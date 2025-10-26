Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Incríveis teleféricos espalhados pelo mundo

LA
Lance
  • Mi Teleférico, Bolívia: Um dos mais importantes do mundo, o Mi Teleférico é o maior sistema de teleféricos urbanos do mundo, com 33 km de extensão e 11 linhas.
    Mi Teleférico, Bolívia: Um dos mais importantes do mundo, o Mi Teleférico é o maior sistema de teleféricos urbanos do mundo, com 33 km de extensão e 11 linhas. Foto: Michel Renouleau - Flickr
  • Inaugurado em 2014, ele foi projetado para resolver os problemas de transporte público da capital, La Paz.
    Inaugurado em 2014, ele foi projetado para resolver os problemas de transporte público da capital, La Paz. Foto: Grullab wikimedia commons
  • A cidade foi construída em uma altitude de 3.640 metros acima do nível do mar, o que torna o transporte público tradicional, como ônibus e carros, difícil e caro.
    A cidade foi construída em uma altitude de 3.640 metros acima do nível do mar, o que torna o transporte público tradicional, como ônibus e carros, difícil e caro. Foto: wikimedia commons EEJCC
  • Feito para conectar as cidades de La Paz e El Alto, o Mi Teleférico é considerado o mais alto do mundo, com quatro mil metros acima do nível do mar.
    Feito para conectar as cidades de La Paz e El Alto, o Mi Teleférico é considerado o mais alto do mundo, com quatro mil metros acima do nível do mar. Foto: EEJCC wikimedia commons
  • O sistema tem sido um sucesso popular, transportando mais de 100 milhões de passageiros em seus primeiros cinco anos de operação. O Mi Teleférico foi elogiado por sua eficiência, acessibilidade e impacto positivo no meio ambiente.
    O sistema tem sido um sucesso popular, transportando mais de 100 milhões de passageiros em seus primeiros cinco anos de operação. O Mi Teleférico foi elogiado por sua eficiência, acessibilidade e impacto positivo no meio ambiente. Foto: Adelina Herbas wikimedia commons
  • Além de auxiliar na locomoção das pessoas, o bondinho se tornou bastante popular entre os turistas, já que proporciona uma excelente vista dos Andes.
    Além de auxiliar na locomoção das pessoas, o bondinho se tornou bastante popular entre os turistas, já que proporciona uma excelente vista dos Andes. Foto: wikimedia commons Leojauregui
  • Pão de Açúcar, Brasil: Inaugurado em 1912, o bondinho do Pão de Açúcar se tornou uma atração turística de destaque na cidade do Rio de Janeiro.
    Pão de Açúcar, Brasil: Inaugurado em 1912, o bondinho do Pão de Açúcar se tornou uma atração turística de destaque na cidade do Rio de Janeiro. Foto: Diego Baravelli - Wikimédia Commons
  • O telefÃ©rico proporciona aos visitantes uma visÃ£o deslumbrante da BaÃ­a de Guanabara.
    O telefÃ©rico proporciona aos visitantes uma visÃ£o deslumbrante da BaÃ­a de Guanabara. Foto: Halley Pacheco de Oliveira/WikimÃ©dia Commons
  • O percurso é dividido em duas fases, conectando a Praia Vermelha ao Morro da Urca e, subsequentemente, ao Pão de Açúcar. Cada etapa leva cerca de três minutos para ser concluída.
    O percurso é dividido em duas fases, conectando a Praia Vermelha ao Morro da Urca e, subsequentemente, ao Pão de Açúcar. Cada etapa leva cerca de três minutos para ser concluída. Foto: Scott Pearson - Flickr
  • No total, são quatro gôndolas, cada uma com capacidade para até 65 passageiros. A altitude máxima do bondinho chega a 396 metros.
    No total, são quatro gôndolas, cada uma com capacidade para até 65 passageiros. A altitude máxima do bondinho chega a 396 metros. Foto: Imagem de Rafael Duarte- Divulgação
  • Skyline, Nova Zelândia: O teleférico opera em Queenstown, uma cidade encantadora à beira de um lago de águas cristalinas e rodeada por majestosas montanhas. Lá, os visitantes vão até o cume do Bob's Peak, a uma altura de 450 metros acima do nível do mar.
    Skyline, Nova Zelândia: O teleférico opera em Queenstown, uma cidade encantadora à beira de um lago de águas cristalinas e rodeada por majestosas montanhas. Lá, os visitantes vão até o cume do Bob's Peak, a uma altura de 450 metros acima do nível do mar. Foto: Brian Hore - Flickr
  • Masada, Israel: Esse teleférico proporciona uma vista impressionante da montanha ocre e da fortaleza, que foi reconhecida pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. É o mais baixo do mundo, com apenas 33 metros acima do nível do mar.
    Masada, Israel: Esse teleférico proporciona uma vista impressionante da montanha ocre e da fortaleza, que foi reconhecida pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. É o mais baixo do mundo, com apenas 33 metros acima do nível do mar. Foto: Imagem de kwitkowski por Pixabay
  • Vanoise Express, França: Inaugurado em 2003, este teleférico opera a uma altitude de até 1,8 mil metros, proporcionando um acesso direto às estações de esqui. A travessia inteira dura apenas quatro minutos.
    Vanoise Express, França: Inaugurado em 2003, este teleférico opera a uma altitude de até 1,8 mil metros, proporcionando um acesso direto às estações de esqui. A travessia inteira dura apenas quatro minutos. Foto: Andreas Eichler wikimedia commons
  • Table Mountain, África do Sul: A vista proporcionada pelo Table Mountain, situado na Cidade do Cabo, é uma das mais deslumbrantes e memoráveis do mundo. Ele chega a uma altura de 1.067 metros acima do nível do mar em menos de cinco minutos.
    Table Mountain, África do Sul: A vista proporcionada pelo Table Mountain, situado na Cidade do Cabo, é uma das mais deslumbrantes e memoráveis do mundo. Ele chega a uma altura de 1.067 metros acima do nível do mar em menos de cinco minutos. Foto: unserekleinemaus por Pixabay
  • Ba Na Hills Cable Car, VietnÃ£: Aqui, sÃ£o dois recordes mundiais: mais longo sem paradas, com uma extensÃ£o impressionante de 5,7 km, e tambÃ©m como o mais alto sem paradas, elevando-se a quase 1,3 mil metros durante o percurso.
    Ba Na Hills Cable Car, VietnÃ£: Aqui, sÃ£o dois recordes mundiais: mais longo sem paradas, com uma extensÃ£o impressionante de 5,7 km, e tambÃ©m como o mais alto sem paradas, elevando-se a quase 1,3 mil metros durante o percurso. Foto: Phu Quoc Island Explorer - Flickr
  • Palm Springs Aerial Tramway, Estados Unidos: A exemplo do Table Mountain, este teleférico também conta com cabines que giram 360°. Inaugurado em 1963, ele conecta o vale de Coachella com o topo de Mt. San Jacinto.
    Palm Springs Aerial Tramway, Estados Unidos: A exemplo do Table Mountain, este teleférico também conta com cabines que giram 360°. Inaugurado em 1963, ele conecta o vale de Coachella com o topo de Mt. San Jacinto. Foto: Mfield, Matthew Field - Wikimédia Commons
  • Seilbahn Zugspitze, Alemanha: Localizado nos Alpes, o Zugspitze chega ao ponto mais alto da Alemanha, a 2.960 metros de altura. De lá, dá para ver a Suíça e a Itália. O tempo total de travessia até o cume é 10 minutos.
    Seilbahn Zugspitze, Alemanha: Localizado nos Alpes, o Zugspitze chega ao ponto mais alto da Alemanha, a 2.960 metros de altura. De lá, dá para ver a Suíça e a Itália. O tempo total de travessia até o cume é 10 minutos. Foto: Maksym Kozlenko - wikimedia commons
  • Teleférico do Teide, Espanha: Da base do vulcão até a estação de La Rambleta, são incríveis 3.555 metros acima do nível do mar. O trajeto dura cerca de 10 minutos e, em cada cabine, podem viajar até 44 passageiros.
    Teleférico do Teide, Espanha: Da base do vulcão até a estação de La Rambleta, são incríveis 3.555 metros acima do nível do mar. O trajeto dura cerca de 10 minutos e, em cada cabine, podem viajar até 44 passageiros. Foto: Bran Stryker - Flickr
  • Teleférico de Singapura: Este teleférico liga o Monte Faber até a ilha turística de Sentosa, por meio do porto de Keppel. Inaugurado em 1974, este é considerado o primeiro teleférico urbano do mundo. A viagem dura cerca de 20 minutos.
    Teleférico de Singapura: Este teleférico liga o Monte Faber até a ilha turística de Sentosa, por meio do porto de Keppel. Inaugurado em 1974, este é considerado o primeiro teleférico urbano do mundo. A viagem dura cerca de 20 minutos. Foto: Maksym Kozlenko - Wikimédia Commons
  • TelefÃ©rico de Rosh Hanikra, Israel: Liga a entrada do parque natural de Rosh Hanikra Ã s grutas marÃ­timas. Foi inaugurado em 1965 e se tornou uma das atraÃ§Ãµes mais populares de Israel. Com uma inclinaÃ§Ã£o de 60Â°, Ã© o telefÃ©rico mais Ã­ngreme do mundo.
    TelefÃ©rico de Rosh Hanikra, Israel: Liga a entrada do parque natural de Rosh Hanikra Ã s grutas marÃ­timas. Foi inaugurado em 1965 e se tornou uma das atraÃ§Ãµes mais populares de Israel. Com uma inclinaÃ§Ã£o de 60Â°, Ã© o telefÃ©rico mais Ã­ngreme do mundo. Foto: Christopher Down - WikimÃ©dia Common
  • Acidentes com teleféricos não são comuns. E, quando acontecem, têm grande repercussão. Em agosto de 2023, um incidente envolvendo um teleférico no Paquistão chamou a atenção do mundo todo. A cabine ficou pendurada por um único cabo de sustentação.
    Acidentes com teleféricos não são comuns. E, quando acontecem, têm grande repercussão. Em agosto de 2023, um incidente envolvendo um teleférico no Paquistão chamou a atenção do mundo todo. A cabine ficou pendurada por um único cabo de sustentação. Foto: reprodução
  • Sete crianças e um adulto ficaram presos no teleférico a 274 metros de altura. Felizmente, o resgate foi bem sucedido. Levou horas, mas deu certo e todos se salvaram.
    Sete crianças e um adulto ficaram presos no teleférico a 274 metros de altura. Felizmente, o resgate foi bem sucedido. Levou horas, mas deu certo e todos se salvaram. Foto: reprodução bbc
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay