As maiores rodas-gigantes do mundo

Big-O (Japão): É a primeira do mundo a não ter centro. Com diâmetro de 60 metros e altura de 80 metros, ela foi considerada a maior roda-gigante sem miolo do mundo pelo Guinness World Records em 2006. Algumas de suas gôndolas têm sistemas de karaokê, permitindo aos visitantes cantar durante o passeio. Foto: 663highland/Wikimédia Commons