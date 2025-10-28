Celebridades e TV
Ator morreu antes de gravar filme que acabou concorrendo ao Oscar em 2025
O filme concorreu ao Oscar. E Demi foi indicada a Melhor Atriz. Ela perdeu a estatueta para Mikey Madison, mas já havia ganhado o Globo de Ouro pelo papel da mulher que busca uma maneira inacreditável de conseguir rejuvenescer. Foto: reprodução
No dia 18/12/2024, o ator Ray Liotta teria feito 69 anos. Nascido em Nova Jersey, nos EUA, ele teve sólida carreira e morreu, aos 67 anos, em Santo Domingo, na República Dominicana. Foto: Georges Biard wikimedia commons
Liotta estava no país do Caribe para as gravações do filme "Dangerous Waters" e morreu em decorrência de problemas cardíacos e respiratórios. Foto: reprodução instagram
Ray estava noivo de Jacy Nittolo, cabeleireira, que gerenciava um salão de beleza, e tinha 47 anos na epoca. Ela é 20 anos mais jovem que o ator. Foto: reprodução instagram
Muito ativo, Ray Liotta também estava no fim das filmagens de "Cocaine Bear", ( "O Urso do Pó Branco') que esta disponível na Netflix, Prime Vídeo, Apple TV, Google Play e Telecine. Foto: reprodução instagram
Ray Liotta também estava no elenco da série "Black Bird", produzida para a Apple+. Foto: reprodução instagram
Ele também era produtor executivo da série de documentários "Five Families", sobre famílias de mafiosos de Nova York. Foto: Divulgação Steve Granitz
Ray Liotta começou a carreira em cinema em 1986 e foi um ator prolífico e versátil. Foto: reprodução instagram
Ele foi muito acionado para papéis em suspense, drama, aventura e policial. Mas também fez comédia. Foto: gdcgraphics wikimedia commons
E foi justamente com comédia a sua estreia. De cara, em 1986, Ray Liotta já foi indicado ao Globo de Ouro pelo papel em "Totalmente Selvagem", ao lado de Jeff Daniels. Foto: divulgação
Em 1989, teve destaque em "Campo dos Sonhos", no papel de um jogador de beisebol, contracenando com Kevin Costner. Foto: divulgação
Ray Liotta já era conhecido, mas tornou-se um grande astro graças à atuação no filme "Os Bons Companheiros", dirigido por Martin Scorcese, em 1990. Ele interpretou o gangster Henry Hill. Foto: divulgação
Em 2005, Ray Liotta ganhou um Emmy pelo papel de ator convidado no seriado "ER" ("Plantão Médico"). Foto: divulgação
Outro filme de destaque do ator foi "Obsessão Fatal" (1992), em que ele vive um policial psicopata, contracenando com Kurt Russel e Madeleine Stowe. Foto: divulgação
Em 2003, esteve no suspense "Identidade", um dos filmes com final mais surpreendente. Dividiu o protagonismo com John Cusack. Foto: divulgação
Em 2021, ele integrou o elenco de "Os Muitos Santos de Newark", sobre o personagem fictício mafioso Tony Soprano. Liotta viveu o personagem Aldo Moltisanti. E foi capa da Rolling Stone. Foto: reprodução instagram
Ray Liotta deixou uma filha, fruto do relacionamento com a ex-esposa Michelle Grace (foto), atriz e produtora com quem viveu entre 1997 e 2004. Foto: reprodução IMDb Steve Granitz
Karsen Liotta nasceu em 1998 e, quando a filha se graduou, Ray postou uma foto antiga, perguntando com bom humor: "Por que elas não continuam assim (crianças)?" Foto: reprodução instagram
Ele ia se casar com Jacy Nittolo. O casal se conheceu em 2019 e o noivado foi em dezembro de 2020. Foto: reprodução instagram
A morte do ator teve grande repercussão no meio artístico de Hollywood. Colegas destacaram o seu companheirismo. Foto: Divulgação / Pixabay
"Ray era o exemplo de um cara durão que era todo mole por dentro. Acho que foi isso que o tornou um ator tão atraente de se assistir", disse a atriz e cantora Jennifer Lopez. Foto: Divulgação