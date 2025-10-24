Assine
Arqueólogos se surpreendem ao encontrar navio mercante do século 16 no Mar Mediterrâneo

  • A embarcação foi encontrada acidentalmente em março, a 2.642 metros de profundidade.
    A embarcação foi encontrada acidentalmente em março, a 2.642 metros de profundidade. Foto: Divulgação/Marinha Nacional da França
  • Segundo Arnaud Schaumasse, chefe do Departamento de Arqueologia Subaquática, trata-se do naufrágio mais profundo já registrado em águas francesas.
    Segundo Arnaud Schaumasse, chefe do Departamento de Arqueologia Subaquática, trata-se do naufrágio mais profundo já registrado em águas francesas. Foto: Reprodução
  • Detectado por drones da Marinha Francesa, o local foi posteriormente analisado com um veículo operado remotamente (ROV), revelando uma série de artefatos.
    Detectado por drones da Marinha Francesa, o local foi posteriormente analisado com um veículo operado remotamente (ROV), revelando uma série de artefatos. Foto: Reprodução
  • Batizado de “Camarat 4”, o navio mede cerca de 30 por 7 metros e estava bem preservado.
    Batizado de “Camarat 4”, o navio mede cerca de 30 por 7 metros e estava bem preservado. Foto: Reprodução
  • O acervo encontrado inclui cerâmicas, canhões, âncora e barras de metal.
    O acervo encontrado inclui cerâmicas, canhões, âncora e barras de metal. Foto: Reprodução
  • Também foram encontrados 200 jarros com o monograma
    Também foram encontrados 200 jarros com o monograma "IHS" (indicando origem na Ligúria, Itália) e cerca de 100 pratos. Foto: Divulgação/Préfecture Maritime de la Méditerranée
  • A profundidade protegeu os objetos de degradação e saques.
    A profundidade protegeu os objetos de degradação e saques. Foto: Reprodução
  • Curiosamente, também foram avistadas possíveis latas modernas de alumínio, sugerindo contaminação por lixo produzido por humanos.
    Curiosamente, também foram avistadas possíveis latas modernas de alumínio, sugerindo contaminação por lixo produzido por humanos. Foto: Reprodução
  • Agora, os pesquisadores planejam criar um modelo 3D do navio e estudar amostras para entender melhor o comércio e a navegação no século 16.
    Agora, os pesquisadores planejam criar um modelo 3D do navio e estudar amostras para entender melhor o comércio e a navegação no século 16. Foto: Reprodução
  • Berço de algumas das civilizações mais antigas da humanidade, o Mar Mediterrâneo abriga um vasto cemitério subaquático repleto de navios e artefatos naufragados.
    Berço de algumas das civilizações mais antigas da humanidade, o Mar Mediterrâneo abriga um vasto cemitério subaquático repleto de navios e artefatos naufragados. Foto: Konstantin Dyadyun/Unsplash
  • Um dos achados mais famosos é o Navio de Uluburun, descoberto na costa da Turquia em 1982.
    Um dos achados mais famosos é o Navio de Uluburun, descoberto na costa da Turquia em 1982. Foto: Divulgação/Instituto de Arqueologia Náutica (INA)
  • Seu carregamento incluía metais preciosos, joias egípcias, ânforas e madeira de cedro, revelando uma complexa rede de comércio no mundo antigo.
    Seu carregamento incluía metais preciosos, joias egípcias, ânforas e madeira de cedro, revelando uma complexa rede de comércio no mundo antigo. Foto: Cemal Pulak/Texas A&M University
  • Outro destaque é o naufrágio de Anticítera, próximo à ilha grega de mesmo nome, onde foi encontrado o misterioso Mecanismo de Anticítera, datado do século I a.C.
    Outro destaque é o naufrágio de Anticítera, próximo à ilha grega de mesmo nome, onde foi encontrado o misterioso Mecanismo de Anticítera, datado do século I a.C. Foto: Wikimedia Commons/Marsyas
  • Este engenhoso artefato é considerado o primeiro computador analógico da história, usado para prever movimentos celestes.
    Este engenhoso artefato é considerado o primeiro computador analógico da história, usado para prever movimentos celestes. Foto: Flickr - Tilemahos Efthimiadis
  • O navio, provavelmente romano, também carregava estátuas de bronze, cerâmicas, moedas e vidros luxuosos.
    O navio, provavelmente romano, também carregava estátuas de bronze, cerâmicas, moedas e vidros luxuosos. Foto: Reprodução
  • Já o naufrágio de Mahdia, na Tunísia, revelou um carregamento de esculturas gregas do século I a.C., saqueadas da Grécia para decorar vilas romanas.
    Já o naufrágio de Mahdia, na Tunísia, revelou um carregamento de esculturas gregas do século I a.C., saqueadas da Grécia para decorar vilas romanas. Foto: Reprodução
  • Além disso, no Mar Egeu, o naufrágio de Tekta? Burnu, datado do século 5 a.C., trouxe à luz ânforas e objetos do cotidiano, ilustrando o comércio regional na era clássica.
    Além disso, no Mar Egeu, o naufrágio de Tekta? Burnu, datado do século 5 a.C., trouxe à luz ânforas e objetos do cotidiano, ilustrando o comércio regional na era clássica. Foto: Montagem/Divulgação INA
