Maior lago subterrâneo do planeta é descoberto em região pouco explorada

    Para estudar o lago, eles usaram uma tecnologia chamada "Scanner LIDAR", que emprega lasers para medir distâncias e criar mapas em 3D. Foto: pexels Johannes Plenio
    Após coletarem os dados, a equipe calculou que o lago contém 8.335 metros cúbicos de água, o que equivale a cerca de 3,5 piscinas olímpicas! Foto: divulgação/Neuron Foundation
    O lago foi descoberto em 2021, mas, na época, os pesquisadores não tinham os equipamentos necessários para medir suas dimensões com precisão. Foto: freepik/wirestock
    “Durante a nossa exploração inicial, criamos um mapa básico utilizando o nosso equipamento e imediatamente percebemos que havíamos descoberto algo extraordinário”, relatou o fotógrafo e membro da expedição Richard Bouda. Foto: divulgação/Neuron Foundation
    Somente em 2024, com apoio da Fundação Neuron, foi possível fazer a medição completa, e por isso o lago recebeu o nome da instituição. Foto: divulgação
    Inicialmente, a equipe tentou medir o local com um medidor a laser comum, mas não deu certo porque a distância era maior do que o limite de 100 metros que o aparelho alcançava. Foto: wikimedia commons Tommology
    Em seguida, com o uso de drones e da tecnologia LIDAR, eles conseguiram mapear toda a Ã¡rea ao redor do lago. Foto: wikimedia commons/David Monniaux
    A descoberta aconteceu quando os pesquisadores notaram uma coluna de vapor saindo de uma cadeia de montanhas. Foto: reprodução
    “É algo que pode ter um impacto enorme na compreensão dos ecossistemas subterrâneos e dos processos geológicos”, destacou Marek Audy, especialista em espeleologia (ciência que estuda cavidades como cavernas e grutas). Foto: wikimedia commons/Wadsley02
    Em entrevista ao National Geographic CZ, Audy afirmou que o grupo quer voltar ao local futuramente para descobrir ainda mais. Foto: Gérard JAWORSKI/Pixabay
    “Queremos observar outras partes da caverna, aprender mais sobre a geologia e a biologia desta área”, disse. Foto: wikimedia commons/Wadsley02
    A divisa entre a AlbÃ¢nia e a GrÃ©cia Ã© uma Ã¡rea marcada por conflitos polÃ­ticos que jÃ¡ duram mais de cem anos, o que limita bastante o trabalho de cientistas e exploradores em geral. Foto: wikimedia commons/Kolomaznik
    A fronteira tem aproximadamente 282 km de extensão e atravessa várias regiões montanhosas e vales, sendo um ponto de conexão entre os Bálcãs e o Mediterrâneo. Foto: wikimedia commons/Kolomaznik
    A região tem uma longa história de disputas. Durante a Guerra dos Bálcãs (1912-1913) e a Primeira Guerra Mundial, houve mudanças territoriais e disputas entre os dois países. Foto: Youtube/World Wild Hearts
    Na Segunda Guerra Mundial, a Albânia, ocupada pela Itália, foi usada como base para a invasão da Grécia em 1940, resultando na Guerra Greco-Italiana. Foto: Youtube/Drone Snap
    Desde a década de 1990, após a queda do comunismo na Albânia, muitos albaneses migraram para a Grécia em busca de oportunidades. Foto: Peter Boccia Unsplash
    Atualmente, a Grécia é um dos principais parceiros econômicos da Albânia, e ambos os países são membros da OTAN, colaborando em diversas áreas. Foto: Youtube/Flags Of The World
