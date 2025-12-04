Animais
Testes revelam tática apurada de flamingos para capturar presas
Os flamingos procuram animais que se movem na água para se alimentar, mas a dificuldade é reunir uma boa quantidade deles num só lugar. Um teste que usou um recipiente transparente revelou que essas aves fazem um redemoinho para concentrar as presas numa área pequena. Foto: Reprodução de vídeo
Os pesquisadores descobriram que os flamingos usam os pés para levantar o sedimento do fundo e impulsioná-lo para a frente em espirais que parecem até 'minitornados'. Foto: Reprodução de vídeo
Com a cabeça dentro da água, usam seus bicos angulados para criar vórtices menores, que direcionam o alimento para a boca. Ali, eles são filtrados, e somente o material comestível é engolido. Foto: Reprodução de vídeo
O flamingo é um dos animais mais belos da Natureza. Em julho de 2024, a foto de um flamingo aparentemente sem cabeça foi pivô de uma discussão. É que a foto ganhou um concurso de inteligência artificial, como se o autor tivesse recorrido à tecnologia para produzi-la. Mas era verdadeira. Foto: - Reprodução Facebook CNN Brasil
Miles Astray, fotógrafo que fez esse registro em Aruba, usou a imagem numa categoria de IA no Concurso de Fotografia Colorida do 1839 Awards. Mas depois revelou que a foto nao havia sido criada com I.A. A posição do flamingo deu aparência de estar sem cabeça. Foto: Reprodução redes sociais
O fotógrafo foi então desclassificado. Ele disse que o objetivo era mostrar o quanto os homens, com sua criatividade, podem produzir de beleza e encanto sem necessidade do artificialismo. Foto: freepik
Discussão à parte, os flamingos são aves que causam curiosidade nas pessoas. A postura, os movimentos e o comportamento intrigam, mas também fascinam quem vê. Veja fatos pitorescos sobre eles. Foto: Imagem de Prachi por Pixabay
Os flamingos dormem em pé. Isso acontece por causa das longas pernas. E eles costumam adormecer sobre apenas uma perna só, já que o gasto de energia é muito menor nesta posição. Foto: Sarbjit Bahga/Wikimédia Commons
Eles dançam para se acasalar. Antes da reprodução, se unem em grupos menores e fazem um ritual para impressionar uma possível parceira. A fêmea por sua vez, tende a escolher o macho com os movimentos mais complexos. Foto: Valdiney Pimenta/Wikimédia Commons
Apesar de chamarem atenção pela cor rosa, os flamingos nascem em tons de cinza ou branco, assumindo uma tonalidade mais quente apenas nos primeiros anos de vida. Foto: Imagem de G.C. por Pixabay
Tanto os machos quanto as fêmeas produzem uma espécie de “leite” em seus tratos digestivos superiores - eles não possuem glândulas mamárias. Foto: Adrian Pingstone/Wikimédia Commons
Os flamingos vivem em zonas úmidas, com lama, e águas pouco profundas, em barragens, açudes, lagoas, ou zonas de arrozal na América do Sul, na África, na Ásia e na Europa. Foto: Adrian Pingstone/Wikimédia Commons
Atualmente, existem seis espécies de flamingos: flamingo-americano, flamingo-chileno, flamingo-da-puna, flamingo-grande-dos-andes, flamingo-vermelho e flamingo-menor. Foto: Steve e Sanjay Acharya/Wikimédia Commons
O flamingo nasce com o bico pequeno e reto, mas depois de alguns meses, desenvolve a curvatura, já que se alimentam de cabeça para baixo - buscam alimentos na lama e na água. Foto: Imagem de Flavio Botana por Pixabay
Outra curiosidade é que essas aves são fiéis aos seus parceiros. Elas ficam com o mesmo par por toda a vida, ou seja, são monogâmicas. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
O ninho de um flamingo parece um minivulcão de lama, com espaço para um grande ovo. E na criação dos filhotes, tanto a fêmea quanto o macho ajudam a encubar os ovos e alimentar os bebês. Foto: Reprodução do X @CincinnatiZoo
Assim como as demais aves, os flamingos não possuem dentes, mas seus bicos e línguas são revestidos com lamelas, uma estrutura semelhante a um pelo, que filtra a lama e o lodo de sua comida. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
Os ovos de flamingo em grande maioria são brancos por fora e amarelados por dentro. No entanto, em alguns casos, as gemas podem ter uma tonalidade rosa. Foto: Reprodução do X @CincinnatiZoo
Os flamingos andam em grupo. Geralmente são compostos por algumas dezenas de aves, mas já foram registrados bandos de até 1 milhão. Dessa forma, se protegem contra predadores. Foto: - Syllabub/Wikimédia Commons
Sua expectativa de vida é de 20 a 30 anos na natureza. No entanto, em cativeiro, com cuidados veterinários, uma dieta regular e menos ameaças predatórias, eles costumam viver até 50 anos. Foto: Imagem de G.C. por Pixabay
No entanto, o recorde de flamingo mais velho do mundo é de 83 anos, de um animal que morreu em 2014 em um zoológico da Austrália. Foto: Imagem de Herbert Aust por Pixabay
Os flamingos também voam. Eles viajam para se reproduzir, ou se mudar, mas, para se deslocar por longas distâncias, eles costumam voar à noite, por isso quase não são vistos no ar. Foto:
