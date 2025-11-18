Galeria
Já ouviu a expressão ‘Ficar na pindaíba’? Origem está numa fruta que poucos conhecem
A pindaíba, também chamada de pindaúva ou biribá, é fruto da árvore Duguetia lanceolata, nativa da Mata Atlântica brasileira . Ela pertence à família das Annonaceae, parente da graviola e da fruta-do-conde . Foto: Divulgação
A árvore pode alcançar entre 15 e 20 metros de altura, com tronco de casca rugosa e diâmetro expressivo . Suas folhas são simples, alternas, brilhantes e medindo cerca de 8 a 12?cm . Foto: Reprodução do Livro GUIAS FRUTAS DO MATO
As flores da pindaíba são hermafroditas, de cor que varia do amarelo-esbranquiçado ao rosado . A floração ocorre no final da primavera, entre outubro e novembro, conforme a região . Foto: Reprodução do Livro GUIAS FRUTAS DO MATO
O fruto é globoso e coberto por protuberâncias, que se tornam vermelho-vináceas quando maduras . Internamente, cada carpelo contém sementes envoltas por polpa carnosa e saborosa . Foto: Reprodução do Facebook
A polpa é fina e pouco volumosa, mas tem sabor doce e agradável ao paladar . Isso explica a expressão popular "estar na pindaíba", para indicar escassez de recursos . Foto: Reprodução do Youtube
A expressão se vincula ao fato de ser preciso recorrer à fruta, mesmo sendo pouco nutritiva, em tempos difíceis . Ela ilustra bem a conexão entre a cultura popular e a botânica brasileira. Foto: - Divulgação
A frutificação da pindaíba acontece geralmente entre março e maio, em regiões como Minas Gerais e São Paulo A dispersão das sementes é feita por animais que consomem os frutos . Foto: Reprodução Flora Digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina
A espécie cresce em solos bem drenados, em florestas semidecíduas e pluviais, preferencialmente em altitudes médias. A presença ocorre desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, incluindo o Centro?Oeste . Foto: Reprodução Google Maps
Por não ser comercialmente cultivada, a pindaíba é encontrada predominantemente na natureza. Sua produção é espontânea e esporádica, ligada aos ciclos das matas brasileiras. Foto: Reprodução Flora Digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina
A árvore é monoica (flores masculinas e femininas na mesma planta) e tem polinização realizada por besouros. Isso reforça seu papel ecológico, atraindo fauna e contribuindo para a biodiversidade. Foto: Reprodução do Facebook
A madeira da pindaíba é de densidade moderada e resistente a cupins, sendo útil para construções rústicas . É usada em caibros, vigas, cabos de ferramentas e até na confecção de cordas . Foto: Flora Digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina
A polpa e sementes têm propriedades carminativas, sendo usadas como condimento por povos locais. Uma utilização curiosa que valoriza os frutos além do consumo direto. Foto: Reprodução do Youtube
A espécie é considerada útil para reflorestamento e arborização urbana, por seu porte e atratividade. Plantar pindaíba pode ajudar na recuperação de áreas degradadas e trazer benefícios ao ecossistema. Foto: - Reprodução Flora Digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina
A germinação das sementes é lenta e requer cerca de 30 a 50 dias, sendo as mudas transplantadas após quase um ano. Elas apresentam comportamento recalcitrante, sem longa viabilidade de armazenamento . Foto: Reprodução Flora Digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina
A pindaíba é considerada espécie nem pioneira, crescendo melhor em ambientes bem estabelecidos . Sua sobrevivência depende de sombra parcial e altos índices de umidade. Foto: Reprodução do GUIAS FRUTAS DO MATO
Infelizmente, a planta é cada vez mais rara, com a coleta intensa de matérias?primas e perda de habitat. Espécies ameaçadas de extinção, como essa, necessitam de atenção em programas de conservação. Foto: Flickr daniel quini
O fruto desperta curiosidade por seu sabor suave e aparência exótica, lembrando pequenas pinhas vermelhas . Ainda assim, permanece desconhecida por muitos, mesmo entre apreciadores de frutas nativas. Foto: Reprodução do facebook Coletivo em folhas
Redescobrir a pindaíba é valorizar a riqueza botânica brasileira e sua herança cultural. Conhecê-la ajuda a preservar tradições, paisagens e expressões da nossa identidade nacional. Foto: Reprodução do facebook Coletivo em folhas