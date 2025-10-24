Galeria
Cientistas descobrem primeiro ‘lar’ do Homo Sapiens fora da África
-
Há cerca de 60 mil a 70 mil anos, o Homo sapiens começou deixar o continente africano e se espalhar pelo mundo. No entanto, até agora existiam poucas evidências do que tinha acontecido depois disso. Foto: wikimedia commons Jakub Ha?un
-
Os cientistas fizeram uso de evidências da genética e estudo de fósseis para entender ecossistemas antigos e chegar até as descobertas do estudo, que foi publicado na revista Nature Communications. Foto: kjpargeter/Freepik
-
Com isso, os pesquisadores descobriram que o Planalto Persa foi crucial para os primeiros humanos que saíram da África. Foto: flickr Taro Taylor
-
Por cerca de 20 mil anos, estima-se que essa região pode ter sido um local importante para a população humana crescer e se desenvolver antes de se espalhar pela Eurásia e outros lugares. Foto: wikimedia commons Mardetanha
-
-
Ou seja, a descoberta mostra que os ancestrais de todas as pessoas que nÃ£o sÃ£o africanas hoje em dia viveram no Planalto Persa. Foto: wikimedia commons Mr.minoque
-
Em resumo, se você tem herança genética da Europa, Ásia, Américas ou Oceania, é provável que alguns dos seus ancestrais tenham vivido bastante tempo nessa região. Foto: flickr Ryan Somma
-
Rodeado pelo Mar Cáspio, pelo Golfo Pérsico e pelo Mediterrâneo, o Planalto Persa é uma vasta região elevada localizada no sudoeste da Ásia. Foto: Terpsichores wikimedia commons
-
-
A posição privilegiada da região era ideal por ser um ponto de partida para muitas migrações em direção à Eurásia. Foto: domínio público
-
"A descoberta elucida uma porÃ§Ã£o de 20.000 anos da histÃ³ria do Homo sapiens fora da Ãfrica[...] e lanÃ§a luz sobre as relaÃ§Ãµes entre vÃ¡rias populaÃ§Ãµes euroasiÃ¡ticas, fornecendo pistas cruciais para entender a histÃ³ria demogrÃ¡fica de nossa espÃ©cie na Europa, no Leste AsiÃ¡tico e na Oceania", disse Leonardo Vallini, primeiro autor do estudo e pesquisador da Universidade de PÃ¡dua, na ItÃ¡lia. Foto: Neanderthal-Museum, Mettmann/Wikimedia Commons
-
Os pesquisadores estudaram o DNA de populações pré-históricas e modernas e descobriram que aqueles que viviam perto do Planalto Persa têm conexões familiares próximas com os primeiros que saíram da África. Foto: Miroslaw Miras por Pixabay
-
-
Os cientistas também usaram um modelo para recriar as condições daquele ambiente na época e conseguiram provar que essa região era mais "favorável" do que outros lugares para os que saíram da África naquela época. Foto: nasa / domínio público
-
Os pesquisadores afirmam que o estudo destaca a importância de continuar as escavações arqueológicas no Planalto Persa. Isso ajudaria a entender melhor a história da região e da humanidade como um todo. Descubra mais sobre o Planalto Persa! Foto: wikimedia commons Tabitha Lawrence
-
O Planalto Persa compõe a maior parte do território iraniano, definindo sua topografia montanhosa e clima árido. O lugar foi o lar de grandes impérios da antiguidade, como o Império Aquemênida (Persa), que influenciou profundamente a cultura e identidade iraniana. Foto: flickr Ninara
-
-
Essas e outras civilizações deixaram um legado duradouro, incluindo a arquitetura impressionante, como as antigas cidades de Persépolis e Pasárgada, e a arte e literatura persas. Foto: wikimedia commons ArminAmirian
-
Além de abranger grande parte do território do Irã, o Planalto Persa engloba porções menores do Afeganistão, Paquistão, Turcomenistão e Azerbaijão. Foto: wikimedia commons Uwe Dedering
-
A conexão entre o Planalto Persa e o Irã é profunda e histórica. A região foi o berço de diversas civilizações antigas, incluindo a dos persas, que deram origem ao nome "Pérsia", utilizado para se referir ao Irã até 1935. Foto: wikimedia commons Mostafameraji
-
-
A rica história do Planalto Persa se reflete na cultura iraniana, com elementos como a língua persa, a culinária e as tradições folclóricas. Foto: Lumière Rezaie Unsplash
-
O Zoroastrismo, por exemplo, religiÃ£o oficial do ImpÃ©rio Persa, ainda Ã© praticado por uma minoria no IrÃ£, demonstrando a heranÃ§a cultural do planalto. Foto: wikimedia commons Arteen Arakel Lalabekyan
-
Hoje o Irã conta com uma população majoritariamente jovem de mais de 87 milhões de pessoas. A capital, Teerã (foto), é uma metrópole moderna e cosmopolita, enquanto cidades como Isfahan e Shiraz guardam um rico legado histórico. Foto: wikimedia commons
-
-
A população do Irã é predominantemente composta por persas, mas também inclui várias outras etnias, como curdos, árabes e turcomanos. A língua oficial é o persa, e a maioria da população pratica o islamismo xiita, que é a religião oficial do país. Foto: sina drakhshani Unsplash