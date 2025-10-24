Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Descubra a origem do nome de cada mês do ano

LA
Lance
  • A divisão facilitava a organização agrícola, religiosa e administrativa, refletindo as mudanças das estações e as necessidades da sociedade.
    A divisão facilitava a organização agrícola, religiosa e administrativa, refletindo as mudanças das estações e as necessidades da sociedade. Foto: Fazenda Alvorada/Divulgação
  • Com o tempo, o modelo foi ajustado para alinhar-se ao ciclo solar de 365 dias, dando origem ao calendário juliano e depois ao gregoriano, usado atualmente.
    Com o tempo, o modelo foi ajustado para alinhar-se ao ciclo solar de 365 dias, dando origem ao calendário juliano e depois ao gregoriano, usado atualmente. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A escolha dos meses e seus nomes reflete aspectos políticos, religiosos e culturais da Roma Antiga. Alguns meses homenageiam deuses, imperadores ou eventos importantes.
    A escolha dos meses e seus nomes reflete aspectos políticos, religiosos e culturais da Roma Antiga. Alguns meses homenageiam deuses, imperadores ou eventos importantes. Foto: Imagem de Dominique Devroye por Pixabay
  • Outros mantêm seus nomes numéricos originais. Essa herança permanece até hoje, mesmo após reformas que alteraram a posição dos meses ao longo do ano.
    Outros mantêm seus nomes numéricos originais. Essa herança permanece até hoje, mesmo após reformas que alteraram a posição dos meses ao longo do ano. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Assim, os meses do calendário não apenas marcam o tempo, mas também conservam traços da história romana.
    Assim, os meses do calendário não apenas marcam o tempo, mas também conservam traços da história romana. Foto: Bert Kaufmann wikimedia commons
  • O nome de cada mês carrega significados que vão desde reverência a divindades até celebrações do poder imperial, revelando como o tempo era concebido e controlado pelos antigos.
    O nome de cada mês carrega significados que vão desde reverência a divindades até celebrações do poder imperial, revelando como o tempo era concebido e controlado pelos antigos. Foto: Károly Váltó pixabay
  • Janeiro vem de Janus, deus romano das portas e dos começos, representando as transições e o início do ano. Era simbólico começar com uma divindade que olhava tanto para o passado quanto para o futuro.
    Janeiro vem de Janus, deus romano das portas e dos começos, representando as transições e o início do ano. Era simbólico começar com uma divindade que olhava tanto para o passado quanto para o futuro. Foto:
  • Fevereiro deriva de Februa, festival romano de purificação realizado nesse período, marcado por rituais de limpeza espiritual e renovação. Era o mês final do calendário antigo.
    Fevereiro deriva de Februa, festival romano de purificação realizado nesse período, marcado por rituais de limpeza espiritual e renovação. Era o mês final do calendário antigo. Foto: Imagem gerada por i.a
  • MarÃ§o homenageia Marte, deus romano da guerra, pois era o mÃªs em que se reiniciavam as campanhas militares apÃ³s o inverno. Foi, por muito tempo, o primeiro mÃªs do ano.
    MarÃ§o homenageia Marte, deus romano da guerra, pois era o mÃªs em que se reiniciavam as campanhas militares apÃ³s o inverno. Foi, por muito tempo, o primeiro mÃªs do ano. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Abril possivelmente vem de aperire, â??abrirâ? em latim, simbolizando a primavera e a abertura das flores. Outros acreditam que Ã© uma referÃªncia Ã  deusa Afrodite.
    Abril possivelmente vem de aperire, â??abrirâ? em latim, simbolizando a primavera e a abertura das flores. Outros acreditam que Ã© uma referÃªncia Ã  deusa Afrodite. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Maio recebe esse nome de Maia, deusa romana da fertilidade e do crescimento. Era um período dedicado à renovação da natureza e prosperidade agrícola.
    Maio recebe esse nome de Maia, deusa romana da fertilidade e do crescimento. Era um período dedicado à renovação da natureza e prosperidade agrícola. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Junho é ligado a Juno, deusa do casamento e da mulher, esposa de Júpiter. Era considerado um mês favorável para casamentos e rituais ligados à família.
    Junho é ligado a Juno, deusa do casamento e da mulher, esposa de Júpiter. Era considerado um mês favorável para casamentos e rituais ligados à família. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Julho, originalmente chamado Quintilis, foi renomeado em homenagem a Júlio César após sua morte, pois era o mês de seu nascimento. Representa o legado político de Roma.
    Julho, originalmente chamado Quintilis, foi renomeado em homenagem a Júlio César após sua morte, pois era o mês de seu nascimento. Representa o legado político de Roma. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Agosto se chamava Sextilis, mas foi renomeado em honra ao imperador Augusto, por conquistas militares atribuídas a esse período. Tornou-se símbolo do poder imperial.
    Agosto se chamava Sextilis, mas foi renomeado em honra ao imperador Augusto, por conquistas militares atribuídas a esse período. Tornou-se símbolo do poder imperial. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro mantêm seus nomes numéricos do latim: sétimo, oitavo, nono e décimo meses, respectivamente, apesar de hoje ocuparem posições posteriores.
    Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro mantêm seus nomes numéricos do latim: sétimo, oitavo, nono e décimo meses, respectivamente, apesar de hoje ocuparem posições posteriores. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Isso ocorreu porque os meses de janeiro e fevereiro foram inseridos depois no início do ano. Setembro passou a ser o nono; outubro, o décimo; e novembro, o 11º mês do ano.
    Isso ocorreu porque os meses de janeiro e fevereiro foram inseridos depois no início do ano. Setembro passou a ser o nono; outubro, o décimo; e novembro, o 11º mês do ano. Foto: tigerlily713 por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay