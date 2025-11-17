Assine
Melhores salames e linguiças do mundo

  • 20º) Gyulai kolbász (Hungria) - Essa é uma linguiça tradicional húngara, originária da cidade de Gyula. É feita principalmente de carne de porco, temperada com páprica, alho, pimenta-do-reino e cominho.
  • 19º) Salam de Sibiu (Romênia) - É um tipo de salame tradicional da Romênia, originário da cidade de Sibiu, feito principalmente de carne de porco, que passa por um processo de cura e maturação que pode durar até vários meses.
  • 18º) Salame Napoli (Itália) - Tradicional da região de Nápoles, este salame é feito de carne de porco de alta qualidade, misturada com gordura e temperada com sal, pimenta, pimenta-do-reino e, em alguns casos, alho ou vinho.
  • 17º) Rosette de Lyon (França) - Original da região de Lyon, é um salame feito com carne de porco moída misturada com gordura, temperada com alho, pimenta-do-reino e, às vezes, noz-moscada.
  • 16º) Kie?basa my?liwska Staropolska (Polônia) - Linguiça tradicional polonesa, também conhecida como
  • 15º) Chouriço (Portugal) - É temperado com sal, alho, pimenta-do-reino, louro e páprica, que pode ser doce ou picante (colorau). Esses ingredientes são misturados e embutidos em tripa natural, sendo posteriormente defumados.
  • 14º) Linguiça do Baixo Alentejo (Portugal) - É temperada com sal, alho, louro, pimenta, colorau (páprica) e, em algumas variações, com vinho ou aguardente, o que confere ao embutido um sabor robusto e aromático.
  • 13º) Babic (Romênia) - Popular na região de Eslavônia, no leste do país, é um salame mais seco e curado que utiliza especiarias típicas, como alho, pimenta e páprica (doce ou picante).
  • 12º) Pirotska peglana kobasica (Sérvia) - O nome
  • 11º) Szegedi szalámi (Hungria) - Originário da cidade de Szeged, no sul da Hungria, é temperado com especiarias, como alho, pimenta-do-reino e a icônica páprica húngara, que dá ao salame seu sabor distinto.
  • 10º) Kulenova seka (Croácia) - É uma variedade de salame seco que pode ser misturada com carne de boi ou de cabra, dependendo da receita. O tempero é uma parte essencial da sua produção, geralmente incluindo alho, pimenta-do-reino, pimenta em pó (picante ou doce).
  • 9Âº) Csabai kolbÃ¡sz (Hungria) - Ã? uma linguiÃ§a conhecida por seu sabor robusto e pela utilizaÃ§Ã£o de especiarias, especialmente a pÃ¡prica hÃºngara, que lhe confere uma coloraÃ§Ã£o vermelha vibrante e um sabor caracterÃ­stico.
  • 8º) Kabanosy Staropolskie (Polônia) - Conhecida por sua textura seca e crocante, bem como por seu sabor rico e aromático, essa linguiça é temperada com alho, pimenta-do-reino e, às vezes, especiarias adicionais, como cominho ou noz-moscada.
  • 7º) Ventricina (Itália) - É um salame caracterizado por sua textura macia e sabor intenso, geralmente feito a partir de carne de porco, gordura e, em alguns casos, carne de boi ou cordeiro.
  • 6º) Nduja (Itália) - Originária de Spilinga, na Calábria, a nduja é uma iguaria italiana feita de carne de porco curada e temperada com pimenta, apresentando uma textura cremosa semelhante à de um patê.
  • 5º) Paio de Beja (Portugal) - O processo de defumação dessa linguiça leva vários dias e é realizado a temperaturas baixas, utilizando madeira de carvalho da região. É frequentemente servido com pão.
  • 4º) Afyon Sucu?u (Turquia) - O processo de produção desse salame envolve moer a carne e misturá-la com os temperos, antes de embuti-la em tripas naturais. O produto é então curado, o que pode levar de semanas a meses até pegar o sabor desejado.
  • 3º) Baranjski kulen (Croácia) - Tradicionalmente feito na região nordeste da Croácia por gerações, o kulen é famoso por seu sabor distinto, que combina notas picantes e defumadas. O processo de maturação dura pelo menos nove meses
  • 2º) Petrova?ki kulen (Sérvia) - As únicas adições a essa linguiça são sal e páprica picante. Costuma ser servido fatiado e é tradicionalmente acompanhado de pão caseiro e queijo local, sendo apreciado por seu sabor robusto e picante.
  • 1º) Slavonski kulen (Croácia) - É uma salsicha curada elaborada a partir de cortes nobres de carne de porco, combinados com temperos selecionados, como páprica vermelha e alho. É uma das iguarias mais renomadas da culinária croata.
  • Embora não tenha aparecido na lista dos melhores do mundo, o Brasil conta com salames saborosos e prestigiados. Um deles é o Salame Beira Mato, muito apreciado nas tábuas de frios e em festas.
  • Original da Itália, o salame Zampa Grigia é caracterizado por sua textura macia e sabor intenso, resultante do processo de cura e secagem, que pode durar vários meses.
  • Obviamente a famosa linguiça toscana não podia deixar de ser mencionada. É muito versátil na culinária e pode ser grelhada, assada ou utilizada em molhos para massas e pratos de arroz.
