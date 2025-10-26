Galeria
Conheça a Ilha dos Cocos, a Maldivas Brasileira que virou destino das famílias nas férias
-
A ilha fica a apenas uma hora de barco do cais de Paraty e é acessível de carro do Rio ou São Paulo. O charme está na rusticidade: nada de resorts, só natureza preservada. As crianças se divertem com os peixes coloridos nadando ao redor. Foto: Reprodução/TripAdvisor
-
Para quem curte aventura, há uma trilha de 2 quilômetros até o ponto mais alto da ilha. No caminho, um casebre coberto por bromélias parece cenário de filme. A vista panorâmica lá de cima é de tirar o fôlego. Foto: Reprodução/TripAdvisor
-
Os passeios de escuna são ideais para famílias, com paradas para banho e mergulho. Algumas empresas oferecem snorkel, música ao vivo e frutas como cortesia. É diversão garantida do começo ao fim nesse paraíso fluminense. Foto: Reprodução/TripAdvisor
-
A histórica Paraty-RJ, aliás, é uma cidade que parece ter parado no tempo, sem deixar de acompanhar as transformações culturais e turísticas do país. Foto: Reprodução do site viagemeturismo.abril.com.br/materias
-
-
Situada no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, ela chama atenção não apenas pela paisagem rica em vegetação atlântica e pelo litoral recortado por praias e ilhas, mas também por preservar um dos mais belos conjuntos arquitetônicos do período colonial brasileiro. Foto: Divulgação
-
Ao caminhar por suas ruas de pedras irregulares, o visitante é transportado a séculos passados, enquanto ao redor se desenham montanhas cobertas por mata densa e mar calmo de águas translúcidas. Vamos conhecer um pouco mais? Foto: Mike Peel/wikimedia commons
-
A história de Paraty remonta ao ciclo do ouro, quando a cidade servia como rota de escoamento da produção mineira em direção à Europa. Esse passado se reflete em seus casarões coloridos, nas igrejas antigas e na atmosfera silenciosa de suas vielas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
-
Declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2019, Paraty guarda tesouros arquitetônicos da época do Brasil Colônia, como a Igreja de Santa Rita - em destaque - e a Casa da Cultura, instalada em um dos belos sobrados do centro. Foto: - Flickr Rodrigo Soldon
-
Muitos desses edifícios hoje abrigam museus, pousadas, restaurantes e espaços culturais, o que ajuda a manter a memória viva, sem transformar a cidade em um mero cenário estático. Foto: Flickr osvaldo farias
-
Mas Paraty não é só história. Seu entorno natural é um atrativo à parte. A cidade está integrada à chamada Costa Verde, uma região que combina o verde intenso da Mata Atlântica com o azul do mar. Foto: reprodução/tripadvisor
-
-
É nesse ambiente que se encontram praias como a do Sono, de acesso apenas por trilha ou barco, e Trindade. O Saco do Mamanguá, em destaque, é considerado o único fiorde tropical do país, atraindo amantes da natureza e da fotografia por seu visual cênico. Foto: Pedrogabrielmaciel /Wikimédia Commons
-
Há ainda a possibilidade de fazer passeios de barco pelas ilhas próximas, como as Ilhas Comprida - em destaque - e Algodão, muito procuradas para mergulho livre devido à transparência da água e à diversidade da vida marinha. Foto: - Flickr Dan
-
Além do mar, Paraty conta com várias cachoeiras em sua zona rural, como a do Tobogã - em destaque - e a da Pedra Branca. Muitas delas ficam próximas de alambiques tradicionais, onde se produz a famosa cachaça local, reconhecida nacionalmente. Foto: Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net)
-
-
A tradiÃ§Ã£o da bebida Ã© celebrada no Festival da CachaÃ§a, que acontece todos os anos e movimenta o calendÃ¡rio turÃstico da cidade. TambÃ©m fazem parte da programaÃ§Ã£o anual outros eventos culturais marcantes. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
Exemplos são o Carnaval com seus bonecos gigantes, a Festa do Divino Espírito Santo, com ritos religiosos e apresentações populares, e a Flip – Festa Literária Internacional de Paraty – que há anos reúne escritores e leitores de diversas partes do mundo. Foto: Divulgação
-
O cenário cultural é um dos pilares que sustentam a identidade de Paraty. Ateliês, galerias e apresentações musicais estão espalhados pelo centro histórico, formando um circuito criativo que valoriza o talento local. Foto: Flickr - Ministério da Cultura
-
-
A culinária também é um atrativo que não passa despercebido. Os restaurantes da cidade utilizam ingredientes da região, principalmente frutos do mar, para criar pratos que agradam tanto aos paladares mais exigentes quanto aos que preferem refeições simples. Foto: Reprodução do facebook Armazém Mar
-
O clima quente e Ãºmido da regiÃ£o favorece o cultivo de espÃ©cies tropicais e o desenvolvimento de atividades ao ar livre durante boa parte do ano. Foto: Florian HÃ¶fe/WikimÃ©dia Commons
-
Paraty ainda se destaca por ser uma base estratégica para quem pretende conhecer a fundo a diversidade natural da Costa Verde. Trilhas de diferentes níveis de dificuldade conectam praias e mirantes, algumas delas passando por antigos trechos do Caminho do Ouro. Foto: Divulgação Prefeitura de Paraty
-
-
Essas trilhas proporcionam experiências únicas de contato com a mata nativa, com possibilidade de avistar aves raras e conhecer comunidades quilombolas e caiçaras que ainda preservam modos de vida tradicionais. Foto: reprodução
-
O acesso Ã cidade Ã© feito principalmente pelas rodovias BR-101 ou Rio-Santos, jÃ¡ que Paraty nÃ£o possui aeroporto. Quem vem de carro ou ÃŽnibus precisa se preparar para um trajeto sinuoso, mas visualmente recompensador. Foto: Flickr Manoel Moraes
-
Durante os meses de maior movimento, como feriados prolongados e férias escolares, é aconselhável planejar a viagem com antecedência, já que a demanda por hospedagem e transporte aumenta consideravelmente. Foto: Divulgação
-
-
A estrutura da cidade Ã© variada, com opÃ§Ãµes que vÃ£o de campings a pousadas sofisticadas e hotÃ©is boutique. Isso permite atender pÃºblicos diversos, dos aventureiros aos casais em busca de romantismo e conforto. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
Visitar Paraty é mergulhar em uma mistura harmoniosa de passado e presente, cultura e natureza. Poucos lugares no Brasil conseguem equilibrar tão bem a preservação de seu patrimônio histórico com a valorização das belezas naturais ao redor. Foto: - Flickr Rodrigo Soldon
-
Em 2025, a cidade segue como um dos destinos mais procurados do litoral sudeste, consolidando-se também como exemplo de desenvolvimento sustentável. Foto: clara5656/pixabay
-
-
Iniciativas de turismo responsável, ações de educação ambiental e projetos voltados à inclusão social contribuem para manter viva a essência de Paraty, sem abrir mão da inovação e do cuidado com o futuro. Foto: Divulgação/ Prefeitura de Paraty