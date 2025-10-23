Frutas brasileiras que nem todos sabem que existem

Brasileiro e nativo da Mata Atlântica, o cambuci é uma fruta que pertence à mesma família da goiaba, da pitanga e da jabuticaba. Apesar de pouco conhecido, ele pode ser usado em receitas doces e salgadas, trazendo sabor e contraste aos pratos. É uma fruta muito azeda e, por isso, nem sempre é consumida in natura. Foto: Reprodução do Youtube Canal Frutíferas no Vaso