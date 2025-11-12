Assine
Homem misterioso disse ter ‘188 anos’ e virou lenda na internet

RF
Redação Flipar
  Nas imagens, Siyaram Baba aparece sendo retirado de algum local em Bangalore, que fica no sul da Índia.
    Nas imagens, Siyaram Baba aparece sendo retirado de algum local em Bangalore, que fica no sul da Índia. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  Ao sair do local, uma declaração do homem chamou a atenção: "Tenho 188 anos e até a morte me abandonou".
    Ao sair do local, uma declaração do homem chamou a atenção: “Tenho 188 anos e até a morte me abandonou”. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  A fala gerou perplexidade e levantou inúmeras dúvidas, principalmente sobre como e por que ele teria permanecido isolado em uma caverna.
    A fala gerou perplexidade e levantou inúmeras dúvidas, principalmente sobre como e por que ele teria permanecido isolado em uma caverna. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  A imagem do homem, visivelmente debilitado, causou espanto em todo o mundo.
    A imagem do homem, visivelmente debilitado, causou espanto em todo o mundo. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  Ninguém sabia sua origem ou as circunstâncias que o levaram a viver em condições tão precárias. A declaração sobre seus supostos 188 anos também fez muita gente questionar se aquilo poderia ser verdade.
    Ninguém sabia sua origem ou as circunstâncias que o levaram a viver em condições tão precárias. A declaração sobre seus supostos 188 anos também fez muita gente questionar se aquilo poderia ser verdade. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  Mas isso seria humanamente impossível. Estudos sugerem que o limite biológico da nossa espécie está entre 120 e 130 anos (alguns pesquisadores falam até 125).
    Mas isso seria humanamente impossível. Estudos sugerem que o limite biológico da nossa espécie está entre 120 e 130 anos (alguns pesquisadores falam até 125). Foto: Reprodução/Instagram
  O recorde humano confirmado e documentado é de: Jeanne Louise Calment (França) — morreu em 1997, com 122 anos e 164 dias.
    O recorde humano confirmado e documentado é de: Jeanne Louise Calment (França) — morreu em 1997, com 122 anos e 164 dias. Foto:
  Para homens, o recorde verificado é: Jiroemon Kimura (Japão) — morreu em 2013, com 116 anos.
    Para homens, o recorde verificado é: Jiroemon Kimura (Japão) — morreu em 2013, com 116 anos. Foto: TBR Staff / wikipedia.org
  O mistério em torno do homem gerou tanta curiosidade que muitos internautas começaram a investigar nas redes sociais.
    O mistério em torno do homem gerou tanta curiosidade que muitos internautas começaram a investigar nas redes sociais. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
  De acordo com a imprensa local, o idoso era uma figura conhecida na região, considerado um grande sábio e até mesmo uma espécie de "santo".
    De acordo com a imprensa local, o idoso era uma figura conhecida na região, considerado um grande sábio e até mesmo uma espécie de "santo". Foto: Reprodução/Instagram
  Por décadas, pessoas buscaram sua orientação espiritual e palavras de conforto em momentos de dificuldade. Seus seguidores costumavam visitá-lo para orações e reflexões.
    Por décadas, pessoas buscaram sua orientação espiritual e palavras de conforto em momentos de dificuldade. Seus seguidores costumavam visitá-lo para orações e reflexões. Foto: Reprodução/Instagram
  No entanto, a narrativa de que ele teria sido "resgatado" de uma caverna não passou de uma interpretação exagerada.
    No entanto, a narrativa de que ele teria sido “resgatado” de uma caverna não passou de uma interpretação exagerada. Foto: Reprodução/Instagram
  O vídeo que viralizou apenas mostra o idoso sendo auxiliado por outras pessoas, provavelmente devido à sua idade avançada e aparente desnutrição.
    O vÃ­deo que viralizou apenas mostra o idoso sendo auxiliado por outras pessoas, provavelmente devido Ã  sua idade avanÃ§ada e aparente desnutriÃ§Ã£o. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
  Não há provas de que o idoso estava preso ou isolado há muito tempo, como foi propagado nas redes sociais.
    NÃ£o hÃ¡ provas de que o idoso estava preso ou isolado hÃ¡ muito tempo, como foi propagado nas redes sociais. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
  Além disso, os relatos de que Siyaram Baba teria 188 anos foram obviamente desmentidos pela imprensa indiana.
    AlÃ©m disso, os relatos de que Siyaram Baba teria 188 anos foram obviamente desmentidos pela imprensa indiana. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
  Siyaram Baba morreu no dia 11/12/24, supostamente aos 110 anos.
    Siyaram Baba morreu no dia 11/12/24, supostamente aos 110 anos. Foto: Reprodução/Instagram
  Seu funeral foi realizado na vila de Teli Bhattayan, em Khargone, às margens do rio Narmada e contou com a presença de milhares de devotos.
    Seu funeral foi realizado na vila de Teli Bhattayan, em Khargone, às margens do rio Narmada e contou com a presença de milhares de devotos. Foto: Reprodução/Instagram
  Siyaram tinha até mesmo perfis em redes sociais, nos quais compartilhava reflexões espirituais e mostrava seu estilo de vida dedicado à espiritualidade.
    Siyaram tinha até mesmo perfis em redes sociais, nos quais compartilhava reflexões espirituais e mostrava seu estilo de vida dedicado à espiritualidade. Foto: Reprodução/Instagram
  • Apesar da aparência frágil, é possível ver que o idoso vivia em uma casa
    Apesar da aparência frágil, é possível ver que o idoso vivia em uma casa "normal" e passava seus dias estudando e meditando, longe da imagem de abandono sugerida inicialmente. Foto: Reprodução/Instagram
