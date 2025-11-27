Assine
overlay
Início Galeria
Mundo

Essas cidades têm animais como símbolos

RF
Redação Flipar
  • O famoso Leão de Veneza pode ter sido construído durante a dinastia Tang, de 618 a 907 d.C. A estética do Leão lembra os zhènmùshòu, “guardiões de tumbas” da dinastia Tang. Os pesquisadores lembram que venezianos viajaram para a China e podem ter voltado com peças.
    O famoso Leão de Veneza pode ter sido construído durante a dinastia Tang, de 618 a 907 d.C. A estética do Leão lembra os zhènmùshòu, “guardiões de tumbas” da dinastia Tang. Os pesquisadores lembram que venezianos viajaram para a China e podem ter voltado com peças. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • A Universidade de Pádua anunciou que uma equipe de geólogos, químicos, arqueólogos e historiadores da arte analisou uma liga de bronze e estanho do leão indicando que sua origem pode ser uma mina da bacia do rio Yangtze.
    A Universidade de Pádua anunciou que uma equipe de geólogos, químicos, arqueólogos e historiadores da arte analisou uma liga de bronze e estanho do leão indicando que sua origem pode ser uma mina da bacia do rio Yangtze. Foto: Reprodução de Youtube Canal DECAMP Project
  • Famoso cronista, Marco Polo permaneceu 17 anos na China. A estátua já estava em Veneza quando ele viajou. Mas seus ascendentes podem ter adquirido a peça.
    Famoso cronista, Marco Polo permaneceu 17 anos na China. A estátua já estava em Veneza quando ele viajou. Mas seus ascendentes podem ter adquirido a peça. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Veja agora outras cidades pelo mundo que têm animais como símbolos. Entenda de que forma esses animais se vinculam a esses municípios.
    Veja agora outras cidades pelo mundo que têm animais como símbolos. Entenda de que forma esses animais se vinculam a esses municípios. Foto: Imagens Freepik
  • São Francisco (EUA) - Urso: O urso é um símbolo da cidade desde a fundação da Califórnia. O famoso
    São Francisco (EUA) - Urso: O urso é um símbolo da cidade desde a fundação da Califórnia. O famoso "Urso da Califórnia" representa força e resistência, e aparece no estado de bandeira desde 1846. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Londres (Reino Unido) - Leão: O leão é um símbolo heráldico que representa a força e a coragem. Presente desde a Idade Média, ele aparece em vários brasões da cidade.
    Londres (Reino Unido) - Leão: O leão é um símbolo heráldico que representa a força e a coragem. Presente desde a Idade Média, ele aparece em vários brasões da cidade. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Barcelona (Espanha) - Dragão: O dragão é associado a Sant Jordi, o santo padroeiro da Catalunha. A lenda que envolve Sant Jordi e o dragão é parte da cultura local desde a Idade Média.
    Barcelona (Espanha) - Dragão: O dragão é associado a Sant Jordi, o santo padroeiro da Catalunha. A lenda que envolve Sant Jordi e o dragão é parte da cultura local desde a Idade Média. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Melbourne (AustrÃ¡lia) - Canguru: O canguru Ã© um sÃ­mbolo nacional da AustrÃ¡lia e representa a fauna Ãºnica do paÃ­s. Melbourne adotou o canguru como parte de sua identidade desde o sÃ©culo XX.
    Melbourne (AustrÃ¡lia) - Canguru: O canguru Ã© um sÃ­mbolo nacional da AustrÃ¡lia e representa a fauna Ãºnica do paÃ­s. Melbourne adotou o canguru como parte de sua identidade desde o sÃ©culo XX. Foto: Imagem de part of Life por Pixabay
  • Toronto (Canadá) - Castor: O castor é um símbolo de industriosidade e perseverança. Ele foi escolhido como símbolo da cidade por sua importância histórica na economia de peles, desde o século XVII.
    Toronto (Canadá) - Castor: O castor é um símbolo de industriosidade e perseverança. Ele foi escolhido como símbolo da cidade por sua importância histórica na economia de peles, desde o século XVII. Foto: Steve/Wikimédia Commons
  • Dublin (Irlanda) - Cervo: O cervo é um símbolo associado à mitologia celta. Em Dublin, ele representa a conexão com a natureza e as tradições irlandesas, sendo uma parte do brasão da cidade desde a Idade Média.
    Dublin (Irlanda) - Cervo: O cervo é um símbolo associado à mitologia celta. Em Dublin, ele representa a conexão com a natureza e as tradições irlandesas, sendo uma parte do brasão da cidade desde a Idade Média. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Paris (França) - Galo: O galo é um símbolo nacional da França, associado à vigilância e à coragem. Sua presença na heráldica parisiense remonta ao período medieval.
    Paris (França) - Galo: O galo é um símbolo nacional da França, associado à vigilância e à coragem. Sua presença na heráldica parisiense remonta ao período medieval. Foto: Erwmat/Wikimédia Commons
  • Cidade do México (México) - Águia: A águia é um símbolo fundamental, representando a força e a liberdade. A imagem da águia devorando uma serpente está no brasão da cidade desde a fundação da cidade asteca, em 1325.
    Cidade do México (México) - Águia: A águia é um símbolo fundamental, representando a força e a liberdade. A imagem da águia devorando uma serpente está no brasão da cidade desde a fundação da cidade asteca, em 1325. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Viena (Áustria) - Águia: A águia imperial é um símbolo da cidade, representando a força e a soberania. Sua utilização remonta ao Império Austro-Húngaro, no século XIX.
    Viena (Áustria) - Águia: A águia imperial é um símbolo da cidade, representando a força e a soberania. Sua utilização remonta ao Império Austro-Húngaro, no século XIX. Foto: Divulgação
  • Sydney (Austrália) - Pelicano: O pelicano simboliza a vida selvagem e a conexão com o mar. Sydney adota o pelicano como símbolo por sua presença nas águas ao redor da cidade.
    Sydney (Austrália) - Pelicano: O pelicano simboliza a vida selvagem e a conexão com o mar. Sydney adota o pelicano como símbolo por sua presença nas águas ao redor da cidade. Foto: Geoff Penaluna/Wikimédia Commons
  • Edimburgo (Escócia) - Unicórnio: O unicórnio é um símbolo nacional da Escócia, representando pureza e força. Ele aparece no brasão de Edimburgo desde a Idade Média.
    Edimburgo (Escócia) - Unicórnio: O unicórnio é um símbolo nacional da Escócia, representando pureza e força. Ele aparece no brasão de Edimburgo desde a Idade Média. Foto: Imagem Pixabay
  • Cairo (Egito) - Gato: Os gatos eram sagrados no antigo Egito, simbolizando proteção e sabedoria. O Cairo mantém essa tradição, refletindo a importância dos gatos na cultura egípcia.
    Cairo (Egito) - Gato: Os gatos eram sagrados no antigo Egito, simbolizando proteção e sabedoria. O Cairo mantém essa tradição, refletindo a importância dos gatos na cultura egípcia. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Budapeste (Hungria) - Cavalo: O cavalo é um símbolo de força e tradição húngara, ligado à história dos povos nômades. Ele é frequentemente representado em esculturas e monumentos pela cidade.
    Budapeste (Hungria) - Cavalo: O cavalo é um símbolo de força e tradição húngara, ligado à história dos povos nômades. Ele é frequentemente representado em esculturas e monumentos pela cidade. Foto: NaturesFan1226/Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay