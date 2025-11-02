Galeria
Jequitibá: O Gigante da floresta está ameaçado
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, na zona sul carioca, chegou a criar um tour por uma trilha na área verde, passando por 20 exemplares de jequitibá, o mais alto deles com 31 metros. Foto: Reprodução TV Globo
Espécimes foram plantados por personalidades mundialmente famosas, durante visitas ao parque em diferentes épocas. Entre elas, a Rainha Elisabeth da Bélgica, em 1920; e o cantor americano Jack Johnson, em 2011. Foto: Reprodução TV Globo
Uma das memórias mais importantes no Jardim Botânico é a visita de Albert Einstein, em 1925. O cientista, um dos gênios da humanidade, ficou impressionado com o gigantismo de um jequitibá . A árvore morreu anos depois. Mas outro jequitibá está no lugar, ainda em crescimento. Foto: Divulgação
Devido à exploração ilegal em florestas, o jequitibá tem sido uma das espécies prejudicadas. O jequitibá-rosa e o jequitibá-cravino, cobiçados para a fabricação de móveis, estão sob risco de extinção. (Na foto, um jequitibá no Caminho do Ouro, no RJ) Foto: Luciana Serra wikimedia commons
O nome "jequitibá" tem origem indígena. Na língua tupi, significa "gigante da floresta". Está entre as maiores árvores do Brasil, ao lado de jatobás, angelins e sapucaias. Foto: IuriPortillo wikimedia commons
Uma curiosidade é que um jequitibá-rosa no Parque Estadual do Vassununga, em Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo, é considerada uma das árvores mais antigas do mundo, com idade estimada em 3 mil anos. Foto: Mauroguanandi wikimedia commons
Os visitantes costumam posar com os braços abertos, junto à árvore, para dar dimensão de sua grandiosidade. São 49 metros de altura e circunferência de 16 metros. Seriam necessárias 10 pessoas de mãos dadas para dar a volta em seu tronco. A árvore se chama "Patriarca da Floresta" . Foto: Mauro Halpern wikimedia commons
Na novela "Renascer", um facão enterrado em frente a um jequitibá simboliza a força do fazendeiro José Inocêncio. Ele vai com o facão até o jequitibá, faz uma reverência à árvore gigantesca e diz: "Aqui aos seus pés eu vou plantar minha alma" Foto: Reprodução de cena novela Renascer
Por seu simbolismo como árvore nativa da Mata Atlântica e seu gigantismo, o jequitibá também inspirou compositores em músicas populares no país. Foto: Mauroguanandi wikimedia commons
Existe uma canção chamada "Jequitibá", composta por José Ramos, sambista da Mangueira, cuja letra diz "O jequitibá do samba chegou, Mangueira é uma floresta de sambistas, onde o jequitibá nasceu". Beth Carvalho gravou. Foto: Mauroguanandi, wikimedia commons
A música "Saudade de Minha Terra", da dupla sertaneja Milionário e José Rico, também exalta essa espécie de árvore no trecho "Cortando o estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando. Sabiá cantando no jequitibá" Foto: reprodução
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi inaugurado em 1808 e é um dos espaços verdes mais bem preservados da cidade. Ocupa uma área de 54 hectares no bairro de mesmo nome, na zona sul do Rio. Foto: Sailko wikimedia commons
Além de abrigar 6.500 espécies de flora, algumas ameaçadas de extinção, tem a mais completa biblioteca especializada em botânica do Brasil. E mantém um acervo de 600 mil amostras de plantas desidratadas. Foto: Sailko wikimedia commons
O Jardim Botânico de São Paulo também tem jequitibás (foto) . Fundado em 1928, fica em Água Funda, e foi oficializado como entidade de pesquisa botânica em 1938. Abriga, inclusive, árvores com risco de extinção. Foto: Mauroguanandi wikimedia commons