‘O último cidadão’: cosmonauta estava no espaço quando União Soviética acabou

Por dez anos Sergei Krikalev teve o recorde de ser humano com mais tempo no espaço – 803 dias 9 horas e 39 minutos (somando as suas missões). Em 2015 foi superado pelo compatriota Gennady Padalka, que encerrou sua quinta missão espacial com a marca de 879 dias em órbita. Foto: NASA/Wikimedia Commons