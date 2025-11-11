Assine
Ator de Harry Potter surpreende: irreconhecível e com nova carreira

RF
Redação Flipar
  • O ator búlgaro publicou novas fotos no Instagram revelando uma aparência bem distinta daquela exibida na época em que participou da saga.
  • Na trama, lançada em 2005, Yanevski deu vida ao talentoso jogador de quadribol que representa a Escola Durmstrang no Torneio Tribruxo e se torna o par romântico de Hermione Granger, vivida por Emma Watson.
  • Quase duas décadas depois, o artista segue um caminho completamente diferente.
  • Longe dos sets de filmagem, Stanislav deixou a atuação para se dedicar a uma nova vocação. Ele trabalha atualmente como educador e coach.
  • Em suas redes sociais, ele costuma compartilhar momentos de sua rotina, que inclui treinos intensos, passeios de moto e o convívio com seu papagaio de estimação.
  • O ator também divulga atividades ligadas ao seu novo ofício, voltadas ao bem-estar e ao desenvolvimento pessoal.
  • Apesar da mudança de rumo profissional, Yanevski mantém viva a ligação com o universo que o tornou conhecido. Ele foi um dos convidados da convenção “Enter the Magical World”, evento dedicado aos fãs de Harry Potter, em Paris.
  • Lançado em 2005, “Harry Potter e o Cálice de Fogo” é o quarto filme da famosa franquia baseada nos livros de J.K. Rowling.
  • Dirigido por Mike Newell, o longa mostra Harry (Daniel Radcliffe) participando do perigoso Torneio Tribruxo, competição que reúne alunos de três escolas de magia.
  • O filme marcou uma virada mais sombria na saga, abordando temas de amadurecimento e perigo real, e foi sucesso absoluto de bilheteria mundial.
  • Stanislav Rumenov Yanevski nasceu em 16 de maio de 1985 em Sófia, capital da Bulgária.
  • Ainda jovem, ele viveu em dois outros países - Inglaterra e Israel -, experiências que contribuíram para sua formação pessoal mesmo antes de ingressar no mundo da atuação.
  • Durante os anos escolares, ele estudou na Mill Hill School, no Reino Unido, onde não mantinha aspirações específicas de se tornar ator, tampouco frequentava cursos de teatro.
  • Sua carreira como ator teve um salto significativo em 2004/2005, quando foi selecionado para interpretar o personagem Viktor Krum no filme “Harry Potter e o Cálice de Fogo”.
  • O processo de escolha foi acirrado e Yanevski foi escolhido entre cerca de 600 candidatos, muitos deles em Sofia, após ter participado de um workshop de atuação convocado pela diretora de elenco Fiona Weir.
  • Na época, Yanevski interpretou um famoso jogador de quadribol búlgaro dentro da saga, e esse papel impulsionou sua visibilidade internacional.
  • Após essa estreia marcante, seu currículo passou a contar com outros trabalhos no cinema e também na televisão. Entre os filmes em que trabalhou está “O Albergue - Parte II” (2007), no qual interpretou Miroslav. Ele também participou da série búlgara “Undercover” em 2011, entre outros projetos.
