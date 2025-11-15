Celebridades e TV
Ator de Harry Potter surpreende com nova aparência e mudança de carreira
O ator bÃºlgaro publicou novas fotos no Instagram revelando uma aparÃªncia bem distinta daquela exibida na Ã©poca em que participou da saga. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @stan_yanevski
Na trama, lanÃ§ada em 2005, Yanevski deu vida ao talentoso jogador de quadribol que representa a Escola Durmstrang no Torneio Tribruxo e se torna o par romÃ¢ntico de Hermione Granger, vivida por Emma Watson. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Quase duas décadas depois, o artista segue um caminho completamente diferente. Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
Longe dos sets de filmagem, Stanislav deixou a atuação para se dedicar a uma nova vocação. Ele trabalha atualmente como educador e coach. Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
Em suas redes sociais, ele costuma compartilhar momentos de sua rotina, que inclui treinos intensos, passeios de moto e o convívio com seu papagaio de estimação. Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
O ator também divulga atividades ligadas ao seu novo ofício, voltadas ao bem-estar e ao desenvolvimento pessoal. Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
Apesar da mudança de rumo profissional, Yanevski mantém viva a ligação com o universo que o tornou conhecido. Ele foi um dos convidados da convenção “Enter the Magical World”, evento dedicado aos fãs de Harry Potter, em Paris. Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
Lançado em 2005, “Harry Potter e o Cálice de Fogo” é o quarto filme da famosa franquia baseada nos livros de J.K. Rowling. Foto: Divulgação
Dirigido por Mike Newell, o longa mostra Harry (Daniel Radcliffe) participando do perigoso Torneio Tribruxo, competição que reúne alunos de três escolas de magia. Foto: reprodução do Site IMDB
O filme marcou uma virada mais sombria na saga, abordando temas de amadurecimento e perigo real, e foi sucesso absoluto de bilheteria mundial. Foto: Divulgação
Stanislav Rumenov Yanevski nasceu em 16 de maio de 1985 em SÃ³fia, capital da BulgÃ¡ria. Foto: - ReproduÃ§Ã£o do Instagram @stan_yanevski
Ainda jovem, ele viveu em dois outros países - Inglaterra e Israel -, experiências que contribuíram para sua formação pessoal mesmo antes de ingressar no mundo da atuação. Foto: - Reprodução do Instagram @stan_yanevski
Durante os anos escolares, ele estudou na Mill Hill School, no Reino Unido, onde não mantinha aspirações específicas de se tornar ator, tampouco frequentava cursos de teatro. Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
Sua carreira como ator teve um salto significativo em 2004/2005, quando foi selecionado para interpretar o personagem Viktor Krum no filme â??Harry Potter e o CÃ¡lice de Fogoâ?. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
O processo de escolha foi acirrado e Yanevski foi escolhido entre cerca de 600 candidatos, muitos deles em Sofia, após ter participado de um workshop de atuação convocado pela diretora de elenco Fiona Weir. Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
Na época, Yanevski interpretou um famoso jogador de quadribol búlgaro dentro da saga, e esse papel impulsionou sua visibilidade internacional. Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
Após essa estreia marcante, seu currículo passou a contar com outros trabalhos no cinema e também na televisão. Entre os filmes em que trabalhou está “O Albergue - Parte II” (2007), no qual interpretou Miroslav. Ele também participou da série búlgara “Undercover” em 2011, entre outros projetos. Foto: Divulgação
Além de atuar, Yanevski desenvolveu uma presença nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida pessoal, como seu interesse por motos e pela boa forma, assim como reflexões sobre o estilo de vida. Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
Sua imagem pública passou por transformações visíveis, com diferenças estéticas consideráveis em comparação com o período em que atuou como Viktor Krum. Foto: - Reprodução do Instagram @stan_yanevski
Ele mantém ligações com sua pátria, a Bulgária, e seus interesses vão além da atuação, envolvendo aventura, estilo de vida saudável, e participação em convenções de fãs que celebram a saga de Harry Potter. Foto: - Reprodução do Instagram @stan_yanevski