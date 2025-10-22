A casa caiu: após forjar a própria morte para escapar da cadeia, condenado por corrupção é preso

Pereira já havia sido preso anteriormente em 2019 e 2021, somando penas que ultrapassam 45 anos de reclusão. Além de mentir em um acordo de delação premiada, ele é acusado de ter liderado parte do grupo que cobrava propinas para liberar certidões de quitação do ISS a empreendimentos imobiliários de médio e alto padrão entre 2009 e 2011. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo