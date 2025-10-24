Cientistas descobrem primeiro ‘lar’ do Homo Sapiens fora da África

"A descoberta elucida uma porÃ§Ã£o de 20.000 anos da histÃ³ria do Homo sapiens fora da Ãfrica[...] e lanÃ§a luz sobre as relaÃ§Ãµes entre vÃ¡rias populaÃ§Ãµes euroasiÃ¡ticas, fornecendo pistas cruciais para entender a histÃ³ria demogrÃ¡fica de nossa espÃ©cie na Europa, no Leste AsiÃ¡tico e na Oceania", disse Leonardo Vallini, primeiro autor do estudo e pesquisador da Universidade de PÃ¡dua, na ItÃ¡lia. Foto: Neanderthal-Museum, Mettmann/Wikimedia Commons