Animais

Pesquisadores descobrem nova espécie de peixe gigante predador

Redação Flipar
    Chamado de Bagarius protos, o animal pode ultrapassar os 100 quilos! Foto: Divulgação/Zeng, Pu, Lei, Oo e Chen
    Entre as características físicas, se destacam a cabeça larga, focinho alongado, olhos pequenos e pele espessa com manchas e faixas que favorecem sua camuflagem. Foto: Divulgação/Zeng, Pu, Lei, Oo e Chen
    A descoberta é resultado de expedições realizadas entre 2004 e 2024 e foi publicada em junho de 2024 na revista Zoosystematics and Evolution. Foto: Wikimedia Commons/Zhangmoon618
    A equipe confirmou que o peixe — um bagre de grande porte — era inédito após análises morfológicas e genéticas que revelaram diferenças significativas. Foto: Sirujs Enobs - Panoramio
    A distinção genética é superior a 8% em relação a outros bagres do gênero Bagarius. Foto: Laura España/Unsplash
    O Bagarius protos vive no fundo dos rios e é valorizado como alimento na região. Foto: Pexels/Buwaneka Boralessa
    O nome "protos" vem do grego e significa “original”, refletindo sua posição ancestral na árvore evolutiva dos grandes bagres asiáticos. Foto: Pixabay
    Por enquanto, a espécie foi registrada apenas em rios de Yunnan, mas também pode habitar áreas de Myanmar e Tailândia, devido à conexão entre os sistemas fluviais. Foto: Flickr - Rod Waddington
    Em uma atuação em conjunto com instituições de Myanmar, os pesquisadores coletaram mais de uma dúzia de exemplares de Bagarius protos nos rios Salween e Nanting. Foto: Wikimedia Commons/Saosukham
    A espécie era conhecida pela população ribeirinha, que a considerava um alimento valioso e a pescava com uma técnica tradicional. Foto: Wikimedia Commons/Jakub Ha?un
    A espécie se alimenta de pequenos peixes e larvas aquáticas, especialmente de Corydalidae, que também são usadas como isca. Foto: Wikimedia Commons/Zhangmoon618
    Os cientistas destacaram que as descobertas são cruciais para a conservação, dado que a degradação ambiental e barragens ameaçam o habitat desses grandes bagres. Foto: Wikimedia Commons/Zhangmoon618
    A província de Yunnan é uma região localizada no extremo sudoeste da China e faz fronteira com Myanmar, Laos e Vietnã. Foto: © CEphoto, Uwe Aranas
    A província é montanhosa e rica em biodiversidade, com paisagens que variam de florestas tropicais úmidas a picos nevados. Foto: Wikimedia Commons/Asteiner
    O Monte Meili, na fronteira com o Tibete, é um dos pontos mais altos, com mais de 6.700 metros de altitude. Foto: Flickr - Kevin Poh
    Yunnan é cortada por grandes rios que correm paralelos por vales profundos, como o Yangtzé, o Mekong e o Salween. Foto: yongjun li/Pixabay
    Foto: Flickr - xiquinhosilva
