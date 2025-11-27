Essas cidades têm animais como símbolos

O famoso Leão de Veneza pode ter sido construído durante a dinastia Tang, de 618 a 907 d.C. A estética do Leão lembra os zhènmùshòu, “guardiões de tumbas” da dinastia Tang. Os pesquisadores lembram que venezianos viajaram para a China e podem ter voltado com peças. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons