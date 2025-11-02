Artes
Salvador Dalí: família achava que ele era reencarnação do irmão morto
Dalí nasceu em Figueres em 1904 e sua família achava que ele era a reencarnação do irmão, morto nove meses antes. Foto: Domínio público
Dalí foi expulso da escola. Em sua autobiografia "A Vida Secreta de Salvador Dalí" (1942), o artista escreveu que foi expulso porque não se sentaria para os exames orais. “Sou infinitamente mais inteligente que esses três professores, portanto, recuso-me a ser examinado por eles", disse. Foto: Divulgação
Dalí usava bigodes pontudos e, curiosamente, em julho de 2017, quando seus restos mortais foram exumados, o bigode estava na posição de sempre, como ponteiros marcando 10h10. Uma surpresa para os responsáveis pela exumação. Foto: Divulgação
Dalí se consagrou pelo estilo único que misturava imagens estranhas e oníricas, com excelência na qualidade do traço, um gênio que sabia como poucos trabalhar diferentes dimensões em suas telas. Foto: Reprodução da pintura
Ele foi um notável integrante do gênero chamado de Surrealismo, movimento artístico nascido em Paris nos anos 1920, influenciado pelas teorias psicanalíticas de Sigmund Freud. Ciente do talento explosivo, Dalí dizia: "A diferença entre os surrealistas e eu é que, na verdade, eu sou surrealista". Foto: Reprodução da pintura
Os quadros de Dalí, com formas e significados que causam espanto e surpresa, são o retrato do homem provocador, inovador e sempre disposto a "causar"! Foto: Divulgação
Dalí gostava de temas relacionados a sonhos. Imagens oníricas em que se perde a noção de tempo e espaço. Uma figura recorrente é a do elefante com pernas gigantes, finas, como na tela "A Tentação de Santo Antão". Foto: reprodução da pintura
A imagem de elefantes com pernas compridas e finas é tão simbólica da obra de Dalí que foi atração de uma exposição em Londres, ao ar livre. Foto: Marion Golsteijn wikimedia commons
O quadro Persistência da Memória também se refere a imagens oníricas. Dalí levou 2 horas para criar a maior parte da obra e, ao mostrar para a esposa, ela disse que "ninguém poderia esquecer após vê-la". Dalí não gostava de formigas e só as retratava simbolizando putrefação (as formigas estão num relógio, no canto). Foto: Reprodução da pintura
Dalí também esculpia. A escultura Rinoceronte, de bronze, criada em 1956, está no porto José Banús, em Marbella, na Espanha. Foto: Salvador Dali wikimedia commons
Dalí adorava rinocerontes. No filme "Meia-Noite em Paris", o cineasta Woody Allen brinca com isso quando, numa cena, o personagem de Salvador Dalí (interpretado por Adrien Brody) fala com entusiasmo: "Rinocerontes". Foto: Divulgação
Dalí era tão excêntrico que sua residência em Figueres, que virou museu, tem uma decoração bem peculiar . A Torre Galatea tem esculturas de ovos no telhado. Foto: Erin Silversmith - wikimedia commons
O ovo é comum na obra de Dalí. Expressa nascimento e caridade. Aparece na tela "Metamorfose de Narciso", sobre o jovem que se apaixona por si mesmo ao ver seu reflexo. Narciso é muito abordado na Psicanálise e Dalí levou o quadro para avaliação de Freud, que exaltou a "maestria técnica do catalão". Foto: reprodução da pintura
Outra casa de Salvador Dalí que virou museu, em Cadaqués, também tem um ovo no telhado, dando uma impressão de equilíbrio que causa riso. Foto: CGE wikimedia commons
Dali foi casado durante 48 anos com Gala Éluard, russa cujo nome de batismo era Elena Ivanovna. Gala havia sido mulher do poeta francês Paul Éluard até 1929. Foto: Divulgação
Dalí também a retratou em varias telas. Nesta, Gala ilustra a figura de Nossa Senhora. Ele chegou a mostrar o trabalho ao Papa. Nas obras, elementos pagãos e oníricos se misturam a símbolos religiosos. Foto: reprodução da pintura
Em 1969, Dalí deu um castelo medieval de presente para Gala na cidade de Puból, na Catalunha, e eles viveram juntos ali. Foi no castelo que Gala morreu e foi enterrada em 1982. Foto: Divulgação Trip Advisor
Após a morte de Gala, Dalí viveu no castelo até que um incêndio destruiu o imóvel. Foto: Allan warren wikimedia commons
Museus com obras de Dalí se espalham pelo mundo. Na Flórida, uma instalação no Museu Salvador Dalí resume a excentricidade e o jeito divertido do catalão. Instalações reproduzem com cortinas, móveis e quadros, um rosto de mulher. Com lábios rechonchudos. Foto: Divulgação Disney
No segundo semestre de 2024, uma coleção de gravuras raras assinadas por Dalí foi descoberta em uma garagem em Londres . Foto: Hansons Auctioneers / Divulgação
A descoberta foi feita pelo especialista em antiguidades Chris Kirkham.As obras ficaram esquecidas por cerca de 50 anos em uma casa na Berkeley Square. Foto: Hansons Auctioneers / Divulgação