Ator morreu antes de gravar filme que acabou concorrendo ao Oscar em 2025

  • O filme concorreu ao Oscar. E Demi foi indicada a Melhor Atriz. Ela perdeu a estatueta para Mikey Madison, mas já havia ganhado o Globo de Ouro pelo papel da mulher que busca uma maneira inacreditável de conseguir rejuvenescer.
  • No dia 18/12/2024, o ator Ray Liotta teria feito 69 anos. Nascido em Nova Jersey, nos EUA, ele teve sólida carreira e morreu, aos 67 anos, em Santo Domingo, na República Dominicana.
  • Liotta estava no país do Caribe para as gravações do filme
  • Ray estava noivo de Jacy Nittolo, cabeleireira, que gerenciava um salão de beleza, e tinha 47 anos na epoca. Ela é 20 anos mais jovem que o ator.
  • Muito ativo, Ray Liotta também estava no fim das filmagens de
  • Ray Liotta também estava no elenco da série
  • Ele também era produtor executivo da série de documentários
  • Ray Liotta começou a carreira em cinema em 1986 e foi um ator prolífico e versátil.
  • Ele foi muito acionado para papéis em suspense, drama, aventura e policial. Mas também fez comédia.
  • E foi justamente com comédia a sua estreia. De cara, em 1986, Ray Liotta já foi indicado ao Globo de Ouro pelo papel em
  • Em 1989, teve destaque em
  • Ray Liotta já era conhecido, mas tornou-se um grande astro graças à atuação no filme
  • Em 2005, Ray Liotta ganhou um Emmy pelo papel de ator convidado no seriado
  • Outro filme de destaque do ator foi
  • Em 2003, esteve no suspense
  • Em 2021, ele integrou o elenco de
  • Ray Liotta deixou uma filha, fruto do relacionamento com a ex-esposa Michelle Grace (foto), atriz e produtora com quem viveu entre 1997 e 2004.
  • Karsen Liotta nasceu em 1998 e, quando a filha se graduou, Ray postou uma foto antiga, perguntando com bom humor:
  • Ele ia se casar com Jacy Nittolo. O casal se conheceu em 2019 e o noivado foi em dezembro de 2020.
  • A morte do ator teve grande repercussão no meio artístico de Hollywood. Colegas destacaram o seu companheirismo.
  • "Ray era o exemplo de um cara durão que era todo mole por dentro. Acho que foi isso que o tornou um ator tão atraente de se assistir", disse a atriz e cantora Jennifer Lopez. Foto: Divulgação
