Galeria
Brasil tem o maior aquário de água doce do planeta
O Bioparque Pantanal, inaugurado em 2022, não é apenas um ponto turístico de destaque no Brasil: é um centro de referência internacional em biodiversidade, inovação tecnológica e educação ambiental. Foto: Reprodução do Instagram @bioparquepantanaloficial
Com acesso gratuito mediante agendamento, o espaço tem atraído visitantes de todas as idades, encantando não só pela grandiosidade de seus tanques, mas também pelo compromisso com a inclusão, a sustentabilidade e a ciência. Foto: Divulgação
O projeto nasceu com uma ambição clara: valorizar os ecossistemas de água doce, especialmente os do Pantanal, maior planície alagável do planeta. Foto: Divulgação
O público pode ver de perto espécies como o imponente pirarucu, a jaú Maria Fernanda, as arraias Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, a sucuri Gaby Amarantos e o curioso axolote, além da píton-albina Capitu e da jiboia Rachel Carson. Foto: Divulgação
Em cada um desses tanques, o visitante tem a oportunidade de mergulhar em uma verdadeira aula sobre a fauna brasileira e mundial. Foto: Divulgação
O edifício onde tudo isso está instalado é, por si só, uma obra de arte. Com assinatura do arquiteto Ruy Ohtake, falecido em 2021, o prédio foi concebido com linhas curvas que lembram o curso sinuoso dos rios pantaneiros. Foto: Reprodução do Instagram @bioparquepantanaloficial
Nada ali foi feito por acaso. Afinal, cada detalhe do Bioparque foi planejado para unir funcionalidade, acessibilidade e impacto visual. Foto: Divulgação
O espaço é também um importante centro de pesquisa científica. Em um dos pavimentos funciona o Centro de Conservação de Peixes Neotropicais, responsável por feitos inéditos na reprodução de espécies aquáticas. Já foram registradas mais de 300 reproduções. Foto: Divulgação
Isso inclui 25 espécies que nunca haviam sido reproduzidas em laboratório em todo o mundo. Outras 15 só haviam sido estudadas fora do Brasil. Essas conquistas ajudam na preservação de espécies ameaçadas e no conhecimento aprofundado dos ciclos de vida desses animais. Foto: Divulgação
A atuação do Bioparque também se estende para além da biologia. O Nuptec - núcleo interno dedicado à tecnologia - se divide em quatro áreas: Tecnologias Sustentáveis, Tecnologias Educacionais, Tecnologias Sociais e Desenvolvimento e Inovação. Foto: - Divulgação
Isso faz do Bioparque uma referência não apenas em conservação, mas também em pesquisa aplicada com foco na sustentabilidade. Foto: Divulgação
Outro diferencial é o compromisso com a acessibilidade. O programa “Bioparque para todos - Iguais na diferença” foi criado para garantir que todas as pessoas sejam bem acolhidas, independentemente de suas limitações físicas, sensoriais ou cognitivas. Foto: Divulgação
A sinalização em português e inglês, o atendimento humanizado e o treinamento constante da equipe contribuem para uma experiência de visita inclusiva, em que o lazer anda de mãos dadas com o conhecimento. Foto: Divulgação
Além das visitas guiadas pelos aquários, o Bioparque também conta com atividades educativas promovidas pelo Núcleo de Educação Ambiental. Uma das frentes mais abordadas é a economia circular - conceito que propõe o reaproveitamento de recursos. Foto: Divulgação
Professores e monitores atuam diretamente com o público escolar e também com os visitantes em geral, estimulando reflexões sobre consumo consciente e preservação dos ecossistemas. Foto: Divulgação
Nos feriados e datas comemorativas, o Bioparque costuma funcionar em horários especiais, com entrada liberada até o início da tarde. Guias treinados ficam disponíveis ao longo do circuito para esclarecer dúvidas e contar curiosidades sobre os animais e os bastidores do aquário. Foto: Divulgação
Toda essa estrutura transformou o complexo não apenas em uma atração turística de peso, mas também em um instrumento eficaz de popularização da ciência. Foto: Divulgação
O Bioparque Pantanal, portanto, representa um novo modelo de espaço público. Um lugar onde arquitetura, tecnologia e natureza dialogam com a sociedade de forma direta, educativa e acessível. Foto: - Divulgação
Em tempos de urgência climática e perda de biodiversidade, iniciativas como essa se tornam essenciais para formar novas gerações mais conscientes e preparadas para cuidar do planeta. Foto: Divulgação