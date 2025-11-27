Mundo
Essas cidades têm animais como símbolos
O famoso Leão de Veneza pode ter sido construído durante a dinastia Tang, de 618 a 907 d.C. A estética do Leão lembra os zhènmùshòu, “guardiões de tumbas” da dinastia Tang. Os pesquisadores lembram que venezianos viajaram para a China e podem ter voltado com peças. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
A Universidade de Pádua anunciou que uma equipe de geólogos, químicos, arqueólogos e historiadores da arte analisou uma liga de bronze e estanho do leão indicando que sua origem pode ser uma mina da bacia do rio Yangtze. Foto: Reprodução de Youtube Canal DECAMP Project
Famoso cronista, Marco Polo permaneceu 17 anos na China. A estátua já estava em Veneza quando ele viajou. Mas seus ascendentes podem ter adquirido a peça. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Veja agora outras cidades pelo mundo que têm animais como símbolos. Entenda de que forma esses animais se vinculam a esses municípios. Foto: Imagens Freepik
São Francisco (EUA) - Urso: O urso é um símbolo da cidade desde a fundação da Califórnia. O famoso "Urso da Califórnia" representa força e resistência, e aparece no estado de bandeira desde 1846. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Londres (Reino Unido) - Leão: O leão é um símbolo heráldico que representa a força e a coragem. Presente desde a Idade Média, ele aparece em vários brasões da cidade. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Barcelona (Espanha) - Dragão: O dragão é associado a Sant Jordi, o santo padroeiro da Catalunha. A lenda que envolve Sant Jordi e o dragão é parte da cultura local desde a Idade Média. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
-
Toronto (Canadá) - Castor: O castor é um símbolo de industriosidade e perseverança. Ele foi escolhido como símbolo da cidade por sua importância histórica na economia de peles, desde o século XVII. Foto: Steve/Wikimédia Commons
-
Dublin (Irlanda) - Cervo: O cervo é um símbolo associado à mitologia celta. Em Dublin, ele representa a conexão com a natureza e as tradições irlandesas, sendo uma parte do brasão da cidade desde a Idade Média. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Paris (França) - Galo: O galo é um símbolo nacional da França, associado à vigilância e à coragem. Sua presença na heráldica parisiense remonta ao período medieval. Foto: Erwmat/Wikimédia Commons
-
Cidade do México (México) - Águia: A águia é um símbolo fundamental, representando a força e a liberdade. A imagem da águia devorando uma serpente está no brasão da cidade desde a fundação da cidade asteca, em 1325. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Viena (Áustria) - Águia: A águia imperial é um símbolo da cidade, representando a força e a soberania. Sua utilização remonta ao Império Austro-Húngaro, no século XIX. Foto: Divulgação
-
Sydney (Austrália) - Pelicano: O pelicano simboliza a vida selvagem e a conexão com o mar. Sydney adota o pelicano como símbolo por sua presença nas águas ao redor da cidade. Foto: Geoff Penaluna/Wikimédia Commons
-
Edimburgo (Escócia) - Unicórnio: O unicórnio é um símbolo nacional da Escócia, representando pureza e força. Ele aparece no brasão de Edimburgo desde a Idade Média. Foto: Imagem Pixabay
-
Cairo (Egito) - Gato: Os gatos eram sagrados no antigo Egito, simbolizando proteção e sabedoria. O Cairo mantém essa tradição, refletindo a importância dos gatos na cultura egípcia. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Budapeste (Hungria) - Cavalo: O cavalo é um símbolo de força e tradição húngara, ligado à história dos povos nômades. Ele é frequentemente representado em esculturas e monumentos pela cidade. Foto: NaturesFan1226/Wikimédia Commons