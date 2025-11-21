Galeria
Robbie Williams relaciona problema de visão ao uso de remédios para emagrecer
-
Ele contou que utiliza o Mounjaro desde que o medicamento chegou ao mercado e decidiu alertar outras pessoas sobre possíveis riscos associados ao uso de medicamentos para emagrecer. Robbie disse acreditar que as injeções possam estar relacionadas ao quadro, e não a fatores ligados ao envelhecimento. Foto: Kevin Payravi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
-
Em entrevista à revista Veja, o Dr. Thiago Pizarro explicou que medicamentos para emagrecer podem causar visão turva e outras alterações oculares, principalmente em pessoas com doenças pré-existentes. Segundo ele, essas pessoas necessitam de monitoramento constante. Foto: Freepik
-
Pesquisas divulgadas em 2025 na revista JAMA Ophthalmology analisaram usuários de medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, e nove participantes desenvolveram quadros capazes de levar à cegueira. Foto: Michal Jarmoluk - Pixabay
-
Robbie revelou que consultou sua oftalmologista, mas não mencionou o uso do remédio porque ainda não havia feito a associação entre o medicamento e a alteração visual, e afirmou que sua prescrição de óculos precisou ser atualizada após a piora registrada nos últimos meses. Foto: Reprodução Instagram /@robbiewilliams
-
-
A seguir, conheça mais sobre Robert Peter “Robbie” Williams, nascido no dia 13 de fevereiro de 1974, na cidade de Stoke-on-Trent, Inglaterra, e que, com apenas 16 anos, alcançou sucesso ao ingressar no grupo pop Take That. Foto: Wikiemedia Commons / Jeanie Mackinder
-
Em 1997, lançou “Life Thru a Lens”, seu primeiro álbum solo, que apresentou “Angels”, uma das músicas mais marcantes de sua discografia. Foto: Divulgação
-
No final dos anos 1990, lançou “I’ve Been Expecting You”, trabalho que consolidou sua posição como artista solo com músicas como “Millennium” e “She’s the One”. Foto: Divulgação
-
-
Em 2002, lançou Escapology, um de seus discos mais bem-sucedidos, que apresentou o single “Feel”, uma das músicas mais escutadas da sua carreira. Foto: Divulgação
-
Ao longo da carreira, Robbie lanÃ§ou mais de dez Ã¡lbuns, vendeu mais de 75 milhÃµes de cÃ³pias e se tornou um dos artistas solo britÃ¢nicos de maior repercussÃ£o mundial. Foto: Wikiemedia Commons / Drew de F Fawkes
-
Entre suas mÃºsicas mais conhecidas estÃ£o â??Let Me Entertain Youâ?, â??Rock DJâ?, â??Supremeâ? e â??Candyâ?. Foto: Flickr / vagueonthehow
-
-
O cantor recebeu duas indicações em 2003: uma para Best Long Form Music Video com o DVD “Live at the Albert” e outra para Best Short Form Music Video com “My Culture”. Foto: Wikiemedia Commons / catzi
-
Robbie detém ainda um recorde de 18 Brit Awards, sendo 13 em carreira solo e cinco com o Take That. Entre as principais conquistas nesse prêmio estão o Icon Award, o prêmio de Contribuição Excepcional para a Música e quatro vitórias como Melhor Artista Solo Masculino. Foto: Reprodução Youtube
-
Em 2024, estreou o filme biográfico “Better Man – A História de Robbie Williams”, dirigido por Michael Gracey, que retrata sua ascensão, seus desafios pessoais e seu percurso artístico. Foto: Divulgação
-
-
Williams é casado com a atriz americana Ayda Field desde 2010 e é pai de quatro filhos: Theodora, Charlton, Colette e Beau. Foto: Wikiemedia Commons / Georges Biard
-
O cantor já revelou ter enfrentado depressão e ter recebido diagnóstico de escorbuto durante um período difícil de sua vida. Foto: Wikiemedia Commons / Georges Biard