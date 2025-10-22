Galeria
Quase 40 crianças morrem por ano nos Estados Unidos trancadas em carros sob o sol
A Agência de Transportes dos Estados Unidos alertou que as mortes acontecem por causa do calor excessivo no veículo durante as estações mais quentes do ano. Foto: Divulgação
O alerta serve para qualquer lugar do mundo. Não se deve jamais deixar uma criança dentro de um carro. Mas, por incrível que pareça, existem casos em que a pessoa se distrai e esquece que está com o filho. Foto: AgnosticPreachersKid - wikimedia commons
Um caso que teve grande repercussão nos EUA ocorreu no dia 19 de julho de 2023. Foto: Montagem Flipar
Foi em Harlingen, uma cidade de 65 mil habitantes que fica no Texas, estado localizado no sul dos Estados Unidos. Foto: Texas State Archives - wikimedia commons
Um homem fechou o carro, deixando a chave do lado de dentro, e não conseguia mais abrir a porta. Um bebê estava dentro do veículo. Foto: Reprodução/Redes Sociais
O pai se desesperou e procurou algum objeto para tentar quebrar o vidro do carro e retirar a criança. Ele começou a bater com força para destruir o vidro. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Várias pessoas que passavam na hora decidiram parar para prestar auxílio. O homem conseguiu abrir um buraco no vidro dianteiro do carro. Foto: Reprodução/Redes Sociais
O buraco teve que ser grande o suficiente para que um adulto passasse e puxasse o bebê. Foi preciso ter muito cuidado para evitar ferimentos. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Autoridades advertiram que o correto seria chamar os bombeiros para que o socorro fosse feito de forma adequada, sem risco para a criança. Foto: Imagem de F. Muhammad por Pixabay
Muitas pessoas ficaram chocadas com a cena. No Tik Tok, uma das gravações publicadas na plataforma chegou a ter mais de 5 milhões de visualizações e 10 mil comentários Foto: Divulgação
Na ocasião, os Estados Unidos estavam passando por uma forte onda de calor, com temperaturas de quase 40º C. Foto: Reprodução/TV Globo
Havia até alertas emitidos por prefeituras de várias cidades para que as pessoas se hidratassem. Foto: rawpixel.com freepik
Os carros, portanto, viravam verdadeiros fornos quando ficavam parados por muito tempo sob o sol. Foto: Duda Bairros - Flickr
No dia em que a criança ficou presa no carro , a temperatura da cidade de Harlingen alcançou 38º C,. Foto: Pixabay
Foi por causa da temperatura elevada que o pai, em vez de chamar socorro, preferiu agir por conta prÃ³pria. Ele estava correndo contra o tempo. Foto: Freepik
Na ocasiÃ£o, depois do resgate do bebÃª, a imprensa divulgou que a temperatura dentro do carro poderia subir atÃ© 10Âº C em pouco mais de dez minutos. Foto: Imagem gerada por i.a
Depois que o bebê foi retirado do carro, o pai chamou uma ambulância para verificar o estado da criança. Foto: Freepik
Os socorristas prestaram atendimento no local e verificaram que criança passava bem, sem qualquer risco. Foto: Freepik