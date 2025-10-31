Galeria
Confira os melhores destinos do mundo, segundo portal de viagens
-
Além dos "melhores destinos", o Travellers Choice 2025 também apresentou outras listas, como "Gastronomia", "Cultura", "Viagens solo" e "Lua de mel". Foto: Pexels/Chait Goli
-
O destaque brasileiro fica por conta do Rio de Janeiro, a única cidade a aparecer em alguns dos rankings. A Cidade Maravilhosa, portanto, está entre os melhores destinos na parte da cultura. Foto: Chensiyuan/Wikimédia Commons
-
20º - Edimburgo - Escócia - é caracterizada pela sua arquitetura histórica, com uma área medieval, Cidade Velha, e uma neoclássica, Cidade Nova, que formam um sítio do Patrimônio Mundial da UNESCO. Foto: Cameron Gibson Unsplash
-
19º Lugar - Mallorca - Espanha - A maior ilha das Ilhas Baleares é caracterizada por um clima mediterrâneo com verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos. Foto: Andreas/Pixabay
-
-
18º lugar - Nova York - Estados Unidos - uma metrópole global famosa pela sua diversidade cultural e linguística, sendo um centro financeiro de renome mundial, com marcos icónicos como a Estátua da Liberdade, o Central Park e a Broadway. Foto: Nelson Ndongala/Unsplash
-
17º lugar - Istambul - Turquia - uma metrópole que se destaca pela localização geográfica única, dividida entre a Europa e a Ásia pelo Estreito de Bósforo. Além de possuir uma rica história como capital de três impérios: Romano do Oriente, Bizantino e Otomano. Foto: Kerem Yilmaz Divulgacão
-
16º - Phuket - Tailândia - ilha montanhosa e densamente florestada, conhecida por suas praias de areia na costa oeste, belezas naturais e atrações turísticas. Foto: HutheMeow/Wikimedia Commons
-
-
15º - Lisboa - Portugal - possui características marcantes como seu relevo de sete colinas, a atmosfera histórica e cultural que combina o antigo e o moderno, e sua localização privilegiada às margens do rio Tejo. Foto: João Carvalho/Wikimédia Commons
-
14º - Siem Reap - Camboja - cidade turística no noroeste do país, que serve como porta de entrada para o complexo de templos de Angkor, incluindo o famoso Angkor Wat. Foto: Flickr Felipe Gombossy
-
13Âº - Cusco - Peru - marcada por sua rica histÃ³ria como capital do ImpÃ©rio Inca e a forte influÃªncia da colonizaÃ§Ã£o espanhola, resultando em uma mistura cultural Ãºnica. Foto: Imagem de Azael Pitti por Pixabay
-
-
12º - Barcelona - Espanha - é uma metrópole cosmopolita e vibrante com características marcantes, sendo um importante centro de cultura, moda e gastronomia, com uma rica arquitetura modernista e um grande foco em arte e design. Foto: Pexels/Aleksandar Pasaric
-
11Âº - Hoi An - VietnÃ£ - cidade vietnamita conhecida por sua arquitetura bem preservada, que reflete influÃªncias chinesas, japonesas e europeias. Foto: Foto: Supanut Arunoprayote/Wikimedia Commons
-
10º - Bangkok - Tailândia - é uma metrópole vibrante conhecida pela mistura de modernidade e tradição, com uma cultura rica em templos budistas e palácios, ao lado de arranha-céus e centros comerciais. Foto: wikimedia commons/Supanut Arunoprayote.
-
-
9º - Creta - Grécia - se destaca por sua geografia diversificada, história rica e cultura única. Suas principais características é ser atravessada por montanhas, com praias famosas e uma costa extensa. Foto: Wikimedia/Commons/ Moonik
-
8º - Marraquexe - Marrocos - é uma cidade famosa pela sua rica mistura de tradição e modernidade, que destaca-se pela Medina amuralhada, que abriga a vibrante Praça Jemaa El-Fna e os souks Foto: Imagem de Celso Claro por Pixabay
-
7º - Hanói - Vietnã - é uma metrópole culturalmente rica, marcada por mais de mil anos de história, com um centro antigo característico, um administrativo e uma economia em desenvolvimento. . Foto: Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino
-
-
6º - Roma - Itália - possui características geográficas, históricas e culturais marcantes. É uma cidade de clima mediterrâneo, localizada no centro da Itália, às margens do rio Tibre. Foto: djedj por Pixabay
-
5º - Paris - França - é um centro mundial de arte, moda, gastronomia e cultura, conhecido por sua rica história, arquitetura icônica e o rio Sena que a atravessa. Foto: Freepik/wirestock
-
4º - Sicília - Itália - maior ilha do Mediterrâneo e região autônoma do país, possui paisagens diversas que combinam praias, montanhas e vulcões, com o Monte Etna sendo um dos principais destaques. Foto: - Flickr Claude
-
-
3º - Dubai - Emirados Árabes Unidos - se caracteriza por sua arquitetura moderna e futurista, como o Burj Khalifa e ilhas artificiais, combinada com uma cultura que mantém fortes raízes nas tradições locais e islâmicas. Foto: Flickr Asifgraphy.com
-
2º - Bali - Indonésia - é caracterizada por sua beleza natural com montanhas, vulcões, praias de areia branca e preta, e terraços de arroz. Foto: Komang Kamartina/Pixabay
-
1Âº - Londres - Inglaterra - metrÃ³pole cosmopolita, a capital da Inglaterra e do Reino Unido Ã© conhecida por seu papel central como centro financeiro, cultural e de transporte. Foto: Flickr - Seth Anderson
-