Os lugares mais ‘mal-assombrados’ do mundo
Amityville é uma pequena vila em Nova York (EUA) e se tornou famosa devido a um incidente paranormal que supostamente ocorreu em uma casa nesta vila. O caso mais notório é conhecido como o "Massacre de Amityville". Em 1974, um jovem matou sua família inteira a tiros nesta casa. Um ano depois, um casal comprou a casa e disse que houve uma série de eventos paranormais perturbadores. Foto: Seulatr domínio público
A Mansão Bailey está localizada na Pensilvânia (EUA) e ficou famosa por ter sido representada na primeira temporada da série "American Horror Story". A lenda diz que ocorreram diversos assassinatos e situações terrivelmente assustadoras nessa mansão. Foto: Facebook Fatos Sobrenaturais
Raynham Hall é uma mansão na Inglaterra e famosa por ser associada a uma suposta aparição de fantasma que ficou conhecida como A Dama Marrom. Lady Dorothy Walpole, esposa do primeiro Conde de Townshend, supostamente viveu na mansão. Segundo a lenda, após a morte sua morte, seu espírito passou a assombrar a mansão. Foto: Flickr John Fielding
A Ilha de Poveglia é conhecida por sua história sombria. A ilha italiana ganhou notoriedade por ser local de quarentena para pessoas com doenças contagiosas. Histórias de tratamentos cruéis e experimentos desumanos também são associadas à ilha. Foto: Flickr Planète Animale
O Castelo de Berry Pomeroy é famoso por sua beleza arquitetônica, mas também por sua atmosfera misteriosa e assombrada. O castelo inglês foi abandonado no século XVII e tem a fama de ser um local associado a atividades paranormais. Foto: Flickr Glen Bowman
A Casa da Rainha é uma das residências reais mais icônicas do mundo. Ela tem histórias que envolvem diversas figuras da realeza e eventos notáveis. Algumas pessoas afirmaram ter tido experiências paranormais ou ter avistado supostos fantasmas. Existe também o mistério do canto de brinquedos onde é possível escutar choros e ver um fantasma de uma mulher limpando sangue no chão. Foto: Reprodução do Royal Museums Greenwhich
Famosa na TV e cinema, a Família Addams tem uma casa que pode ser chamada de réplica em Sidney, Austrália. O palacete macabro possui cinco quartos e grandiosas lareiras de mármore. A fachada gótica chama a atenção de quem passa pelo local. Foto: Reprodução de TV
O Castelo de Edimburgo é uma das atrações mais icônicas da Escócia e uma das fortalezas mais famosas do mundo. Ele tem a fama de mal-assombrado e um dos boatos é de um tocador de gaita de foles que entrou em uma rede secreta de túneis sob o chão do castelo e nunca teria retornado. Há quem diga que é possível ouvir o som da gaita até hoje. Foto: Eduardo Vieira por Pixabay
O Castelo de Bran, na Romênia, é também conhecido como "Castelo de Drácula" e serviu de inspiração para o escritor Bram Stoker criar um dos filmes mais populares de todos os tempos.Ele já virou defesa na fronteira da Transilvânia e serviu como residência real para a Rainha Maria da Romênia no início do século XX. Foto: Reprodução Youtube Bran Castle
Uma lenda de traição é o principal pano de fundo para a Mansão de Liu, em Taiwan, ficar com a fama de mal-assombrada. Diz que a empregada de uma família tinha um caso com seu chefe e seu corpo foi encontrado no poço. Seu espírito voltou para assombrar o restante da família. Foto: Youtube Canal a Hora do Suspense
O Fairmont Banff Springs é um resort nas Montanhas Rochosas do Canadá. O hotel é conhecido por sua arquitetura impressionante e sua localização deslumbrante, mas também conta com histórias sinistras. Um carregador teria desaparecido após os hóspedes pedirem ajuda. Há também relatos de brisas misteriosas abaixo da escadaria de mármore. Foto: Elsa Valeria Vega Wikimédia Commons
Ca'dario, na Itália, é um palácio do século XV e possui uma beleza arquitetônica de tirar o fôlego, mas ao mesmo tempo possui histórias assombradas. Uma maldição diz que seus donos estão destinados a se arruinar ou morrer jovens e de forma violenta. E nesta casa houve uma série de trágicas coincidências ao longo dos anos. Foto: Iain99 - Wikimédia Commons
A Penitenciária Estatal do Leste, nos Estados Unidos, está abandonada desde 1971 e já abrigou grandes criminosos como o gangster Al Capone. Os presos viviam em um verdadeiro isolamento, apenas com uma Bíblia e tarefas para ocupar o tempo. Nem contato com os guardas eles tinham. Foto: Carol M Highsmith - Wikimédia Commons
O Palácio de Bhangarh, na Índia, possui uma arquitetura impressionante e tem a reputação de ser um dos lugares mais assombrados do país. O local é cercado por lendas de atividades paranormais. Dizem que a cidade foi amaldiçoada e que qualquer pessoa que tentasse construir uma estrutura na cidade encontraria um destino trágico. Foto: Imagem de Volker Glätsch por Pixabay
Ilha das Bonecas (México) - Diz a lenda que Julian Santana abandonou a família e foi viver sozinho nessa ilha. Ele encontrou o corpo de um menina com uma boneca. E passou a reunir bonecas e pendurar em árvores. A sobrinha dele acabou morrendo no mesmo local. Foto: - Divulgação Guinness World Records
Aokigahara, conhecida como Floresta dos Suicídios, fica localizada próxima ao Monte Fuji, no Japão. É um local conhecido por sua tristeza e possui um alto número de suicídios. Lendas folcóricas do país também alimentam histórias macabras ao local. Aokigahara ganhou notoriedade por ser um local onde um grande número de pessoas tiram suas próprias vidas. As autoridades têm tomado medidas para tentar prevenir os suicídios na floresta. Foto: Flickr Guilhem Vellut - David Anstiss, Zubron e ajar - Wikimédia Commonsi
Usado como prisão por séculos, o Castelo Moosham, na Áustria, tem uma história rica e é frequentemente associado a histórias de bruxaria e caças às bruxas na Idade Média. Moosham foi palco de uma série de julgamentos de bruxaria e execuções. Inúmeras pessoas, em sua maioria mulheres, foram condenadas à morte no castelo. Acredita-se que o castelo seja assombrado por espíritos de prisioneiros e vítimas da caça às bruxas. Foto: Arne Müseler - Wikimédia Commons
O Hell Fire Club, ou Clube do Fogo do Inferno, era um conjunto de clubes fechados pela alta sociedade da Grã-Bretanha e Irlanda. Por conta da privacidade, diz-se que nesses locais eram promovidos orgias, cultos e até crimes. O lema do clube era "Faça o que quiser" e teve como participantes muitos personagens da política da época. Foto: Mariegriffiths - Wikimédia Commons
Monte Cristo Homestead (Austrália) - Desde sua construção em 1848, houve suicídios, mortes trágicas, assassinatos e desaparecimentos. A maior atividade paranormal ocorre nas noites dos sábados. A história mais conhecida é a do Blue Boy, um espírito de um menino que morreu de causas misteriosas na casa. Foto: Bidgee - Wikimédia Commons
A construção da Mansão Winchester na Califórnia (EUA), começou em 1884 e seguiu até a morte de Sarah Winchester em 1922. Ela era viúva de William Wirt Winchester, o filho do fundador de uma importante fabricante de rifles. Após a morte de seu marido e filha, Sarah acreditava em perseguição dos espíritos daqueles que foram mortos por rifles da marca. Ela buscou a orientação de médiuns e construiu a mansão para acalmar os espíritos. Foto: Winchester Mystery House divulgação
Casa da Família Perron (EUA) - Local que inspirou o filme "Invocação do Mal". Ali viveu a família aterrorizada por entidades malignas. Foi objeto de estudo, na realidade, do casal Ed e Lorraine Warren, interpretados no cinema por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Foto: Divulgação/ Drone Home Media/Coldwell Banker)
Sanatório de Waverly Hills (EUA) - A instituição no Kentucky funcionou entre 1910 e 1962 e milhares de pacientes de tuberculose morreram ali. Dizem que muitos vagam sem rumo pelos corredores. Foto: Reprodução YouTube
Castelo de Cachtice (Eslováquia) - Ali foi filmado "Nosferatu" e as ruínas do antigo castelo ainda teriam a presença da Condessa Elizabeth Bathory, a maior seria killer feminina da história. Foto: Radovan Bahna wikimedia commons
Castelo de Charleville (Irlanda) - Conta-se que uma menina chamada Harriet morreu ao cair da escadaria do castelo e continua por lá, assombrando quem chega. Foto: Jgillett wikimedia commons
Castelo da Boa Esperança (África do Sul) - A fortaleza do século 17 foi palco de execuções e dizem que os relatos de aparições de fantasmas são frequentes até hoje. Foto: Ossewa wikimedia commons
Casa de Lizzie Borden (EUA) - Em 1892, Andrew e Abby Borden foram assassinados em casa. A filha Lizzie era suspeita, mas não havia provas. Hoje, a família continua na casa e, volta e meia, alguém vê. Foto: dbking wikimedia commons
Casa de Morgan (Índia) - Supostamente é o lar da antiga dona da casa, já morta, e aparece para hóspedes que se aventuram no local, em Kalimpong. Foto: Subhrajyoti07 - wikimedia commons
Torre de Londres (Inglaterra) - Local de execuções , inclusive de duas esposas do rei Henrique VIII. Muitos relatos de espíritos por ali. Foto: Bob Collowan - Wikimédia Commons