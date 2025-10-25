Galeria
O dia em que uma varinha de Harry Potter virou caso de polícia
A polícia britânica foi chamada e, ao constatar que o objeto era brinquedo inspirado na saga de magia, um policial chegou a brincar postando nas redes sociais que não havia nenhum Voldemort no local ( referindo-se ao Bruxo do Mal da saga) Foto: autor Prométhée33 wikimedia commons
As varinhas são o ponto alto do comércio baseado na obra de J.K.Rowling , sucesso mundial. E tudo que envolve a saga interessa aos fãs. No Beco Diagonal, Diagon Alley, ficam as lojas que vendem todo tipo de artefato bruxo. Foto: Divulgação
Criar os cenários da saga de Harry Potter para o cinema com base nas ideias da autora J.K.Rowling foi algo desafiador e inspirador para o diretor de arte Stuart Craig. Foto: reprodução youtube Universal
Foi dele a criatividade para que o imaginário se tornasse algo visual e instigante tanto nos filmes de Harry Potter como no parque temático da Universal, na Flórida. Foto: reprodução wikifandom
São muitos os cenários criados para esta saga espetacular. Craig declarou que as lojas ficam propositalmente um pouco inclinadas, como se estivessem despencando. Foto: divulgação Viagem e Turismo
Na saga de Harry Potter, os bruxos novatos - e o próprio público - são apresentados ao universo fantástico da magia a partir justamente do primeiro lugar que reúne os bruxos: o Beco Diagonal. Foto: divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions
Ali ficam os estabelecimentos comerciais onde é possível comprar todo tipo de objeto necessário, além de restaurante, banco e hospital. Veja alguns estabelecimentos importantes na saga. Foto: reprodução Streetview
Caldeirão Furado - Trata-se do pub mágico que serve de entrada entre o mundo dos bruxos e o dos trouxas, localizado em Londres. É ali que Harry conhece o Beco Diagonal pela primeira vez e onde muitos bruxos se reúnem para conversar e se hospedar. Foto: divulgação disneypoint
No bar, paredes são ligadas por vigas de madeira e existem altas janelas góticas. As mesas grandes de madeira ficam sob grandes esferas de ferro com luminárias. O efeito rústico de pedra se completa por quadros arrumados de forma caótica nas paredes. Foto: divulgação eater
Empório das Corujas - Na loja das corujas, os bruxos podem escolher aquelas que fariam a função de correio e também de companheira. Foto: reprodução HarryPotter wiki
Edwiges (ou Hedwig, no original) é a coruja escolhida por Harry. É da espécie coruja nevada, típica do Ártico. Foto: reprodução HarryPotter wiki
Banco Gringotes - O banco onde os bruxos guardam dinheiro é protegido por um dragão no alto do prédio. Como é mágico, olhando por fora não se imagina a imensidão do banco por dentro. Foto: divulgação amino
A parte interna do banco é sofisticada, com grandes colunas de mármore. O cenário é harmonioso, com lustres, luminárias e bancadas para atendimento, feito por duendes. Foto: divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions
Para buscar o dinheiro há um caminho de labirinto que requer espírito aventureiro até o depósito onde ficam guardadas as moedas de metal: nuques, sicles e galeões. Um longo percurso de carrinho sobre trilhos. Foto: divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions
Olivaras - É a tradicional loja de varinhas localizada no Beco Diagonal, fundada em 382 a.C. É lá que Harry Potter compra sua primeira varinha, e o próprio Sr. Olivaras ajuda os bruxos a encontrar a varinha ideal. Craig criou uma loja rica em detalhes, com clima escuro, de sombras. Foto: divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions
A mobília de madeira foi tingida com efeito de ébano. Tinta preta sobre carvalho, esfregada para que grânulos aparecessem dando aspecto ainda mais antigo ao local. Foto: reprodução harrypotter wiki
Floreios e Borrões - A loja onde os bruxos adquirem livros para estudo em Hogwarts e também para entretenimento. É a livraria mais famosa do Beco Diagonal, especializada em magia e feitiçaria. Foi onde Harry comprou seus livros escolares e conheceu o autor Gilderoy Lockhart em um evento de autógrafos. Foto: reprodução harrypotter wiki
Craig criou um cenário tortuoso em que livros formam espirais impossíveis de existir pelas leis da física do mundo dos trouxas (não bruxos). Só ali mesmo! Foto: divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions
Hospital St Mungus - Ambiente sóbrio, limpo, com luz natural penetrando pelas janelas, propício ao tratamento dos bruxos que sofrem acidentes ou são acometidos por alguma enfermidade. Foto: reprodução escolatribruxawiki
Quidditch - É a loja que vende os artigos para a disputa do quadribol, inclusive para o badalado torneio tribruxo. A loja tem vestimentas e acessórios. Foto: reprodução Os Lugares Mágicos de Harry Potter Insight Editions
Gemialidades Weasley - A loja dos irmãos gêmeos Fred e George Weasley, que se rebelaram contra professores e montaram seu próprio negócio. É a loja de logros e invenções mágicas , famosa por seus produtos cômicos e engenhocas, tornou-se um grande sucesso após a saída dos gêmeos de Hogwarts. Foto: divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions
A loja tem um monte de criações bizarras e divertidas, como as pastilhas vomitativas. Com propaganda bem convincente. Foto: reprodução Os Lugares Mágicos de Harry Potter
O jeito extrovertido dos irmãos fez com que Craig criasse um cenário mais claro e colorido, com texturas e cores vibrantes que combinam com as invenções surpreendentes da dupla. Foto: divulgação househogwarts