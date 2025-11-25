Famosas pela lerdeza, preguiças eram velozes e gigantescas na pré-história

O fóssil mais antigo de preguiça-gigtante, de 35 mil anos, indica que elas se espalharam por toda a América do Sul. A análise de ossos e carapaças permitiu a descoberta de que elas se adaptaram a diferentes ambientes para sobreviver. Hoje, as preguiças se concentram em cima dos galhos das árvores. Foto: imagem gerada por i.a