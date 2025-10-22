Assine
Quase 40 crianças morrem por ano nos Estados Unidos trancadas em carros sob o sol

  • A Agência de Transportes dos Estados Unidos alertou que as mortes acontecem por causa do calor excessivo no veículo durante as estações mais quentes do ano.
  • O alerta serve para qualquer lugar do mundo. Não se deve jamais deixar uma criança dentro de um carro. Mas, por incrível que pareça, existem casos em que a pessoa se distrai e esquece que está com o filho.
  • Um caso que teve grande repercussão nos EUA ocorreu no dia 19 de julho de 2023.
  • Foi em Harlingen, uma cidade de 65 mil habitantes que fica no Texas, estado localizado no sul dos Estados Unidos.
  • Um homem fechou o carro, deixando a chave do lado de dentro, e não conseguia mais abrir a porta. Um bebê estava dentro do veículo.
  • O pai se desesperou e procurou algum objeto para tentar quebrar o vidro do carro e retirar a criança. Ele começou a bater com força para destruir o vidro.
  • Várias pessoas que passavam na hora decidiram parar para prestar auxílio. O homem conseguiu abrir um buraco no vidro dianteiro do carro.
  • O buraco teve que ser grande o suficiente para que um adulto passasse e puxasse o bebê. Foi preciso ter muito cuidado para evitar ferimentos.
  • Autoridades advertiram que o correto seria chamar os bombeiros para que o socorro fosse feito de forma adequada, sem risco para a criança.
  • Muitas pessoas ficaram chocadas com a cena. No Tik Tok, uma das gravações publicadas na plataforma chegou a ter mais de 5 milhões de visualizações e 10 mil comentários
  • Na ocasião, os Estados Unidos estavam passando por uma forte onda de calor, com temperaturas de quase 40º C.
  • Havia até alertas emitidos por prefeituras de várias cidades para que as pessoas se hidratassem.
  • Os carros, portanto, viravam verdadeiros fornos quando ficavam parados por muito tempo sob o sol.
  • No dia em que a criança ficou presa no carro , a temperatura da cidade de Harlingen alcançou 38º C,.
  • Foi por causa da temperatura elevada que o pai, em vez de chamar socorro, preferiu agir por conta prÃ³pria. Ele estava correndo contra o tempo.
  • Na ocasiÃ£o, depois do resgate do bebÃª, a imprensa divulgou que a temperatura dentro do carro poderia subir atÃ© 10Âº C em pouco mais de dez minutos.
  • Depois que o bebê foi retirado do carro, o pai chamou uma ambulância para verificar o estado da criança.
  • Os socorristas prestaram atendimento no local e verificaram que criança passava bem, sem qualquer risco.
