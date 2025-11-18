Celebridades e TV
Cinco meses sem Francisco Cuoco; ator já não andava e pesava 130 kg pouco antes de morrer
-
Cuoco ficou internado por cerca de três semanas no hospital Albert Einstein, na capital paulista. Ele passou o período sedado, após complicações em seu estado de saúde pela idade avançada. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Foto: - Divulgação
-
Um dos rostos mais conhecidos da teledramaturgia brasileira, Cuoco estava distante da TV desde 2023 por dificuldades de saúde. Em maio, ele chegou a falar de sua situação em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”. Foto: Reprodução
-
Na ocasião, ele contou que estava pesando 130 kg, com as pernas inchadas e os pés com manchas roxas, o que acarretava problemas de locomoção. Ele também utilizava uma sonda nasal. Foto: Reprodução/TV Globo
-
O ator vivia em um apartamento na zona de sul de São Paulo com a irmã, Grácia Cuoco, de 86 anos, e contava com o auxílio de cuidadores para poder fazer atividades básicas, como levantar da cama e tomar banho. Foto: Reprodução
-
-
Nascido em 29/11/1933, em São Paulo, Francisco Cuoco era filho de feirante e foi criado no bairro do Brás, ajudando o pai com as vendas na feira e estudando à noite. Foto: Reprodução novela Redenção
-
Francisco buscava uma profissão estável e desejava ser advogado, mas, ao entrar em contato com a Escola de Arte Dramática de Alfredo Mesquita, decidiu ser ator. Foto: Reprodução novela Cuca Legal
-
Ele iniciou a carreira na TV Tupi em 1957. Depois, passou por TV Rio, TV Excelsior e Record até chegar à Rede Globo, em 1970. Foto: Reprodução Instagram
-
-
Francisco Cuoco fez dezenas novelas de sucesso e conquistou muitos fãs pelo talento e também pelo ar e jeito de galã. Foto: Reprodução TV Globo
-
O ator viveu personagens marcantes, que entraram para a história das telenovelas, como o vidente Herculano Quintanilha em O Astro (1977). Foto: Reprodução TV Globo
-
Ele também deu vida ao taxista Carlão em "Pecado Capital" (1975), grande sucesso da teledramaturgia. Foto: Reprodução novela Pecado Capital
-
-
Na novela “O Outro”, em 1987, Francisco Cuoco interpretou Paulo Della Santa e Denizard de Mattos, dois homens com trajetórias muito diferentes, mas um ponto em comum: a incrível semelhança física. Foto: Reprodução novela O Outro
-
Cuoco ganhou três vezes o Troféu Imprensa, pelas novelas “Redenção” (1967), “O Cafona” (1971) e “Selva de Pedra” (1972). E foi indicado outras vezes. Na foto, Cuoco com Felipe Carone em "O Cafona". Foto: Domínio público
-
Ele também fez cinema e teatro. Entre as peças que encenou está "O Último Bolero", com Chico Tenreiro e Adriana Lessa, em 2005. Foto: Sérgio Savarese/Wikimedia Commons
-
-
No cinema, um dos filmes que estrelou foi "Cafundó", ao lado de Lázaro Ramos e Leona Cavalli. Foto: Divulgação
-
A última aparição de Francisco Cuoco na televisão foi em “No Corre”, série humorística do Multishow. Foto: Camila Rodrigues/Multishow/Divulgação
-
Já em telenovelas, seus últimos trabalhos foram “Segundo Sol” (2018) e “Salve-se Quem Puder” (2020). Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
Francisco Cuoco foi casado três vezes. O primeiro casamento foi com a atriz Carminha Brandão (na foto, na novela "Mulheres de Areia"), doze anos mais velha que ele, entre 1960 e 1964. Foto: Reprodução YouTube
-
Mais tarde. o ator casou-se com Gina Rodrigues, com quem teve três filhos, Tatiana, Rodrigo e Diogo. Eles se divorciaram em 1984. Foto: Reprodução
-
Entre 2013 e 2017, Francisco Cuoco viveu com a estilista Thaís Almeida, na época com 27 anos (54 anos mais jovem). Depois, Gina voltou a morar com ele, mas apenas como amiga. Foto: Reprodução Instagram
-