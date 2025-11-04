Taiwan oferece dinheiro para quem matar iguanas-verdes

As iguanas até podem morder pessoas, se acharem que estão sob ameaça, mas geralmente são animais pacíficos e preferem evitar confrontos. A mordida de uma iguana pode ser dolorosa, pois elas possuem dentes afiados. Além disso, elas usam a cauda para se defender, dando golpes rápidos. Foto: Linda Roisum/Pixabay