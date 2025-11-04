Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Taiwan oferece dinheiro para quem matar iguanas-verdes

LA
Lance
  • Originárias da América Central e do Caribe, as iguanas não têm predadores naturais na ilha e se adaptaram ao ambiente. Estima-se que cerca de 200 mil vivam nas regiões centrais e sul do país.
    Originárias da América Central e do Caribe, as iguanas não têm predadores naturais na ilha e se adaptaram ao ambiente. Estima-se que cerca de 200 mil vivam nas regiões centrais e sul do país. Foto: wikimedia commons/Cayambe
  • Vendidas como animais de estimação, elas são frequentemente abandonadas quando crescem — os machos podem atingir até 2 metros e 5 kg, e as fêmeas chegam a colocar até 80 ovos por vez.
    Vendidas como animais de estimação, elas são frequentemente abandonadas quando crescem — os machos podem atingir até 2 metros e 5 kg, e as fêmeas chegam a colocar até 80 ovos por vez. Foto: Adrien Stachowiak/Pixabay
  • Com isso, o governo taiwanês oferece cerca de R$ 90 por animal abatido e incentiva a população a identificar locais de reprodução.
    Com isso, o governo taiwanês oferece cerca de R$ 90 por animal abatido e incentiva a população a identificar locais de reprodução. Foto: wikimedia commons/Charles J. Sharp
  • O abate é recomendado com o uso de lanças de pesca. Embora não sejam agressivas aos humanos, as iguanas-verdes destroem florestas e plantações ao se alimentarem de frutas, folhas e plantas.
    O abate é recomendado com o uso de lanças de pesca. Embora não sejam agressivas aos humanos, as iguanas-verdes destroem florestas e plantações ao se alimentarem de frutas, folhas e plantas. Foto: Leo za1 / © Rute Martins of Leoa's Photography / CC BY-SA 3.0
  • Só em 2024, aproximadamente 70 mil iguanas já foram abatidas como parte da iniciativa para restaurar o equilíbrio ambiental da ilha.
    Só em 2024, aproximadamente 70 mil iguanas já foram abatidas como parte da iniciativa para restaurar o equilíbrio ambiental da ilha. Foto: freepik/kuritafsheen77
  • As iguanas são répteis encontrados principalmente na América Central, América do Sul e em ilhas do Caribe. Elas chamam a atenção por sua aparência exótica, com cores vibrantes e uma crista dorsal característica, além de sua habilidade de viver em ambientes arborizados ou costeiros.
    As iguanas são répteis encontrados principalmente na América Central, América do Sul e em ilhas do Caribe. Elas chamam a atenção por sua aparência exótica, com cores vibrantes e uma crista dorsal característica, além de sua habilidade de viver em ambientes arborizados ou costeiros. Foto: William Pomares/Pixabay
  • Elas vivem em diferentes habitats, dependendo da espécie, como florestas, savanas, desertos e áreas costeiras. Pertencentes à família Iguanidae, são conhecidas principalmente sua aparência robusta e cauda longa. Conheça alguns tipos!
    Elas vivem em diferentes habitats, dependendo da espécie, como florestas, savanas, desertos e áreas costeiras. Pertencentes à família Iguanidae, são conhecidas principalmente sua aparência robusta e cauda longa. Conheça alguns tipos! Foto: Hans/Pixabay
  • As iguanas-verdes (Iguana iguana) são comuns nas florestas tropicais da América Central e do Sul, incluindo países como Brasil, México, Venezuela e Paraguai.
    As iguanas-verdes (Iguana iguana) são comuns nas florestas tropicais da América Central e do Sul, incluindo países como Brasil, México, Venezuela e Paraguai. Foto: Filip Kruchlik/Pixabay
  • Já as iguanas-marinhas(Amblyrhynchus cristatus) são nativas das Ilhas Galápagos, o paraíso pertencente ao Equador onde Charles Darwin se impressionou, inspirando-se para o Livro
    Já as iguanas-marinhas(Amblyrhynchus cristatus) são nativas das Ilhas Galápagos, o paraíso pertencente ao Equador onde Charles Darwin se impressionou, inspirando-se para o Livro "A Origem das Espécies". Foto: Wragge wikimedia commons
  • Na Flórida, as espécies mais comuns de iguanas são a iguana-verde (Iguana iguana) e a iguana-de-cauda-espinhosa (Ctenosaura similis). Essas não são nativas da região; elas foram introduzidas.
    Na Flórida, as espécies mais comuns de iguanas são a iguana-verde (Iguana iguana) e a iguana-de-cauda-espinhosa (Ctenosaura similis). Essas não são nativas da região; elas foram introduzidas. Foto: Freddie01/Pixabay
  • As iguanas se espalharam por áreas como Miami, Fort Lauderdale e outras partes do sul da Flórida, principalmente em ambientes urbanos, parques e áreas costeiras.
    As iguanas se espalharam por áreas como Miami, Fort Lauderdale e outras partes do sul da Flórida, principalmente em ambientes urbanos, parques e áreas costeiras. Foto: John Leong/Pixabay
  • Em geral, as iguanas preferem habitar ambientes que têm bastante vegetação, como árvores e áreas rochosas.
    Em geral, as iguanas preferem habitar ambientes que têm bastante vegetação, como árvores e áreas rochosas. Foto: Ulrike Mai/Pixabay
  • A iguana-de-cauda-espinhosa tem como características a cauda coberta de espinhos e uma aparência mais robusta, além de ser extremamente ágil, escalando árvores e rochas com facilidade.
    A iguana-de-cauda-espinhosa tem como características a cauda coberta de espinhos e uma aparência mais robusta, além de ser extremamente ágil, escalando árvores e rochas com facilidade. Foto: Marcel Langthim/Pixabay
  • As iguanas são principalmente herbívoras. A dieta delas inclui folhas, flores, frutas e brotos de plantas. Gostam de folhas verdes e macias, como as de hibiscos e alface, além de frutas tenras como mangas, bananas e figos.
    As iguanas são principalmente herbívoras. A dieta delas inclui folhas, flores, frutas e brotos de plantas. Gostam de folhas verdes e macias, como as de hibiscos e alface, além de frutas tenras como mangas, bananas e figos. Foto: Torsten/Pixabay
  • Em alguns casos, as iguanas podem até consumir insetos ou pequenos animais, mas isso só acontece se houver falta de alimento vegetal.
    Em alguns casos, as iguanas podem até consumir insetos ou pequenos animais, mas isso só acontece se houver falta de alimento vegetal. Foto: Brigitte Werner/Pixabay
  • As iguanas até podem morder pessoas, se acharem que estão sob ameaça, mas geralmente são animais pacíficos e preferem evitar confrontos. A mordida de uma iguana pode ser dolorosa, pois elas possuem dentes afiados. Além disso, elas usam a cauda para se defender, dando golpes rápidos.
    As iguanas até podem morder pessoas, se acharem que estão sob ameaça, mas geralmente são animais pacíficos e preferem evitar confrontos. A mordida de uma iguana pode ser dolorosa, pois elas possuem dentes afiados. Além disso, elas usam a cauda para se defender, dando golpes rápidos. Foto: Linda Roisum/Pixabay
  • A iguana é uma espécie de lagarto. Faz parte de uma família de lagartos chamada Iguanidae. Ou seja todas as iguanas são lagartos. Mas nem todos os lagartos são iguanas.
    A iguana é uma espécie de lagarto. Faz parte de uma família de lagartos chamada Iguanidae. Ou seja todas as iguanas são lagartos. Mas nem todos os lagartos são iguanas. Foto: Giancarlo Piccinato/Pixabay
  • As iguanas costumam ser maiores do que outros tipos de lagartos. Elas têm corpos robustos e caudas longas, e muitas possuem uma crista ou fileira de espinhos nas costas.
    As iguanas costumam ser maiores do que outros tipos de lagartos. Elas têm corpos robustos e caudas longas, e muitas possuem uma crista ou fileira de espinhos nas costas. Foto: Giancarlo Piccinato/Pixabay
  • A pele das iguanas é escamosa, grossa e resistente, o que ajuda a protegê-las de predadores e condições ambientais. As escamas variam em tamanho e textura.
    A pele das iguanas é escamosa, grossa e resistente, o que ajuda a protegê-las de predadores e condições ambientais. As escamas variam em tamanho e textura. Foto: Yolanda Jost/Pixabay
  • A cor da pele pode variar entre tons de verde, marrom, cinza e, em algumas espécies, até tons mais vibrantes como azul ou laranja.
    A cor da pele pode variar entre tons de verde, marrom, cinza e, em algumas espécies, até tons mais vibrantes como azul ou laranja. Foto: LoggaWiggler/Pixabay
  • A pele também tem a capacidade de mudar ligeiramente de cor para ajudar regulação da temperatura e na camuflagem que protege contra predadores.
    A pele também tem a capacidade de mudar ligeiramente de cor para ajudar regulação da temperatura e na camuflagem que protege contra predadores. Foto: Reprodução / Hospital de Animais Silvestres e Exóticos @_silvestres
  • Assim como acontece com outros répteis, as iguanas passam por um processo de troca de pele periodicamente. Partes velhas descamam e são substituídas por uma nova camada.
    Assim como acontece com outros répteis, as iguanas passam por um processo de troca de pele periodicamente. Partes velhas descamam e são substituídas por uma nova camada. Foto: Andre Mouton/Pixabay
  • A expectativa de vida das iguanas varia entre 10 e 20 anos em média, dependendo da espécie e das condições de vida. Em cativeiro, com cuidados adequados, dieta balanceada e acompanhamento veterinário, podem viver até 20 anos ou mais.
    A expectativa de vida das iguanas varia entre 10 e 20 anos em média, dependendo da espécie e das condições de vida. Em cativeiro, com cuidados adequados, dieta balanceada e acompanhamento veterinário, podem viver até 20 anos ou mais. Foto: postdlf wikimedia commons
  • Já na natureza, a expectativa de vida tende a ser menor, por volta de 10 a 15 anos, devido à presença de predadores, doenças e outros fatores ambientais.
    Já na natureza, a expectativa de vida tende a ser menor, por volta de 10 a 15 anos, devido à presença de predadores, doenças e outros fatores ambientais. Foto: Jhon David/Unsplash
  • Os olhos das iguanas chamam atenção. São grandes e têm pupilas elípticas ou arredondadas, com uma visão lateral muito ampla, o que permite que detectem movimentos em diferentes direções sem precisar mover a cabeça.
    Os olhos das iguanas chamam atenção. São grandes e têm pupilas elípticas ou arredondadas, com uma visão lateral muito ampla, o que permite que detectem movimentos em diferentes direções sem precisar mover a cabeça. Foto: G.C./Pixabay
  • Isso Ã© bastante Ãºtil quando estÃ£o paradas em Ã¡rvores ou rochas, e conseguem monitorar o ambiente de forma eficiente, facilitando a fuga contra predadores.
    Isso Ã© bastante Ãºtil quando estÃ£o paradas em Ã¡rvores ou rochas, e conseguem monitorar o ambiente de forma eficiente, facilitando a fuga contra predadores. Foto: Brigitte Werner/Pixabay
  • As iguanas também possuem uma percepção precisa de cores, ajudando na identificação de alimentos que elas apreciam e na localização de animais parceiros.
    As iguanas também possuem uma percepção precisa de cores, ajudando na identificação de alimentos que elas apreciam e na localização de animais parceiros. Foto: Pexels/Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay