton Rouge, em Luisiana, Estados Unidos.
    Cameron estudou na University Laboratory School, na cidade de Baton Rouge, em Luisiana, Estados Unidos. Foto: Spatms wikimedia commons
  • Cameron mergulhou às 21h40 de 24/5. E não foi mais visto. Equipe da Força de Defesa Real das Bahamas e da Guarda Costeira do Sudeste dos Estados Unidos fizeram buscas.
    Cameron mergulhou às 21h40 de 24/5. E não foi mais visto. Equipe da Força de Defesa Real das Bahamas e da Guarda Costeira do Sudeste dos Estados Unidos fizeram buscas. Foto: Reprodução TV BBC News
  • Amigos de Cameron criaram uma campanha de arrecadação de dinheiro para ajudar a família do estudante diante da situação.
    Amigos de Cameron criaram uma campanha de arrecadação de dinheiro para ajudar a família do estudante diante da situação. Foto: Reprodução redes sociais
  • A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou um mapa da área que foi coberta durante as buscas das equipes de resgate.
    A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou um mapa da área que foi coberta durante as buscas das equipes de resgate. Foto: Divulgação US Coast Guard
  • As buscas foram feitas pela água e também com uso de helicópteros que sobrevoaram a região. Mas ele não foi encontrado.
    As buscas foram feitas pela água e também com uso de helicópteros que sobrevoaram a região. Mas ele não foi encontrado. Foto: Reprodução de vídeo
  • No dia 26/5, as buscas foram encerradas . A família do rapaz agradeceu pelos esforços da equipe e pediu respeito à memória do jovem.
    No dia 26/5, as buscas foram encerradas . A família do rapaz agradeceu pelos esforços da equipe e pediu respeito à memória do jovem. Foto: Youtube Canal Eliezer Tymniak
  • O diretor da escola reuniu conselheiros para que a notícia fosse dada aos estudantes da forma mais apropriada, devido às circunstâncias dramáticas.
    O diretor da escola reuniu conselheiros para que a notícia fosse dada aos estudantes da forma mais apropriada, devido às circunstâncias dramáticas. Foto: Reprodução TV WAFB
  • O diretor destacou que Cameron foi arremessador do time de beisebol na escola.
    O diretor destacou que Cameron foi arremessador do time de beisebol na escola. Foto: Reprodução de TV BBC News
  • A escola tem um grande campo de beisebol, esporte popular nos Estados Unidos.
    A escola tem um grande campo de beisebol, esporte popular nos Estados Unidos. Foto: Reprodução BBC News
  • Cameron era um dos atletas dedicados com maior empenho à atividade.
    Cameron era um dos atletas dedicados com maior empenho à atividade. Foto: Reprodução TV BBC News
  • Baton Rouge é a capital do estado americano da Luisiana. Localizada à margem do rio Mississipi, é uma grande cidade portuária.
    Baton Rouge é a capital do estado americano da Luisiana. Localizada à margem do rio Mississipi, é uma grande cidade portuária. Foto: Domínio público
  • Com cerca de 230 mil habitantes, de acordo com o censo nacional de 2020, é a segunda cidade mais populosa do estado e a 99ª mais populosa do país.
    Com cerca de 230 mil habitantes, de acordo com o censo nacional de 2020, é a segunda cidade mais populosa do estado e a 99ª mais populosa do país. Foto: formulanone wikimedia commons
  • As Bahamas são um país insular no Caribe que atrai muitos visitantes para passeios, pela beleza natural. Tem mais de 700 ilhas, com praias paradisíacas.
    As Bahamas são um país insular no Caribe que atrai muitos visitantes para passeios, pela beleza natural. Tem mais de 700 ilhas, com praias paradisíacas. Foto: Lauren_vdM/Pixabay
