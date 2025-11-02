Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Animais que têm destaque na saga de Harry Potter

LA
Lance
  • Desde corujas que entregam cartas até dragões imponentes, esses seres ajudam a construir a magia do universo bruxo e, em muitos casos, são essenciais para o desenrolar da trama.
    Desde corujas que entregam cartas até dragões imponentes, esses seres ajudam a construir a magia do universo bruxo e, em muitos casos, são essenciais para o desenrolar da trama. Foto: Reprodução Warner Bros
  • Edwiges – Coruja-das-neves de Harry, leal e inteligente, responsável por entregar cartas e pacotes. Sua morte simboliza o fim da infância do protagonista.
    Edwiges – Coruja-das-neves de Harry, leal e inteligente, responsável por entregar cartas e pacotes. Sua morte simboliza o fim da infância do protagonista. Foto: Reprodução Warner Bros
  • Bicuço – Hipogrifo majestoso que pertence a Hagrid e depois a Sirius. Extremamente orgulhoso, salva Harry e seus amigos no terceiro livro/filme.
    Bicuço – Hipogrifo majestoso que pertence a Hagrid e depois a Sirius. Extremamente orgulhoso, salva Harry e seus amigos no terceiro livro/filme. Foto: Reprodução
  • Fofo – Cachorro gigante de três cabeças que guarda a Pedra Filosofal. Inspirado em Cérbero da mitologia grega, pode ser acalmado com música.
    Fofo – Cachorro gigante de três cabeças que guarda a Pedra Filosofal. Inspirado em Cérbero da mitologia grega, pode ser acalmado com música. Foto: Reprodução
  • Nagini – Serpente de Voldemort e uma de suas Horcruxes. Mortal e traiçoeira, é responsável pela morte de Severo Snape.
    Nagini – Serpente de Voldemort e uma de suas Horcruxes. Mortal e traiçoeira, é responsável pela morte de Severo Snape. Foto: Divulgação Warner Bros
  • Canino – Cão de Hagrid, enorme e afetuoso, mas medroso. Apesar de seu tamanho intimidador, é um verdadeiro amigo dos alunos.
    Canino – Cão de Hagrid, enorme e afetuoso, mas medroso. Apesar de seu tamanho intimidador, é um verdadeiro amigo dos alunos. Foto: Divulgação Warner Bros
  • Fawkes – Fênix de Dumbledore, capaz de renascer das próprias cinzas e curar feridas com lágrimas. Ajuda Harry a derrotar o Basilisco na Câmara Secreta.
    Fawkes – Fênix de Dumbledore, capaz de renascer das próprias cinzas e curar feridas com lágrimas. Ajuda Harry a derrotar o Basilisco na Câmara Secreta. Foto: Reprodução
  • Trevor – Sapo de estimação de Neville Longbottom, frequentemente perdido. Apesar de parecer insignificante, simboliza a desorganização e o crescimento de Neville.
    Trevor – Sapo de estimação de Neville Longbottom, frequentemente perdido. Apesar de parecer insignificante, simboliza a desorganização e o crescimento de Neville. Foto: Divulgação Warner Bros
  • Aragogue – Acromântula gigante criada por Hagrid. Apesar de fiel a ele, sua colônia de aranhas é hostil a humanos, o que causa um momento de grande perigo para Harry e Ron.
    Aragogue – Acromântula gigante criada por Hagrid. Apesar de fiel a ele, sua colônia de aranhas é hostil a humanos, o que causa um momento de grande perigo para Harry e Ron. Foto: Divulgação Warner Bros
  • Bichento – Gato perspicaz de Hermione, muito inteligente e capaz de reconhecer o disfarce de Pedro Pettigrew. Defende sua dona e persegue Perebas, o rato de Ron.
    Bichento – Gato perspicaz de Hermione, muito inteligente e capaz de reconhecer o disfarce de Pedro Pettigrew. Defende sua dona e persegue Perebas, o rato de Ron. Foto: Reprodução
  • Testrálio – Cavalos esqueléticos e alados que puxam as carruagens de Hogwarts. Apenas aqueles que viram a morte podem enxergá-los, tornando-os símbolos de perda e compreensão.
    Testrálio – Cavalos esqueléticos e alados que puxam as carruagens de Hogwarts. Apenas aqueles que viram a morte podem enxergá-los, tornando-os símbolos de perda e compreensão. Foto: Reprodução
  • Norberto (Norberta) – Dragão-norueguês criado por Hagrid quando filhote. Originalmente chamado de Norberto, depois é revelado ser fêmea e enviado para a Romênia.
    Norberto (Norberta) – Dragão-norueguês criado por Hagrid quando filhote. Originalmente chamado de Norberto, depois é revelado ser fêmea e enviado para a Romênia. Foto: Reprodução
  • O Basilisco – Serpente gigante que vive na Câmara Secreta e obedece a descendentes de Salazar Slytherin. Seu olhar é letal, e Harry a derrota com a ajuda de Fawkes.
    O Basilisco – Serpente gigante que vive na Câmara Secreta e obedece a descendentes de Salazar Slytherin. Seu olhar é letal, e Harry a derrota com a ajuda de Fawkes. Foto: Reprodução
  • O cervo - O Patrono é um feitiço poderoso usado para proteção contra Dementadores e outras criaturas das trevas. O de Harry assume a forma de um cervo, assim como o de seu pai, Tiago Potter. Esse animal simboliza coragem, nobreza e a conexão de Harry com sua família.
    O cervo - O Patrono é um feitiço poderoso usado para proteção contra Dementadores e outras criaturas das trevas. O de Harry assume a forma de um cervo, assim como o de seu pai, Tiago Potter. Esse animal simboliza coragem, nobreza e a conexão de Harry com sua família. Foto: Reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay