Gastronomia
Doces ou salgadas, empanadas são uma delícia na gastronomia latina
A origem das empanadas remonta à Península Ibérica, mais especificamente à Galícia e a Portugal, onde receitas semelhantes já eram feitas na Idade Média. A técnica de "empanar", ou envolver o recheio em massa, deu nome ao alimento. Foto: Reprodução do facebook
Com a colonização espanhola, as empanadas se espalharam por toda a América Latina, ganhando variações regionais em ingredientes, formato, modo de preparo e tamanho. Cada cultura adaptou a receita conforme seus costumes e produtos locais. Foto: Divulgação
A empanada argentina é uma das mais famosas, com recheios clássicos como carne picada, cebola, ovo cozido e azeitona, envoltos numa massa fina assada no forno. No norte do país, podem conter batata ou cominho. Foto: Reprodução do instagram @choripaneria
No Chile, as empanadas tradicionais são chamadas de “empanadas de pino”, recheadas com carne moída, cebola, ovo, azeitona e, às vezes, uvas-passas. Costumam ser grandes e são assadas até dourar. Foto: Divulgação
Na Colômbia e na Venezuela, as empanadas geralmente são fritas e feitas com massa de milho, conferindo textura crocante e sabor característico. Recheios populares incluem carne desfiada, queijo e frango. Foto: Reprodução de Facebook
Na Espanha, há empanadas grandes servidas em pedaços, como a empanada galega, feita em tabuleiro com recheios de atum, sardinha ou carne, além de cebola e pimentão. São parte da tradição desde tempos medievais. Foto: Divulgação
A massa das empanadas pode ser feita com farinha de trigo, água, sal, gordura (como banha ou manteiga) e às vezes ovo. Algumas variações usam milho ou mandioca, conforme a cultura local. Foto: Imagem criada por Inteligência Artificial no App Microssoft Designer
O preparo envolve abrir a massa, colocar o recheio no centro, dobrar e selar as bordas com os dedos ou um garfo. Dependendo da região, elas podem ser assadas em forno ou fritas em óleo quente. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
As empanadas doces são mais comuns em algumas regiões da Argentina e do Paraguai, onde são servidas como sobremesa e polvilhadas com açúcar e canela. Algumas versões levam frutas ou compotas. Foto: Reprodução de Youtube
Embora sejam consideradas um alimento simples, as empanadas podem ser bastante calóricas, especialmente quando fritas. Uma empanada média de carne pode ter entre 200 e 350 calorias, dependendo da massa e do recheio. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
Além de populares como lanche, também são consumidas como entrada ou prato principal, acompanhadas de saladas ou molhos picantes, como o "aji" colombiano ou o "chimichurri" argentino. Foto: Imagem de Antonio Cruz Trejo por Pixabay
Em países como a Argentina, é comum encontrar empanadas em padarias, restaurantes e festivais. Há até competições locais para eleger a melhor empanada de determinada província. Foto: Reprodução do facebook
No Brasil, especialmente no Sul e Centro-Oeste, as empanadas foram introduzidas por imigrantes e influências vizinhas. São chamadas também de “pastel de forno” em algumas regiões, com receitas adaptadas ao paladar local. Foto: Imagem de die9ov por Pixabay
Existem redes especializadas em empanadas que variam sabores e formatos, oferecendo desde as receitas tradicionais até versões vegetarianas, veganas ou gourmet, com ingredientes sofisticados. Foto: Reprodução das Redes Sociais
Na cozinha caseira, as empanadas são práticas e podem ser congeladas antes de assar ou fritar. Isso permite preparar grandes quantidades com antecedência para eventos, festas ou consumo diário. Foto: Reprodução do Instagram
Hoje, as empanadas representam mais do que um alimento: são símbolo de identidade cultural, reunião familiar e tradição culinária em diversos países de língua espanhola e além. Foto: Reprodução do instagram
