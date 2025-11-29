Galeria
Os principais deuses e símbolos da Mitologia Hindu
A festa de Shiva, chamada de "Shivaratri", é uma das mais importantes celebrações dentro do hinduísmo. A palavra "Shivaratri" vem da junção de "Shiv", que se refere ao Senhor Shiva, e "Ratri", que significa noite, ou seja, a "noite de Shiva". O festival acontece na 13ª noite e 14º dia do mês lunar, antes da lua nova. Foto: Youtube/EFE BRASIL
No entanto, o evento mais significativo é o "Maha Shivaratri", celebrado geralmente entre fevereiro e março, antes da chegada da primavera. Foto: Youtube/EFE BRASIL
O festival de Shivaratri não é uma festa alegre, mas sim contemplativa e espiritual. É um momento de introspecção, meditação, orações e devoção a Shiva, com jejum, cânticos de mantras e vigílias, buscando superar a escuridão interior e alcançar uma conexão mais profunda com o divino. Foto: Youtube/Mana Stars
O principal mantra entoado é "Om Namah Shivaya", que significa a saudação ao Shiva e tem a capacidade de harmonizar os cinco elementos do universo – terra, água, fogo, ar e éter. Foto: Los Angeles County Museum of Art/Wikimedia Commons
Shiva é um dos três deuses principais da "Trimurti", trindade que rege o ciclo cósmico de criação, preservação e destruição no hinduísmo. Na Trimurti, Brahma é o criador, Vishnu o preservador, e Shiva o destruidor ou transformador. Foto: Thejas Panarkandy/Wikimedia Commons
Esse aspecto destrutivo, no entanto, não é negativo. Em vez de ser um simples agente de aniquilação, Shiva representa a transformação essencial para a renovação do universo: a força que dissolve o velho para permitir o surgimento do novo. Foto: Wikimedia Commons/ Indianhilbilly
Shiva é também o deus da meditação, yoga, tempo, dança e destruição do mal. Ele é frequentemente retratado de maneira dual, como um asceta em profunda meditação no Monte Kailash, casado com Parvati e pai de Ganesha e Kartikeya, mas também como o deus guerreiro que derrota demônios. Foto: Unknown author/Wikimedia Commons
Ele é, portanto, um deus que simboliza tanto a serenidade quanto a força. Entre os símbolos associados a Shiva estão a serpente ao redor de seu pescoço; a lua crescente; o Ganga; o terceiro olho; e o tridente (Trishula). Foto: Anton Karmanov/Wikimedia Commons
No Maha Shivaratri, muitos devotos também celebram o casamento simbólico de Shiva com Parvati, que é a deusa da fertilidade, amor e harmonia. Foto: Amanvarma96/Wikimedia Commons
A união deles representa a fusão entre a consciência pura (Shiva) e a ilusão da matéria (Parvati), simbolizando o encontro entre o espiritual e o material. Esse casamento é uma metáfora para a vida cotidiana dos devotos, que, mesmo imersos na rotina diária, buscam uma conexão mais profunda com o divino. Foto: ?????????????/Wikimedia Commons
Além de Shiva, a trindade hindu é composta também por "Brahma", o criador do universo, e "Vishnu", o preservador, sendo que ambos desempenham papéis essenciais na manutenção do cosmos. Foto: Unknown author/Wikimedia Commons
Brahma, que é frequentemente retratado com quatro faces representando a criação de todos os seres e o conhecimento, é responsável pela criação do universo e dos deuses. Foto: Probably Nurpur, Punjab Hills, Northern India/Wikimedia Commons
Já "Vishnu" é considerado o restaurador da ordem cósmica e atua como o equilibrador das forças do bem e do mal, sendo adorado principalmente no contexto do vishnuísmo, a maior corrente dentro do hinduísmo. Foto: Ksssshl/Wikimedia Commons
Junto com Shiva, esses deuses formam a "Trimurti", e suas respectivas consortes, como "Parvati" (esposa de Shiva), "Lakshmi" (esposa de Vishnu), e "Saraswati" (esposa de Brahma), formam o "Tridevi", a trindade feminina. Foto: Los Angeles County Museum of Art/Wikimedia Commons
Parvati, por exemplo, é a deusa da fertilidade e do amor, enquanto Lakshmi é a deusa da prosperidade e Saraswati, a deusa da sabedoria e das artes. Foto: Ed Bierman/Wikimedia Commons
Esses deuses e deusas não apenas moldam o entendimento cósmico, mas também são venerados em diversos rituais diários e festivais, como o Maha Shivaratri, onde suas qualidades e símbolos são invocados em busca de sabedoria, prosperidade e equilíbrio espiritual. Foto: Przemek Pietrak/Wikimedia Commons
Assim, a festa de Shiva vai além da celebração de uma divindade, sendo uma oportunidade para os devotos refletirem sobre o ciclo da vida e a busca por iluminação, transcendendo as limitações do ego e da ignorância. Foto: Youtube/EFE BRASIL