Estilo de Vida
Estudante desaparece após pular no mar para provar coragem em desafio
Cameron Robbins tinha 18 anos e fez uma espécie de "brincadeira" que acabou sendo fatal. Foto: Reprodução redes sociais
Cameron viajava com colegas do ensino médio para comemorar a formatura e decidiu pular do barco como um desafio. Foto: Reprodução de TV BBC News
A informação foi inicialmente divulgada pela emissora de TV americana WAFB e teve grande repercussão. Foto: Divulgação
Um vídeo mostrou o momento em que Cameron se jogou ao mar infestado de tubarões. As imagens não são nítidas porque era noite e o vídeo foi feito pelos colegas. Mas dá pra ver o rapaz em seus últimos momentos de vida Foto: Reprodução rede social
Cameron estudou na University Laboratory School, na cidade de Baton Rouge, em Luisiana, Estados Unidos. Foto: Spatms wikimedia commons
Cameron mergulhou às 21h40 de 24/5. E não foi mais visto. Equipe da Força de Defesa Real das Bahamas e da Guarda Costeira do Sudeste dos Estados Unidos fizeram buscas. Foto: Reprodução TV BBC News
Amigos de Cameron criaram uma campanha de arrecadação de dinheiro para ajudar a família do estudante diante da situação. Foto: Reprodução redes sociais
A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou um mapa da área que foi coberta durante as buscas das equipes de resgate. Foto: Divulgação US Coast Guard
As buscas foram feitas pela água e também com uso de helicópteros que sobrevoaram a região. Mas ele não foi encontrado. Foto: Reprodução de vídeo
No dia 26/5, as buscas foram encerradas . A família do rapaz agradeceu pelos esforços da equipe e pediu respeito à memória do jovem. Foto: Youtube Canal Eliezer Tymniak
O diretor da escola reuniu conselheiros para que a notícia fosse dada aos estudantes da forma mais apropriada, devido às circunstâncias dramáticas. Foto: Reprodução TV WAFB
O diretor destacou que Cameron foi arremessador do time de beisebol na escola. Foto: Reprodução de TV BBC News
A escola tem um grande campo de beisebol, esporte popular nos Estados Unidos. Foto: Reprodução BBC News
Cameron era um dos atletas dedicados com maior empenho à atividade. Foto: Reprodução TV BBC News
Baton Rouge é a capital do estado americano da Luisiana. Localizada à margem do rio Mississipi, é uma grande cidade portuária. Foto: Domínio público
Com cerca de 230 mil habitantes, de acordo com o censo nacional de 2020, é a segunda cidade mais populosa do estado e a 99ª mais populosa do país. Foto: formulanone wikimedia commons
As Bahamas são um país insular no Caribe que atrai muitos visitantes para passeios, pela beleza natural. Tem mais de 700 ilhas, com praias paradisíacas. Foto: Lauren_vdM/Pixabay