Estilo de Vida
Dunas pelo Brasil: beleza arenosa que atrai aventureiros
A Duna de Canoa Quebrada, em Aracati, no Ceará, é uma formação de areia movimentada pelo vento, famosa pelo visual panorâmico e pôr do sol. Foto: Otávio Nogueira wikimedia commons
Na duna de Canoa Quebrada, um fato curioso chamou atenção no dia 23/8/2025. Um carro foi filmado atravessando o areal, no mesmo ponto onde, meses antes, uma picape viralizou ao “voar” sobre um buggy. Ninguém se feriu. Foto: Reprodução de vídeo
Na Praia do Cumbuco - a principal do município de Caucaia, a 35km de Fortaleza - a emoção fica por conta de divertidos passeios de buggy e a prática de windsurfe e kitesurfe em cenários formados por dunas deslumbrantes. Foto: Fabiobarros/Wikimedia Commons
JalapÃ£o, no Tocantins, tambÃ©m tem dunas espetaculares, no meio do Cerrado, longe do mar. Sua cor alaranjada se deve ao quartzo na areia, liberado pela erosÃ£o da Serra do EspÃrito Santo. Do alto das dunas Ã© possÃvel ter uma vista panorÃ¢mica da regiÃ£o e das belas cachoeiras. Foto: - MÃ¡rcio Vieira/Governo do Tocantins
As dunas dos Lençóis Maranhenses, em Barreirinhas, no Maranhão, também são famosas. As dunas são no formato de "lua crescente" e têm lagoas doces cor de esmeralda. Foto: Flickr/marcelo assub amaral
As dunas de Itaúnas, no norte do Espírito Santo, são um convite à admiração da natureza, com rios, manguezais e belas praias. As dunas são de areia fina e branca. Foto: Alessandro Diniz Coutinho/Wikimedia Commons
Em Santa Catarina há dunas de diferentes tamanhos. A que fica entre a Praia da Joaquina e a Lagoa da Conceição é maior e recebe praticantes de sandboard. As menores são entre as praias dos Ingleses e Santinho e nas praias do Campeche, Armação e Pântano do Sul. Foto: JackJr81/Wikimedia Commons
De volta ao Ceará, as praias de Trairi, como Flecheiras, Mundaú e Embuaca, atraem os turistas com dunas brancas, coqueirais, uma beleza selvagem e o pôr do sol espetacular. Foto: Otávio Nogueira /Wikimedia Commons
Jericoacara, também no Ceará, tem a Duna do Pôr do Sol, onde os turistas têm vista panorâmica da vila de pescadores de Jeri e do mar, com uma incrível mudança nas cores da duna de acordo com a iluminação do sol. Foto: Youtube/Viagens Cine
As dunas de Genipabu, no Rio Grande do Norte, ficam dentro de um Parque Ecológico e são um convite a se aventurar no buggy, no sandboard ou num passeio de dromedário. O vento constante muda o tamanho e a posição das dunas diariamente. Foto: Rafael Vianna Croffi/Wikimedia Commons
De volta ao Maranhão, as dunas dos Pequenos Lençóis têm até 50 metros de altura e são intercaladas por lagoas doces, formadas no período das chuvas. Mescla o branco da areia com os tons de verde e azul das águas. Foto: LBM1948/Wikimedia Commons
As dunas das praias do Imbassaí, na Bahia, são margeadas pelo Rio Imbassaí e por diversas cascatas. O acesso é só para pedestres, pois a natureza criou uma barreira natural para veículos. Foto: Claus Bunks/Wikimedia Commons
Ainda na Bahia, o vilarejo de Mangue Seco (da novela "Tieta", de 1989) fica entre uma praia de água doce e as ondas do mar. O forte vento nas belas e enormes dunas vem cobrindo coqueiros, casas e até ruas do vilarejo. Foto: @raphaelcoelhophoto/Wikimedia Commons
De volta ao Rio Grande do Norte, o Parque Estadual Dunas de Natal tem três trilhas guiadas. Uma delas, do Morro do Careca, se destaca por ter 107 metros de altura margeados dos dois lados pela vegetação. Foto: Luiz Antonio Mendes/Wikimedia Commons
Ainda no Rio Grande do Norte, a cidade de Areia Branca tem praias e dunas. A mais famosa é a Duna do Rosado, com 10km² de extensão e areia com diferentes tons de rosa. Ali perto, na Ponta do Mel, fica o único lugar do mundo onde o sertão encontra o mar. Foto: Giacomopilates/Wikimedia Commons
Em Alagoas, a Praia do Peba tem cerca de 21km de dunas, que alcançam até 40 metros de altura, emoldurando lagoas que se formam nos baixios do terreno. O nascer e o pôr do sol são maravilhosos, mas falta estrutura turística. Foto: Waltersmelo/Wikimedia Commons
De volta à Santa Catarina, a Praia de Siriú é integrada ao Parque Nacional da Serra do Tabuleiro e com dunas com 5km de comprimento e 30 metros de altura. Além das ondas do mar, tem a calmaria do Rio Siriú e a Lagoa do Siriú para se banhar e pescar. Foto: Juliano Kessler/Wikimedia Commons
Por fim, a Praia das Dunas, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, é uma Área de Proteção Ambiental e, por isso, muito deserta. As dunas não são muito altas, mas são preservadas e não sofreram alterações urbanas. Foto: Arielom10/Wikimedia Commons