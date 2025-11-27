Descubra as diferenças entre crepes e panquecas; e aproveite as duas delícias

O Crepe Suzette é um prato clássico, criado acidentalmente no final do século XIX, famoso por seu molho de laranja e licor flambado. Sua apresentação teatral, com fogo e flambagem à mesa, adiciona um toque de glamour à refeição. A combinação do doce cítrico com o crepe fino é uma experiência culinária única. Foto: Instagram @marinidubai