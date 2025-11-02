Amsterdã: capital de estilovleve e despojado; veja seus lugares especiais

Vondelpark – Inaugurado em 1865, é o parque urbano mais famoso de Amsterdã, recebendo mais de 10 milhões de visitantes por ano e oferecendo lagos, jardins, cafés e áreas para eventos culturais ao ar livre. Localiza-se próximo ao bairro de Oud-Zuid, entre a Museumplein e a Leidseplein. Foto: Expatiatrix/Wikimedia Commons