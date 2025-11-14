Lote de materiais recicláveis pega fogo e gera estragos em Contagem
Segundo os militares, eles foram acionados por volta de 4h e ainda não há informações sobre as causas que deram origem ao fogo, além da regularidade no local
As chamas foram contidas antes que se espalhassem pela vegetação no entorno e os bombeiros finalizam focos isolados para iniciar o rescaldo. Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press.
