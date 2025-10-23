Assine
Descubra onde existe ‘mão inglesa’ fora da Inglaterra

LA
Lance
  A mão francesa é a mais comum no mundo. E é a que adotamos no Brasil. Os motoristas dirigem pela pista da direita.
    A mão francesa é a mais comum no mundo. E é a que adotamos no Brasil. Os motoristas dirigem pela pista da direita. Foto: Wikimedia Commons/Sinbad
  E o volante fica no lado esquerdo do carro. As ultrapassagens são feitas pela esquerda.
    E o volante fica no lado esquerdo do carro. As ultrapassagens são feitas pela esquerda. Foto: Divulgação Hyundai
  A mão inglesa é a invertida. O volante fica no lado direito do veículo e o motorista precisa seguir pelo lado esquerdo das ruas.
    A mão inglesa é a invertida. O volante fica no lado direito do veículo e o motorista precisa seguir pelo lado esquerdo das ruas. Foto: Divulgação/Vauxhall
  A Inglaterra é o país que mais simboliza essa mão que, por isso mesmo, leva o nome de
    A Inglaterra é o país que mais simboliza essa mão que, por isso mesmo, leva o nome de "inglesa". Foto: Glyn Baker wikimedia commons
  Os filmes de Mr Bean sempre mostram o comediante no Mini Cooper. Um personagem popular que chama atenção do público brasileiro, dirigindo pelo lado oposto ao que estamos acostumados.
    Os filmes de Mr Bean sempre mostram o comediante no Mini Cooper. Um personagem popular que chama atenção do público brasileiro, dirigindo pelo lado oposto ao que estamos acostumados. Foto: Reprodução filme de Mr Bean
  Ao todo, mais de 50 países têm o tráfego pela mão direita e a maioria teve colonização britânica.
    Ao todo, mais de 50 países têm o tráfego pela mão direita e a maioria teve colonização britânica. Foto: reprodução de vídeo YouTube
  Mas os Estados Unidos e o Canadá, que também foram colonizados pela Inglaterra, nem por isso se deixaram influenciar neste aspecto. E ambos têm a mão francesa. Na foto, trânsito em Seattle, EUA.
    Mas os Estados Unidos e o Canadá, que também foram colonizados pela Inglaterra, nem por isso se deixaram influenciar neste aspecto. E ambos têm a mão francesa. Na foto, trânsito em Seattle, EUA. Foto: Tony Webster wikimedia commons
  O filme
    O filme "O Amor não Tira Férias" faz uma sátira sobre essa situação. A personagem de Cameron Diaz, que mora nos EUA e viaja à Inglaterra, fica apavorada sem saber se conseguirá equilíbrio para dirigir do lado "errado". Foto: Reprodução / O Amor Não Tira Férias
  Diz a lenda que os seus governos, antigamente, fizeram isso justamente para marcar posição na independência. Na foto, via em Toronto, no Canadá.
    Diz a lenda que os seus governos, antigamente, fizeram isso justamente para marcar posição na independência. Na foto, via em Toronto, no Canadá. Foto: PL Tam wikimedia commons
  Entre os principais países com mão inglesa estão a Austrália e Nova Zelândia, na Oceania. Na imagem, uma rua em Auckland, na Nova Zelândia, uma das cidades que sediarão a Copa do Mundo Feminina, em 2023.
    Entre os principais países com mão inglesa estão a Austrália e Nova Zelândia, na Oceania. Na imagem, uma rua em Auckland, na Nova Zelândia, uma das cidades que sediarão a Copa do Mundo Feminina, em 2023. Foto: Kiwiev wikimedia commons
  Na África, a mão inglesa prevalece em países do Sul e Sudeste. Entre eles, a África do Sul . Na foto, trânsito na Cidade do Cabo, a cidade mais turística do país.
    Na África, a mão inglesa prevalece em países do Sul e Sudeste. Entre eles, a África do Sul . Na foto, trânsito na Cidade do Cabo, a cidade mais turística do país. Foto: Andresdewet wikimedia commons
  Já o Japão, mesmo sem ter sido dependente da Inglaterra, tem a mão inglesa. Uma explicação é que os samurais, como os cavaleiros ingleses, portavam as espadas do lado esquerdo da cintura e andavam pelo lado esquerdo nas ruas, firmando uma tradição que se perpetuou.
    Já o Japão, mesmo sem ter sido dependente da Inglaterra, tem a mão inglesa. Uma explicação é que os samurais, como os cavaleiros ingleses, portavam as espadas do lado esquerdo da cintura e andavam pelo lado esquerdo nas ruas, firmando uma tradição que se perpetuou. Foto: ChiefHira - wikimedia commons
  Na Ásia, outros países também têm mão inglesa. Entre eles, Índia, Nepal, Tailândia e Singapura (foto).
    Na Ásia, outros países também têm mão inglesa. Entre eles, Índia, Nepal, Tailândia e Singapura (foto). Foto: epSos.de wikimedia commons
  Na América do Sul, apenas dois países têm mão inglesa: Guiana e Suriname.
    Na América do Sul, apenas dois países têm mão inglesa: Guiana e Suriname. Foto: Benjamin D. Esham wikimedia commons
  Alguns países do Caribe, na América Central, também têm mão inglesa. Entre eles, Barbados, Bahamas e Jamaica. Na foto, Kingston, capital jamaicana.
    Alguns países do Caribe, na América Central, também têm mão inglesa. Entre eles, Barbados, Bahamas e Jamaica. Na foto, Kingston, capital jamaicana. Foto: Cashkid121 wikimedia commons
  Histórias de séculos atrás dão conta de que a mão inglesa surgiu porque os cavaleiros medievais empunhavam as espadas com a mão direita e se mantinham à esquerda para golpear os rivais. Daí os condutores de carroça começaram a usar esse método.
    Histórias de séculos atrás dão conta de que a mão inglesa surgiu porque os cavaleiros medievais empunhavam as espadas com a mão direita e se mantinham à esquerda para golpear os rivais. Daí os condutores de carroça começaram a usar esse método. Foto: Manuelvbotelho wikimedia commons
  Como o líder militar francês - e imperador - Napoleão Bonaparte era canhoto, tudo tinha que ser guiado à direita em seus domínios, para que ele pudesse atacar com a mão esquerda.
    Como o líder militar francês - e imperador - Napoleão Bonaparte era canhoto, tudo tinha que ser guiado à direita em seus domínios, para que ele pudesse atacar com a mão esquerda. Foto: Domínio Público
  No Brasil, há ruas onde, excepcionalmente, a mão de trânsito é inglesa. E o cuidado deve ser redobrado. É o que ocorre, por exemplo, na rua Professor Morais, em Belo Horizonte (MG).
    No Brasil, há ruas onde, excepcionalmente, a mão de trânsito é inglesa. E o cuidado deve ser redobrado. É o que ocorre, por exemplo, na rua Professor Morais, em Belo Horizonte (MG). Foto: Andrevruas wikimedia commons
  O ideal é que as pessoas se acostumem a olhar para ambos os lados antes de atravessar a rua. Assim, adquirem um hábito que impede acidentes em caso de mudança de mão de trânsito.
    O ideal é que as pessoas se acostumem a olhar para ambos os lados antes de atravessar a rua. Assim, adquirem um hábito que impede acidentes em caso de mudança de mão de trânsito. Foto: Rwendland - wikimedia commons
  Na Inglaterra, país muito visitado por turistas, as grandes cidades - como a capital Londres - têm avisos para os visitantes pintados no asfalto. Look Right (Olhe à direita) ou Look Left (Olhe à esquerda), para que as pessoas se lembrem da mão de trânsito local.
    Na Inglaterra, país muito visitado por turistas, as grandes cidades - como a capital Londres - têm avisos para os visitantes pintados no asfalto. Look Right (Olhe à direita) ou Look Left (Olhe à esquerda), para que as pessoas se lembrem da mão de trânsito local. Foto:
  E você? Sabia dessas regras? Já dirigiu em mão invertida?
    E você? Sabia dessas regras? Já dirigiu em mão invertida? Foto: reprodução filme Mr Bean
