Economia
Cafés especiais: com comércio digital e novos hábitos, mercado cresce no Brasil
Essas são áreas reconhecidas pelas condições climáticas e geográficas ideais para o cultivo de grãos de excelência. Foto: xiaojie zhao - pixabay
No panorama internacional, o avanço é igualmente expressivo. Projeções indicam que o mercado global de cafés especiais deve alcançar 152 bilhões de dólares até 2030. Foto: Unsplash/Annie Spratt
A Europa concentra quase metade dessa receita, enquanto a América do Norte vem ampliando sua participação, impulsionada pelo aumento do número de cafeterias especializadas e pela popularização dos cafés gourmet. Foto: Instituto Biológico/Flickr
Dados da Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC) confirmam a diversificação do consumo de café no país, com os especiais conquistando espaço expressivo. Foto: Divulgação
Entre os entrevistados por pesquisa de 2025 da ABIC, 18% apontam os cafés especiais como o estilo preferido. Ou seja, quase um entre cinco dos consultados. Foto: Divulgação
O movimento revela uma clara valorização de produtos premium e aponta novas oportunidades para estratégias de marketing e distribuição. Foto: @luccacafesespeciais
Além disso, 73% dos participantes associam os cafés especiais à ideia de qualidade superior - um dado que reforça o papel da percepção de valor como fator decisivo na escolha do consumidor. Foto: Imagem gerada por i.a
Os cafés especiais são resultado de um processo rigoroso que começa no cultivo e se estende até a xícara. Para receber essa classificação, o grão precisa alcançar pelo menos 80 pontos na escala da Specialty Coffee Association - SCA -, que avalia critérios como aroma, acidez, corpo e doçura. Foto: freepik/valeria_aksakova
Além da pontuação, pesam fatores como rastreabilidade, práticas sustentáveis e colheita seletiva - em que apenas os frutos maduros são escolhidos. Foto: Divulgação Hotel Shalati café
Essa atenção aos detalhes garante uma bebida com sabor mais complexo e equilibrado, muito distante do café tradicional, produzido em larga escala. Foto: Imagem de Chris por Pixabay
Entre as marcas que mais se destacam nesse movimento está a ZinGrão, que vem consolidando sua presença no mercado de cafés especiais ao apostar em inovação e na experiência do consumidor. Foto: instagram @zingrao
A empresa investe em modelos de venda digital e programas de assinatura que aproximam o público de cafés de origem controlada, com torra recente e perfil sensorial diferenciado. Foto: instagram @zingrao
Em relação às modalidades de venda, justamente o de assinatura - clubes de café - tem se mostrado uma estratégia bastante vigorosa no mercado de cafés especiais no Brasil. Foto: instagram @zingrao
Segundo a ABIC, esse formato cresce impulsionado por consumidores que buscam experiência, curadoria de origem e prazer de receber o produto regularmente em casa. Foto: instagram @zingrao
Os clubes de assinatura de café operam de formas variadas, mas a lógica é parecida: o assinante recebe em casa, de maneira periódica, pacotes com grãos ou café moído. Foto: Imagem de motomoto sc por Pixabay
Em algumas empresas, o conteúdo é surpresa e busca proporcionar novas experiências de sabor. Foto: - Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em outras, o cliente escolhe previamente o tipo, a torra ou a origem do cafÃ© que deseja receber. Foto: instagram @zingrao
Ainda não há um levantamento oficial que indique quantos clubes de assinatura desse tipo estão ativos no Brasil, mas o modelo segue em plena expansão. Foto: Freepik/senivpetro