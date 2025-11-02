Celebrações que atraem multidões pelo mundo

Círio de Nazaré (Brasil) - Festa católica realizada em Belém do Pará, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. É celebrada no segundo domingo de outubro, desde 1793, e dura 15 dias, com romarias e procissões que reúnem dois milhões de pessoas. Dizer "Feliz Círio" tem o sentido de desejar o bem ao próximo e acreditar em dias melhores. Foto: Zé Carlos Barreta/Wikimedia Commons