Galeria
Territórios dos Estados Unidos que ficam fora do país
-
Esses territórios estão espalhados pelo Caribe e pelo Pacífico, e possuem diferentes graus de autonomia. Foto: Caleb Oquendo pexels
-
Alguns, como Porto Rico e Guam, são habitados e têm governos locais, enquanto outros são ilhas desabitadas usadas para pesquisa ou fins militares. Foto: hippopx.com
-
Esses territórios desempenham papéis estratégicos, econômicos e ecológicos para os Estados Unidos. Veja a lista: Foto: Domínio público/navy.mil
-
Porto Rico – Localizado no Caribe, tem cerca de 3,2 milhões de habitantes e uma área de 9.104 km². É um território não incorporado com governo próprio, mas seus cidadãos não votam para presidente dos Estados Unidos. Sua economia se baseia no turismo, na indústria farmacêutica e na agricultura. Foto: hippopx.com
-
-
Ilhas Virgens Americanas – Situadas no Caribe, têm uma área de 1.910 km² e uma população de cerca de 87 mil habitantes. São um destino turístico famoso, com praias paradisíacas e forte influência dinamarquesa na arquitetura. O território é administrado por um governador e segue leis federais americanas. Foto: Domínio público Wikimedia Commons
-
Guam – Localizado no Pacífico ocidental, tem 544 km² e cerca de 170 mil habitantes. Possui grande presença militar dos Estados Unidos, sendo um ponto estratégico na região. Sua população é majoritariamente chamorro, e o turismo asiático é uma das principais fontes de renda. Foto: Geunhyeong Kim pexels
-
Ilhas Marianas do Norte – Conjunto de 14 ilhas no Pacífico, com área de 464 km² e população de cerca de 47 mil habitantes. São um território com autogoverno, mantendo laços estreitos com os Estados Unidos. A ilha de Saipan é a capital e maior centro econômico, com turismo e pesca como atividades principais. Foto: hippopx.com
-
-
Samoa Americana – Situada no Pacífico Sul, tem 199 km² e aproximadamente 49 mil habitantes. Diferente de outros territórios, seus moradores são “nacionais” dos Estados Unidos, mas não cidadãos. A cultura polinésia é preservada, e a economia depende da pesca e da indústria de enlatados de atum. Foto: Tony Rios pexels
-
Atol Midway – Localizado no Pacífico Norte, tem cerca de 6,2 km² e não possui população residente permanente. Foi palco da histórica Batalha de Midway na Segunda Guerra Mundial. Hoje, é uma reserva ecológica, protegida por autoridades ambientais americanas. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service
-
Ilha Wake – Pequena ilha de 7,4 km² no Pacífico, sem população fixa, usada como base militar e aérea dos Estados Unidos. Foi ocupada pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Atualmente, é controlada pela Força Aérea americana e usada para testes de defesa. Foto: NASA/JSC
-
-
Atol Johnston – Com 2,8 km² no Pacífico central, foi usado para testes nucleares durante a Guerra Fria. Não tem população civil e está sob administração federal. Hoje, é uma área protegida, mas ainda sofre com a contaminação de seus antigos usos militares. Foto: Domínio público/SSGT James M. Bowman/Military Service Digital Photographic Files
-
Ilha Howland, Ilha Baker e Ilha Jarvis – Pequenas ilhas desabitadas no Pacífico central, cada uma com menos de 5 km². São protegidas como reservas ecológicas dos Estados Unidos. Howland ficou famosa por ter sido o destino planejado do voo desaparecido de Amelia Earhart. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service
-
Recife Kingman e Atol Palmyra – Áreas sob controle federal dos Estados Unidos, localizadas no Pacífico. Kingman é um pequeno recife desabitado, enquanto Palmyra, com 12 km², é o único território incorporado do país. Palmyra pertence ao governo federal e abriga pesquisadores ambientais Foto: NWR Erik Oberg Island Conservation
-
-
Esses territórios desempenham papéis estratégicos, culturais e ecológicos, reforçando a influência dos Estados Unidos em diferentes partes do mundo. Foto: NWR Susan White USFWS