Galeria
Mortadela: delícia calórica tem longa história
Veja nesta galeria dados sobre a sua origem, produção, composição. Curiosidades sobre esse embutido que é apreciado por muitos. Foto: Jeremy Keith wikimedia commons
A mortadela é um embutido feito de carne de porco, especiarias e gordura, finamente moídos, emulsionados e cozidos. Tem textura macia e sabor suave e condimentado. Foto: E4024 wikimedia commons
O nome "mortadela" vem do latim mortarium (almofariz), usado para triturar a carne, ou de "myrtatum," relacionado ao uso de mirto como tempero na antiguidade. Foto: JJ Georges - wikimedia commons
A mortadela tem origem na cidade de Bolonha, Itália, onde é um símbolo gastronômico protegido pelo selo de Indicação Geográfica Protegida. Foto: Steffen Brinkmann/Wikimédia Commons
Registros mostram que a mortadela já era consumida no Império Romano, mas foi em Bolonha, na Idade Média, que ganhou a forma conhecida hoje. Foto: Stefano Brush Parisi - wikimedia commons
Muitos festivais celebram a mortadela, como o "MortadellaBò," realizado anualmente em Bolonha, Itália, destacando sua qualidade. Outros também são feitos ao redor do mundo, tendo a mortadela como carro-chefe. Foto: Romerito Pontes wikimedia commons
Algumas versões incorporam pimenta calabresa e outras especiarias para um sabor mais forte, atendendo a preferências regionais. Foto: Adrião wikimedia commons
Além de recheios de sanduíches, a mortadela é usada em tortas, pastéis, saladas e até como cobertura de pizzas. Foto: YANDSHOUDAITYW 0286 - wikimedia commons
Com a demanda por alimentos vegetais, existem alternativas veganas feitas à base de proteínas vegetais como soja, ervilha e trigo. Foto: Youtube/ RANGO
Em algumas regiões, pequenas fábricas artesanais de mortadela são fonte importante de renda e turismo gastronômico. Foto: Ian Alexander - wikimedia commons
Na Europa, produtos como a mortadela têm padrões rigorosos, assegurando o uso de carnes selecionadas e processos controlados. Foto:
Entre os fabricantes de mortadela reconhecidos estão empresas italianas como Negroni, Beretta e Felsineo, famosas pela qualidade. Foto: Divulgação
A mortadela foi trazida por imigrantes italianos e rapidamente incorporada na culinÃ¡ria brasileira devido ao seu custo-benefÃcio. Foto: Youtube/ RANGO
Nos últimos anos, pequenas produções de mortadela artesanal têm buscado agregar valor ao produto com ingredientes regionais e processos tradicionais. Foto: Ramagliolo9 wikimedia commons
Produtores modernos tÃªm investido em embalagens ecolÃ³gicas e carnes de origem sustentÃ¡vel para reduzir o impacto ambiental. Foto: Dion Hinchcliffe wikimedia commons
A mortadela combina bem com vinhos tintos leves, cervejas artesanais e até espumantes, que equilibram o sabor gorduroso do embutido. Foto: Wolfgang Claussen/Pixabay
Em pratos tradicionais da ItÃ¡lia, a mortadela Ã© usada para rechear massas como tortellini ou para criar pastas cremosas. Foto:
Embora nÃ£o seja considerada saudÃ¡vel, existem versÃµes com menos sal e gordura para atender dietas com restriÃ§Ãµes calÃ³ricas. A mortadela Ã© comparÃ¡vel ao bologna americano, embora este seja geralmente mais simples em sabor e qualidade. Foto:
No Brasil, grandes marcas como Sadia e Perdigão popularizaram a mortadela em mercados com preços acessíveis. Foto: Divulgação
PaÃses como ItÃ¡lia e Brasil sÃ£o grandes exportadores de mortadela para mercados como Estados Unidos e JapÃ£o, onde o consumo cresce. Foto: DivulgaÃ§Ã£o Beretta
Nutricionistas recomendam consumo moderado e alertam para a necessidade de optar por produtos de maior qualidade e menor teor de conservantes. Foto: ildirettore wikimedia commons