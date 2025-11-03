Os lugares mais ‘mal-assombrados’ do mundo

O Castelo de Edimburgo é uma das atrações mais icônicas da Escócia e uma das fortalezas mais famosas do mundo. Ele tem a fama de mal-assombrado e um dos boatos é de um tocador de gaita de foles que entrou em uma rede secreta de túneis sob o chão do castelo e nunca teria retornado. Há quem diga que é possível ouvir o som da gaita até hoje. Foto: Eduardo Vieira por Pixabay