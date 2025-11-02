Galeria
Cemitério do século 14 tem mais de 6 milhões de sepultados
-
Ele fica localizado nas areias do deserto, em um lugar conhecido como o "Vale da Paz". Lá, mais de 6 milhões de pessoas repousam, homenageadas por flores, fotografias e bandeiras religiosas. Foto: Divulgação
-
Entre os mortos do Wadi-us-Salam, estão pessoas que foram vítimas de guerra, doenças, acidentes e velhice. Foto: Sgt. Johnnie French/Wikimédia Commons
-
Anualmente, peregrinos de outros lugares viajam para visitar o cemitério, que abriga os restos mortais de profetas, nobres árabes, cientistas, entre outros. Foto: Alazneqaisar/Wikimédia Commons
-
Nesse lugar escuro, cheio de túmulos, abóbadas e catacumbas, as lágrimas e as orações são como a moeda da vida cotidiana. Foto: Hadi Abdulwahhab Tabatabaee/Wikimédia Commons
-
-
A área foi construída perto do mausoléu do respeitado Imam Ali, uma figura central no Islã xiita. Foto: wikimedia commons U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Arlo K. Abrahamson.
-
Um homem que viajou 180 km de Bagdá, compartilha seus sentimentos: "Estou triste, é claro. Mas também estou feliz. Sei que, quando chegar o Dia do Juízo, meu pai estará com o Imam Ali." Foto: Reprodução/Youtube Canal Euronews
-
Segundo um historiador local, para os xiitas, que formam a maioria religiosa no Iraque, é de grande importância ser enterrado próximo ao Imam Ali. Foto: Reprodução/Youtube Canal Euronews
-
-
No cemitério histórico, também repousam sultões, soldados, sacerdotes, profetas e também muitos cidadãos comuns. Foto: Reprodução/Youtube Canal Euronews
-
Desde a morte de Ali em 661 d.C., e seu enterro próximo a este local, as pessoas optaram por não sepultar mais seus entes queridos em outro cemitério senão no Wadi-us-Salam. Foto: Reprodução/Youtube Canal Euronews
-
Najah Marza Hamza, gerente de uma empresa funerária, explica que cavar uma sepultura no Wadi-us-Salaam custa 150 mil dinares (cerca de R$ 238 mil), e as lápides têm preços entre 250 mil e 300 mil dinares (equivalente a R$ 397 mil a R$ 476 mil). Foto: Reprodução/Youtube Canal Euronews
-
-
Estima-se que mais de 6 milhões de pessoas repousem neste cemitério, sendo predominantemente xiitas iraquianos, mas também incluindo iranianos e paquistaneses, de acordo com alguns historiadores. Foto: Flickr/Story Maps
-
Para Hakim, ex-presidente da vizinha Universidade de Kufa, o número de enterrados pode ser muito maior, mas é impossível quantificar. Foto: Jofar/Wikimédia Commons
-
Não existem mapas para guiar os visitantes pelo cemitério, que pode se tornar um enorme e complexo labirinto. Foto: Reprodução/Youtube Canal Euronews
-
-
Uma curiosidade é que o próprio Guinness Book reconheceu o Wadi-us-Salam como o maior cemitério do mundo. Foto: Reprodução/Youtube Canal Euronews
-
Por conta do volume de visitantes, não é incomum encontrar congestionamentos quilométricos nas imensas avenidas que cortam o cemitério. Foto: Flickr/Nikolaj Kunsthal
-
Muitas das pessoas enterradas em Wadi-us-Salam foram vítimas da violência que afetou o Iraque, especialmente nas últimas décadas marcadas por ditadura, guerras e conflitos sectários. Foto: Flickr/theglobalmove
-
-
Uma das lápides, por exemplo, exibe a foto de um jovem sorridente em uniforme do Exército iraquiano, identificado como "o mártir Ahmed Nasser al-Mamouri, falecido em 7 de abril de 2016". Foto: Abdolrahman Rafati /Wikimédia Commons
-
Outros indivíduos enterrados perderam a vida durante os períodos anteriores de tristeza e tragédia no Iraque, incluindo a guerra de 1980-1988 com o Irã durante o governo de Saddam Hussein. Foto: Reprodução/Youtube Canal Euronews
-
Outro soldado, chamado Hassan Karim, foi registrado em uma tumba de mármore como falecido "mártir" em 1987, ao final do conflito com a República Islâmica, que durou cerca de oito anos. Foto: Abdolrahman Rafati /Wikimédia Commons
-
-
Abu Mehdi al-Mouhandis, tenente iraquiano do influente general iraniano Qassem Soleimani, também está enterrado no cemitério Wadi al-Salam – ambos perderam a vida em um ataque de drone dos Estados Unidos em janeiro de 2020.. Foto: Flickr/itravelanddance
-
Recentemente, a pandemia de Covid causou um aumento significativo na mortalidade dos iraquianos. "Durante a pandemia de coronavírus, tivemos 5 mil a 6 mil corpos a mais ao longo de um ano", relatou o coveiro Thamer Moussa Hreina. Foto: Flickr/itravelanddance
-
Ainda de acordo com o coveiro, eles chegaram a ter que enterrar mais de 200 corpos por dia. Foto: Abdolrahman Rafati /Wikimédia Commons
-