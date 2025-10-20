Assine
Esses filmes têm um ponto em comum: a espiritualidade

  • No cinema, existem filmes com temática espírita que incorporam conceitos religiosos de maneira tão sutil nos roteiros que pode fazer com que o público nem perceba tal abordagem. Outros são voltados para esse tema de forma explícita. Veja alguns
  • "Soul" (2020): Essa animação da Pixar convida o público a uma profunda reflexão sobre o sentido da vida. Foto: Divulgação
  • A trama gira em torno de Joe Gardner, um professor de música que, após conseguir a oportunidade de tocar jazz em um grande clube, sofre um acidente que o leva a uma dimensão entre a vida e a morte.
  • "Sombras da Vida" (2017): Ao invés de apelar para sustos e clichês do gênero terror, o filme opta por uma abordagem mais lenta e poética, explorando temas universais como a vida, a morte, o tempo e o amor. Foto: Divulgação
  • Com uma estética visual marcante e uma narrativa mais lenta e contemplativa, o longa apresenta uma história sobre um homem que, após um trágico acidente, retorna à sua casa como um fantasma para acompanhar sua esposa.
  • "Personal Shopper" (2016): Com Kristen Stewart ("Crepúsculo"), esse filme francês dirigido por Olivier Assayas gira em torno de uma jovem americana que vive em Paris e trabalha como assistente pessoal para uma celebridade. Foto: Divulgação
  • A jovem também é médium e está tentando se comunicar com seu irmão gêmeo , que recentemente morreu de um problema cardíaco.
  • "Além da Vida" (2010): Dirigido por Clint Eastwood, o filme explora temas de vida após a morte e como diferentes pessoas lidam com a perda e a espiritualidade. Foto: Divulgação
  • O enredo foca em três pessoas, um americano, um jornalista francês e um estudante de Londres, que são tocados pela morte de diferentes maneiras.
  • "Ghost: Do Outro Lado da Vida" (1990): Esse clássico da Sessão da Tarde é um filme romântico e de fantasia cuja história é uma combinação de romance, fantasia e elementos sobrenaturais. Foto: Divulgação
  • A trama gira em torno de Sam Wheat (Patrick Swayze), um executivo de sucesso que é assassinado durante um assalto. Após sua morte, ele se torna um espírito que vaga pela Terra e descobre que precisa proteger sua namorada, Molly Jensen (Demi Moore), de um perigo iminente.
  • "Cidade dos Anjos" (1998): Com Nicolas Cage e Meg Ryan, o filme se passa em uma Los Angeles mística, onde anjos invisíveis coexistem com os humanos. Foto: Divulgação
  • A trama gira em torno de Seth (Cage), um anjo que se apaixona por Maggie (Ryan), uma cirurgiã. O amor proibido o leva a questionar sua existência imortal e a buscar as experiências humanas.
  • "Um Olhar do Paraíso" (2009): Dirigido por Peter Jackson (da trilogia "O Senhor dos Anéis"), o filme é um drama e suspense baseado no romance de mesmo nome escrito por Alice Sebold. Foto: Filmes Espíritas - Divulgação
  • A história é narrada por Susie Salmon (Saoirse Ronan), uma adolescente de 14 anos que é assassinada e se encontra em um limbo celestial.
  • "O Sexto Sentido" (1999): O filme já é considerado um clássico do cinema e do suspense, dirigido por M. Night Shyamalan. Foto: Divulgação
  • A história gira em torno de Cole Sear (Haley Joel Osment), um garoto que possui a capacidade de ver e se comunicar com espíritos de pessoas mortas. Ele então recebe a ajuda do psicólogo infantil, Dr. Malcolm Crowe (Bruce Willis).
  • "Protegida por um Anjo" (2006): Com Demi Moore no papel principal, o filme se desenrola em uma atmosfera sombria e repleta de mistério, explorando os temas de luto, perda e o paranormal. Foto: Divulgação
  • Na história, Rachel Carlson (Moore), uma renomada escritora de romances policiais, sofre após a perda do filho de forma trágica. Em busca de paz e para se distanciar da dor, ela se isola em uma casa de campo na Escócia.
  • "O Mistério da Libélula" (2002): estrelado por Kevin Costner, o filme gira em torno de Joe Darrow, um médico de emergência que está lutando para lidar com a morte de sua esposa, Emily. Foto: Divulgação
  • No desenrolar da trama, Joe começa a ter experiências estranhas e visões de libélulas, que parecem ter um significado mais profundo e misterioso.
