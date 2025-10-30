Parque brasileiro é eleito o segundo mais belo do planeta

Barreirinhas é a base principal, que tem mais infraestrutura, maior variedade de restaurantes e onde está grande parte dos hotéis e pousadas. Por lá, tem o sobrevoo pelo local, os roteiros da Lagoa Azul e Lagoa Bonita, o passeio de lancha ou quadriciclo até Caburé (com Vassouras e Mandacaru), a flutuação no Rio Formiga e também passeios para Atins e Santo Amaro. Foto: Flickr/Klaus Langellotti Vello