Entretenimento
Animais que têm destaque na saga de Harry Potter
-
Desde corujas que entregam cartas até dragões imponentes, esses seres ajudam a construir a magia do universo bruxo e, em muitos casos, são essenciais para o desenrolar da trama. Foto: Reprodução Warner Bros
-
Edwiges – Coruja-das-neves de Harry, leal e inteligente, responsável por entregar cartas e pacotes. Sua morte simboliza o fim da infância do protagonista. Foto: Reprodução Warner Bros
-
Bicuço – Hipogrifo majestoso que pertence a Hagrid e depois a Sirius. Extremamente orgulhoso, salva Harry e seus amigos no terceiro livro/filme. Foto: Reprodução
-
Fofo – Cachorro gigante de três cabeças que guarda a Pedra Filosofal. Inspirado em Cérbero da mitologia grega, pode ser acalmado com música. Foto: Reprodução
-
-
Nagini – Serpente de Voldemort e uma de suas Horcruxes. Mortal e traiçoeira, é responsável pela morte de Severo Snape. Foto: Divulgação Warner Bros
-
Canino – Cão de Hagrid, enorme e afetuoso, mas medroso. Apesar de seu tamanho intimidador, é um verdadeiro amigo dos alunos. Foto: Divulgação Warner Bros
-
Fawkes – Fênix de Dumbledore, capaz de renascer das próprias cinzas e curar feridas com lágrimas. Ajuda Harry a derrotar o Basilisco na Câmara Secreta. Foto: Reprodução
-
-
Trevor – Sapo de estimação de Neville Longbottom, frequentemente perdido. Apesar de parecer insignificante, simboliza a desorganização e o crescimento de Neville. Foto: Divulgação Warner Bros
-
Aragogue – Acromântula gigante criada por Hagrid. Apesar de fiel a ele, sua colônia de aranhas é hostil a humanos, o que causa um momento de grande perigo para Harry e Ron. Foto: Divulgação Warner Bros
-
Bichento – Gato perspicaz de Hermione, muito inteligente e capaz de reconhecer o disfarce de Pedro Pettigrew. Defende sua dona e persegue Perebas, o rato de Ron. Foto: Reprodução
-
-
Testrálio – Cavalos esqueléticos e alados que puxam as carruagens de Hogwarts. Apenas aqueles que viram a morte podem enxergá-los, tornando-os símbolos de perda e compreensão. Foto: Reprodução
-
Norberto (Norberta) – Dragão-norueguês criado por Hagrid quando filhote. Originalmente chamado de Norberto, depois é revelado ser fêmea e enviado para a Romênia. Foto: Reprodução
-
O Basilisco – Serpente gigante que vive na Câmara Secreta e obedece a descendentes de Salazar Slytherin. Seu olhar é letal, e Harry a derrota com a ajuda de Fawkes. Foto: Reprodução
-
-
O cervo - O Patrono é um feitiço poderoso usado para proteção contra Dementadores e outras criaturas das trevas. O de Harry assume a forma de um cervo, assim como o de seu pai, Tiago Potter. Esse animal simboliza coragem, nobreza e a conexão de Harry com sua família. Foto: Reprodução