Brasil tem o maior aquário de água doce do planeta

  • O Bioparque Pantanal, inaugurado em 2022, não é apenas um ponto turístico de destaque no Brasil: é um centro de referência internacional em biodiversidade, inovação tecnológica e educação ambiental.
  • Com acesso gratuito mediante agendamento, o espaço tem atraído visitantes de todas as idades, encantando não só pela grandiosidade de seus tanques, mas também pelo compromisso com a inclusão, a sustentabilidade e a ciência.
  • O projeto nasceu com uma ambição clara: valorizar os ecossistemas de água doce, especialmente os do Pantanal, maior planície alagável do planeta.
  • SÃ£o mais de 5 milhÃµes de litros de Ã¡gua distribuÃ­dos em 239 tanques, sendo 31 deles temÃ¡ticos, que recriam com detalhes os habitats dos peixes e outros organismos aquÃ¡ticos.
  • O público pode ver de perto espécies como o imponente pirarucu, a jaú Maria Fernanda, as arraias Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, a sucuri Gaby Amarantos e o curioso axolote, além da píton-albina Capitu e da jiboia Rachel Carson.
  • Em cada um desses tanques, o visitante tem a oportunidade de mergulhar em uma verdadeira aula sobre a fauna brasileira e mundial.
  • O edifício onde tudo isso está instalado é, por si só, uma obra de arte. Com assinatura do arquiteto Ruy Ohtake, falecido em 2021, o prédio foi concebido com linhas curvas que lembram o curso sinuoso dos rios pantaneiros.
  • AlÃ©m da beleza estÃ©tica, a estrutura desafia a engenharia com painÃ©is de acrÃ­lico espessos - chegando a 40 centÃ­metros - e um sistema automatizado de suporte Ã  vida, que mantÃ©m os ambientes aquÃ¡ticos em perfeito equilÃ­brio.
  • Nada ali foi feito por acaso. Afinal, cada detalhe do Bioparque foi planejado para unir funcionalidade, acessibilidade e impacto visual.
  • O espaço é também um importante centro de pesquisa científica. Em um dos pavimentos funciona o Centro de Conservação de Peixes Neotropicais, responsável por feitos inéditos na reprodução de espécies aquáticas. Já foram registradas mais de 300 reproduções.
  • Isso inclui 25 espécies que nunca haviam sido reproduzidas em laboratório em todo o mundo. Outras 15 só haviam sido estudadas fora do Brasil. Essas conquistas ajudam na preservação de espécies ameaçadas e no conhecimento aprofundado dos ciclos de vida desses animais.
  • A atuação do Bioparque também se estende para além da biologia. O Nuptec - núcleo interno dedicado à tecnologia - se divide em quatro áreas: Tecnologias Sustentáveis, Tecnologias Educacionais, Tecnologias Sociais e Desenvolvimento e Inovação.
  • Isso faz do Bioparque uma referência não apenas em conservação, mas também em pesquisa aplicada com foco na sustentabilidade.
  • Outro diferencial é o compromisso com a acessibilidade. O programa “Bioparque para todos - Iguais na diferença” foi criado para garantir que todas as pessoas sejam bem acolhidas, independentemente de suas limitações físicas, sensoriais ou cognitivas.
  • A sinalização em português e inglês, o atendimento humanizado e o treinamento constante da equipe contribuem para uma experiência de visita inclusiva, em que o lazer anda de mãos dadas com o conhecimento.
  • Além das visitas guiadas pelos aquários, o Bioparque também conta com atividades educativas promovidas pelo Núcleo de Educação Ambiental. Uma das frentes mais abordadas é a economia circular - conceito que propõe o reaproveitamento de recursos.
  • Professores e monitores atuam diretamente com o público escolar e também com os visitantes em geral, estimulando reflexões sobre consumo consciente e preservação dos ecossistemas.
  • Nos feriados e datas comemorativas, o Bioparque costuma funcionar em horários especiais, com entrada liberada até o início da tarde. Guias treinados ficam disponíveis ao longo do circuito para esclarecer dúvidas e contar curiosidades sobre os animais e os bastidores do aquário.
  • Toda essa estrutura transformou o complexo não apenas em uma atração turística de peso, mas também em um instrumento eficaz de popularização da ciência.
  • O Bioparque Pantanal, portanto, representa um novo modelo de espaço público. Um lugar onde arquitetura, tecnologia e natureza dialogam com a sociedade de forma direta, educativa e acessível.
  • Em tempos de urgência climática e perda de biodiversidade, iniciativas como essa se tornam essenciais para formar novas gerações mais conscientes e preparadas para cuidar do planeta.
