Pura vertigem: As pontes mais altas do mundo

Com 565,4 metros de altura, a ponte Beipanjiang, entre Yunnan e Guizhou, na China, foi inaugurada em 2016 e é uma das mais altas do mundo. A estrutura de aço suspenso, com quatro pistas, liga regiões montanhosas antes inacessíveis e se eleva como um prédio de 200 andares. Foto: Glabb / Wikimedia Commons