Galeria
Pontos turísticos de Paris, a atraente Cidade-Luz
Torre Eiffel - Inaugurada em 1889 para a Exposição Universal, a Torre Eiffel, projetada por Gustave Eiffel, é o símbolo mais icônico de Paris. Originalmente criticada, tornou-se uma maravilha da engenharia e uma das atrações mais visitadas do mundo. Foto: Imagem de nkoks por Pixabay
Museu do Louvre - Antigo palácio real, o Louvre foi transformado em museu em 1793. Ele abriga mais de 35.000 obras de arte, incluindo a famosa "Mona Lisa" e a "Vênus de Milo". É o maior museu de arte do mundo. Foto: Alexandria/Pixabay
Catedral de Notre-Dame - Construída entre 1163 e 1345, Notre-Dame é um dos melhores exemplos da arquitetura gótica francesa. Localizada na Île de la Cité, foi cenário do famoso romance "O Corcunda de Notre-Dame" de Victor Hugo. Foto: Imagem de Corina Benesch por Pixabay
Avenida Champs-Ã?lysÃ©es - Com 1,9 km de extensÃ£o, esta famosa avenida, que conecta o Arco do Triunfo Ã Place de la Concorde, Ã© conhecida por suas lojas de luxo, teatros e cafÃ©s. Inaugurada no sÃ©culo XVII, Ã© considerada uma das avenidas mais belas do mundo. Foto: Youtube/ Explore France
Arco do Triunfo - Comissionado por Napoleão Bonaparte em 1806 e inaugurado em 1836, o Arco do Triunfo homenageia os soldados que lutaram nas Guerras Napoleônicas. No topo, oferece uma vista panorâmica espetacular da cidade. Foto: Flickr Dietmar K
Palácio de Versalhes - Localizado nos arredores de Paris, o Palácio de Versalhes foi construído por Luís XIV no século XVII como símbolo do poder absoluto. É famoso por seus jardins magníficos e o luxuoso Salão dos Espelhos. Foto: Kirandeep Singh Walia pexels
Basílica do Sacré-Cœur - Iniciada em 1875 e concluída em 1914, a Basílica do Sacré-Cœur, localizada em Montmartre, é uma importante igreja católica. Sua cúpula oferece uma das melhores vistas panorâmicas de Paris. Foto: Youtube/ LeLab360 - Tom Photography
Museu de Orsay - Instalado em uma antiga estação ferroviária inaugurada em 1900, o Museu de Orsay exibe arte francesa do período entre 1848 e 1914, com destaque para as obras dos impressionistas como Monet, Renoir e Van Gogh. Foto: Youtube/Explore France
Quartier Latin - Este bairro histórico, situado na margem esquerda do Sena, é conhecido por suas universidades, como a Sorbonne, e por sua rica vida cultural e intelectual. Suas ruas medievais são cheias de cafés, livrarias e teatros. Foto: Youtube/ Max Petterson Monteiro
Place de la Concorde - A maior praça de Paris, criada em 1755, foi palco de muitas execuções durante a Revolução Francesa, incluindo a de Luís XVI e Maria Antonieta. No centro, está o Obelisco de Luxor, um presente do Egito. Foto: Youtube/ Explore France
Jardins de Luxemburgo - Criados em 1612 por Maria de Médici, os Jardins de Luxemburgo são um refúgio de paz no coração de Paris. Com uma área de 23 hectares, é o lar do Palácio de Luxemburgo, que abriga o Senado francês. Foto: Youtube/ Camila em Paris
Ópera Garnier - Inaugurada em 1875, a Ópera Garnier é um magnífico exemplo da arquitetura do Segundo Império. O interior luxuoso, incluindo a famosa escadaria de mármore e o grande lustre, é de tirar o fôlego. Foto: Youtube/ Travel HDefinition
Sainte-Chapelle - Concluída em 1248, a Sainte-Chapelle é famosa por seus vitrais espetaculares que cobrem mais de 600 m², retratando cenas bíblicas. Foi construída por Luís IX para abrigar relíquias da Paixão de Cristo. Foto: Youtube/ Travel HDefinition
Père Lachaise - Este cemitério, inaugurado em 1804, é o mais famoso de Paris. É o local de descanso final de muitas personalidades célebres, incluindo Oscar Wilde, Edith Piaf e Jim Morrison. Foto: Youtube/ FamilyAbroad
Centre Pompidou - Inaugurado em 1977, o Centre Pompidou, com sua arquitetura moderna e colorida, é um centro de arte contemporânea que abriga uma vasta coleção de arte moderna, uma biblioteca pública e espaços de performance. Foto: Youtube/ Jean-Luc Ichard
Moulin Rouge - Fundado em 1889, o Moulin Rouge é o cabaré mais famoso do mundo, conhecido por suas apresentações de cancan e seu espírito boêmio. Localizado em Montmartre, continua a ser um ícone da vida noturna parisiense. Foto: Youtube/ Viator
La Défense - Este distrito de negócios moderno, inaugurado em 1958, é o maior centro financeiro da Europa. Destaca-se por seus arranha-céus, obras de arte modernas e o Grande Arco, uma versão contemporânea do Arco do Triunfo. Foto: Youtube/ Explore France
Le Marais - Um dos bairros mais antigos de Paris, Le Marais, com suas ruas estreitas e mansões históricas, é conhecido por sua rica história, vibrante comunidade judaica, museus e animada cena de cafés e boutiques. Foto: Youtube/ Conexão Bonjour