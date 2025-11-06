Molezinha: Pesquisadores testam pílula que simula efeitos de exercícios físicos

Assine
  • O estudo, realizado com sucesso em camundongos e publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, já avança para testes clínicos em humanos.
  • Segundo Thomas Poulsen, professor de Química e coautor do estudo, a molécula induz um estado metabólico semelhante ao de correr 10 quilômetros em jejum.
  • Segundo os cientistas, muitos benefícios do exercício físico e da restrição calórica estão ligados ao aumento dos níveis de lactatos e cetonas no organismo, substâncias que funcionam como combustível para as células.
  • Contudo, o consumo direto de lactatos e cetonas na dieta não foi eficaz porque não eliminou do organismo algumas substâncias prejudiciais como ácido e sal.
  • Para solucionar esse problema, os cientistas desenvolveram uma molécula inovadora que combina lactatos e cetonas sem esses subprodutos indesejáveis.
  • Após três anos de pesquisas, eles criaram uma substância chamada LaKe, que alcançou resultados promissores.
  • Quando testada em camundongos, a molÃ©cula LaKe elevou de forma controlada e segura os nÃ­veis de lactatos e cetonas no organismo, resultando no aumento de um hormÃŽnio peptÃ­dico que promove a saciedade.
  • Os cientistas concluíram que LaKe é uma forte candidata para estimular as respostas biológicas benéficas associadas a esses metabólitos.
  • Thomas Poulsen destacou que, embora os efeitos fossem esperados devido às propriedades conhecidas das substâncias, a inovação está na criação de uma molécula que permite manipular essas quantidades de maneira segura e eficaz.
  • Se os ensaios clínicos confirmarem a segurança e eficácia, num próximo passo a molécula LaKe poderá ser usada como um suplemento nutricional avançado.
  • Ou seja, poderá oferecer benefícios especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades em manter uma rotina rigorosa de exercícios e dieta.
  • O professor ressalta que a molécula pode ser uma solução para pessoas com limitações físicas, como problemas cardíacos ou fraqueza geral, ajudando na recuperação e na obtenção dos benefícios metabólicos de forma acessível e prática.
  • Essa não é a única pesquisa obre moléculas que imitam os efeitos dos exercícios físicos. Um estudo publicado no fim de 2023 por cientistas das Universidades de Washington (foto) e da Flórida testou uma substância chamada SLU-PP-332.
  • O fármaco atua sobre proteínas chamadas ERRs, responsáveis por ativar vias metabólicas em tecidos como músculos e coração, semelhantes aos efeitos do exercício físico.
  • No experimento, camundongos obesos tratados com SLU-PP-332 apresentaram uma redução significativa de gordura e perda de peso, mesmo sem mudanças na alimentação ou prática de exercícios.
  • Eles acumularam 10 vezes menos gordura e perderam 12% do peso. O professor Thomas Burris, responsável pelo estudo, explicou que os animais
  • A molécula não causou efeitos colaterais graves e os cientistas agora estão trabalhando para aprimorar sua estrutura, visando a administração em forma de pílula.
