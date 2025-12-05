Galeria
Zumbidos no ouvido: saiba como prevenir esse incômodo
O zumbido não é uma doença em si, mas um sintoma, e pode estar ligado a perda auditiva, exposição a ruídos altos, uso de certos medicamentos, problemas circulatórios, estresse e ansiedade. Foto: Imagem gerada por i.a
Quando o ambiente está muito silencioso e a pessoa ouve um ruído persistente e abafado, isso é justamente zumbido subjetivo (tinnitus) Foto: Imagem gerada por i.a
Ele é percebido apenas pela própria pessoa e costuma se destacar justamente no silêncio, porque não há sons externos competindo com ele. Na hora de dormir, por exemplo, quando o ambiente é silencioso, o zumbido por dificultar o sono. Foto: Imagem gerada por i.a
As causas podem incluir fadiga auditiva, estresse, hipersensibilidade ao som, início de perda auditiva, pressão arterial alterada, entre outras. Foto:
O tratamento depende da causa e pode envolver o uso de aparelhos auditivos, terapias sonoras, medicamentos ou mudanças no estilo de vida, como evitar cafeína, reduzir o estresse e proteger os ouvidos contra sons intensos. Foto: Imagem gerada por i.a
Em muitos casos, o zumbido é temporário, mas quando persiste, deve-se buscar um médico otorrinolaringologista para avaliar se há alterações no ouvido interno, no tímpano ou em outras estruturas ligadas à audição. Foto: Imagem gerada por i.a
Para prevenir o surgimento de zumbidos é importante adotar hábitos que protejam a saúde auditiva e o equilíbrio corporal como um todo. Veja formas importantes de prevenção. Foto: Imagem gerada por i.a
Evitar ruídos altos - Ficar exposto a sons intensos por muito tempo pode lesar as células auditivas e provocar zumbido permanente. Foto: Imagem gerada por i.a
Usar protetores auriculares - Em ambientes barulhentos, como shows ou fábricas, o uso de protetores reduz o impacto sonoro sobre o ouvido interno. Foto: Domínio público
Não introduzir objetos no ouvido - Cotonetes e outros itens podem causar traumas, infecções ou empurrar cera para o fundo, gerando zumbido. Foto: Pixabay
Controlar doenças crônicas - Hipertensão, diabetes e colesterol alto afetam a circulação no ouvido interno e favorecem o aparecimento de zumbido. Foto: Feen wikimedia commons
Reduzir cafeína, álcool e cigarro - Essas substâncias podem alterar a microcirculação do ouvido e agravar ou provocar o tinnitus. Foto: Imagem gerada por i.a
Evitar medicamentos ototóxicos - Alguns remédios, como certos antibióticos ou anti-inflamatórios, podem danificar o ouvido se usados sem controle médico. Foto: Imagem gerada por i.a
Gerenciar o estresse e a ansiedade - O sistema nervoso influencia na percepÃ§Ã£o sonora, e o estresse pode intensificar ou atÃ© causar zumbidos. Foto: Imagem gerada por i.a
Fazer exames auditivos regulares - Consultar um otorrinolaringologista permite identificar alterações precoces e prevenir danos maiores à audição. Foto: Imagem gerada por i.a e